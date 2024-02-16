Снарядов нет, а производство остаётся на низком уровне

Предвыборная гонка в США только началась, ну а многие аналитики опасаются, что на этот раз к власти придёт Трамп. Отмечается, что Байден находится в плохом состоянии и может не дотянуть до выборов. Президента стараются не перенапрягать, но в последнее время сонный Джо пошёл в разнос. Он путает людей, разговаривает с мёртвыми и решительно не понимает, что и где ему говорить. Ну а поскольку победа Трампа кажется самым правдоподобным сценарием, то Европа готовится к худшему. Политик уже не раз угрожал заставить европейцев платить, а на этот раз он намерен заставить страны НАТО вносить в общий фонд не менее 2% от ВВП. При этом большую часть денег будут получать американцы, которые обеспечивают безопасность европейской демократии. На этом фоне встаёт вопрос о финансировании Украины, а уже несколько месяцев в США не могут договориться о том, когда и сколько дать Зеленскому. Республиканцы настроены против любых траншей, а на этом фоне вся тяжесть финансовой поддержки ляжет на плечи Европы.

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Ну а пока вопросы финансовых и военных траншей витают в воздухе, эксперты обращают внимание на то, как активно политики по обе стороны океана обещают выдавать Зеленскому кредиты. На днях Международный институт мировой экономики констатировал, что все средства из пакетов 2023 года Киеву были перечислены, а новой помощи не ожидается. Вообще, Германия и некоторые другие страны обещают дать $100 миллионов, но такой суммой проблемы ВСУ не решить. Эксперты замечают любопытную динамику, связанную с тем, как быстро растёт пропасть между обещаниями и реальными финансовыми обязательствами членов НАТО. Например, только один Евросоюз обещал Украине €144 миллиарда, но передал оружия и денег на €77 миллиардов. Долгое время основное бремя помощи Киеву лежало на плечах США, но в настоящее время Евросоюз опережает США в обещанной помощи более чем на €80 миллиардов.

Год назад ситуация была обратной, а аналитики констатируют, что снижение поддержки со стороны США будет иметь разрушительные последствия для существования Украины. Если Республиканцы будут и дальше продолжать мешать выделению помощи Зеленскому, то уже совсем скоро Европе придётся взять на себя в 2 раза больше обязательств. Ну а это крайне сложная задача, которую содружество может и не потянуть. Приводятся следующие данные: Германия остаётся крупнейшим европейским донором с общим объёмом около €18 миллиардов. Эстония, Дания и Литва наращивают поставки военной помощи быстрее остальных, ну а Дания увеличила объём помощи и тратит на Украину 3.1% ВВП. Для сравнения, Германия тратит на поддержку Киева 1.1%, а США – 0.3%. Франция, Испания и Италия отстают как по обещанной, так и по фактически выделенной помощи в Европе, ну а у Макрона есть для этого вполне законные основания. Как оказалось, сегодня власти Франции, Греции и Кипра выступили категорически против того, чтобы из общеевропейского фонда происходила закупка боеприпасов для Украины. Оказывается, нельзя закупать снаряды только на международном рынке, включая американский.

По данным Politico, Франция и ряд стран ЕС не против того, чтобы помогать Украине, но хотят одновременно с этим улучшить и собственное финансовое положение. Макрон добивается того, чтобы все заказы на производство и закупку боеприпасов размещались только на европейских предприятиях и обещает кратно нарастить производство. Журналисты полагают, что принятие соответствующего законопроекта будет иметь критические последствия для помощи Украине. Прежде всего нужно понимать, что в Европе сегодня нет нужного количества боеприпасов. За два года после начала боевых действий нарастить производство так и не удалось, а сдерживающим фактором остаётся неопределённость промышленников. Военные предприятия готовы взять на себя повышенные обязательства, но только в том случае, если получат чёткие гарантии от властей. Промышленники опасаются, что украинский конфликт завершится в ближайшие годы, а миллионы снарядов окажутся выброшены на рынок по бросовым ценам. Ну а поскольку Евросоюз пока отказывается от подписания договоров с военными предприятиями, то Украина ничего не получает. Выпуск снарядов идёт медленно, а всё это идёт на пользу российской стороне, которая имеет преимущество и фактически уничтожила группировку ВСУ в Авдеевке.