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Bublik1
Облачный провайдер опубликовал рейтинг надёжности жёстких дисков – HDD Seagate на последнем месте
Несмотря на то, что Seagate занимает 43% рынка, продукция её далека от идеала надёжности

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Ещё буквально 10 лет назад производители твердотельных накопителей обещали совершить настоящую революцию в области хранения данных. Отмечалось, что уже совсем скоро SSD догонят жёсткие диски как по объёму, так и по ценам, предлагая высокую скорость и невероятную надёжность. Годы шли, но все обещания так и остались не реализованы. Так, скорость действительно выросла, но никакой пользы обычным пользователям от этого нет. Современное программное обеспечение не способно использовать преимущества твердотельных накопителей, тогда как ёмкость и цена и вовсе выглядит разочаровывающе. Чаще всего пользователи покупают SSD ёмкостью в 1 Тб, тогда как накопители объёмом 4 Тб и выше остаются недоступны для обычного потребителя. Что до стоимости подобных продуктов, то можно заметить крайне любопытную тенденцию. Так, если вам нужен накопитель объёмом 1-2 Тб, то жёсткие диски не имеют никаких преимуществ и стоят столько же, как и не самые дорогие SSD. Но стоит только изучить цены HDD ёмкостью выше 10 Тб, как разница в цене тут же окажется на стороны традиционной технологии. Ну а поскольку большинство пользователей не нуждается в таких значительных объёмах, то продажи жёстких дисков в настольном сегменте неуклонно снижаются. 

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И всё же, если вы раздумывали о том, стоит ли купить жёсткий диск большого объёма, то самое время изучить любопытную статистику, которой любезно поделился американский провайдер облачных услуг. Компания Backblaze рассказала о частоте отказов жёстких дисков, а все данные получены на основе собственного опыта за 2023 год. Для анализа использовались 35 различных моделей, а всего было изучено 250 тысяч различных устройств. Главная переменная, на которую обращают внимание специалисты, называется частота отказов (AFR), измеряющая вероятность выхода жёсткого диска из строя в течение года использования. Похоже, производители начали снижать качество, ведь в ходе анализа результатов за 2023 год средний показатель AFR увеличился на целых 1.7%. Отмечается, что это не случайные цифры, а полноценный тренд, свидетельствующий о том, что производители используют разнообразные методы удешевления своей продукции с целью получения максимальной прибыли.

Особенно заметен рост частоты отказов у устройств компании Seagate. Накопители этого бренда чаще всего ломались в 2023 году, что стало неприятным сюрпризом для Backblaze, инвестировавшей в жёсткие диски немалые суммы. Что неожиданно, наиболее высокие значения частоты отказов были выявлены у моделей с более высокой ёмкостью. К примеру, модель ёмкостью 14 Тб имеет показатель AFR свыше 14.6%, а значит подобные накопители обладают ужасающим качеством и выходят из строя на порядок чаще, чем заявлено в технических характеристиках. Относительно неплохие показатели надёжности наблюдаются у продукции HGST. Ранее мощности этой компании были поглощены Western Digital, при этом сама WD демонстрирует феноменальную надёжность. Не исключено, что выборка по данному бренду была слишком низкой, но информации по этому поводу опубликовано не было. Что до Seagate, то производитель выпускает как относительно надёжные продукты, так и способен разочаровывать потенциальных покупателей высоким процентом брака. 

На втором месте оказалась японская Toshiba, которая за последние годы существенно снизила качество своей продукции. Что примечательно, два похожих жёстких диска этой компании объёмом 14 Тб, но принадлежащих к различным сериям, обладают кардинально разным уровнем надёжности. На изображении видно, что один из HDD Toshiba имеет показатель AFR ниже 1%, тогда как другой выходил из строя в 8% случаев. Особенно интересно сравнить количество жёстких дисков той или иной серии на балансе компании Backblaze и показатель частоты отказа. Можно заметить, что специалисты компании изначально фиксируют снижение надёжности, поэтому закупают только жёсткие диски, обладающие высокой отказоустойчивостью. Американский провайдер облачных услуг отмечает, что тестировал не только серверные накопители, но и настольные версии, которые продаются в каждом магазине. В масштабах крупной компании потеря нескольких десятков жёстких дисков решается без особых проблем, поскольку резервное копирование позволяет избежать сложностей. Ну а в домашних условиях преждевременный выход HDD из строя грозит реальными проблемами. 

Многие пользователи не используют облачное хранилище, поэтому рискуют потерять личную информацию, включая коллекции видео и фотографий за многие десятилетия. Ну и отдельно указывается, что гнаться за брендами всё же не стоит. Так, Seagate занимает крупную долю рынка на уровне 43%, но обладает самой низкой надёжностью по сравнению с конкурентами. Эксперты не занимаются рекламой того или иного бренда, но призывают основывать свой выбор на указанной выше таблице. Изучив её можно сделать более взвешенный выбор, ну а небольшая переплата позволит купить наиболее надёжный HDD, который продолжит работать стабильно даже через 10 лет. 

#hdd #жёсткие диски #seagate
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