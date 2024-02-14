Украинские пчеловоды разоряют польских фермеров, продавая мёд в 10 раз дешевле себестоимости

Последние 30 лет европейские и американские политики сделали всё, чтобы уничтожить экономику Украины. Принимались спорные законы, разрушались предприятия, а крайне сомнительные реформы медленно стачивали средний класс, который так и не начал формироваться в независимой стране. Постоянные встряски и экономические кризисы не давали возможность выйти на нормальные темпы развития, а каждый приходящий к власти президент продолжал дело своих предшественников, разоряя промышленность, оставленную в наследство после развала СССР. После государственного переворота в 2014 году все негативные процессы ускорились, а эксперты называют вполне логичную причину подобных перемен. Похоже, аналитики НАТО полагали, что окончательное разрушение украинской промышленности окажет негативный эффект на российскую экономику. Сегодня можно сделать вывод, что эффект оказался прямо противоположным. Так, если часть российских предприятий на начало 2014 года имела зависимость от украинской промышленности, то через несколько лет проблему удалось решить, наладив выпуск продукции на своей территории.

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И всё же, как бы сильно европейские друзья не били по украинской экономике, сельское хозяйство продолжало существовать. Фермеры выводили на поля трактора даже под угрозой нанесения ракетных ударов, а в результате урожай 2023 года может и не стал рекордным, но сильно удивил европейских экспертов. Ну а поскольку всё это нужно было куда-то девать, то фуры с зерновыми снова пошли в Европу. В 2022 и в начале 2023 года европейские фермеры просто выражали недовольство решениями властей, но во второй половине 2023 начали выходить к границе и просто перекрывать пути въезда грузового транспорта из Украины. Конфликт продолжается даже сейчас, а буквально на днях польские фермеры перешли к агрессивным мерам, открыв несколько украинских фур с зерном и высыпав их содержимое на землю. Пока украинских дальнобойщиков не бьют, недовольство поляков растёт, и никто не знает, чем всё в итоге закончится. В какой-то момент к польским фермерам присоединились коллеги из других стран Европы, а некоторые государства открыто запретили ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины. Причина проста, ведь дешёвые зерновые оказываются вне конкуренции на европейском рынке. Даже если из них не делают муку, то в качестве корма зерно из Украины разоряет польских фермеров. Государство не готово спорить с теми, кто десятилетиями обеспечивал населения продуктами питания, а пока найти решения спора на границе не удалось.

Ну а пока польские фермеры сражались с украинским зерном, беда пришла откуда не ждали. Оказывается, в какой-то момент в Польшу начало поступать огромное количество мёда из Украины, что привело к резкому снижению цен. В местной прессе пишут, что часть пчеловодов, уже объявила о полном разорении, ведь им приходится продавать продукции значительно ниже себестоимости. Многие семейные предприятия, обеспечивающие страну мёдом несколько столетий, на грани закрытия. Отмечается, что нормальной ценой, на которую рассчитывали пчеловоды, считается 60 злотых за 1 литр, но сегодня в Польше можно встретить украинский мёд по 15 злотых за 1 литр, ну а это на грани ценового шока для большинства пасек. Известно, что в 2023 году из Украины было поставлено 10 тысяч тонн мёда, но всё это только верхушка айсберга. Оказывается, в некоторых регионах мёда из Украины так много, что продавцы начали сбрасывать цены. В магазинах на мёд перестали клеить этикетки, а потенциальные покупатели не интересуются, откуда был привезён продукт. Людей волнует только цена, ну а украинская продукция уже стоит ниже 10 злотых за литр.

В некоторых городах дешевле, ведь наиболее близкие к Украине регионы готовы продавать качественный мёд по 4-5 злотых за 1 литр. Конкурировать с такими ценниками невозможно, ведь наиболее крупные польские пасеки отгружают мёд на производства по 10 злотых за 1 литр. Польский мёд никто не покупает, а доходы фермеров падают. Местные пчеловоды уже начали выражать своё недовольство происходящим и грозят выйти на границу и блокировать провоз мёда. Поляки требуют отменить беспошлинный проезд украинской продукции, поскольку она уничтожает внутреннее производство мёда. Ну а поскольку убедить власти в своей правоте фермеры не могут, то пытаются рассказать о низком качестве мёда из Украины обычным потребителям. Так, польские пчеловоды уверяют, что в Украине сельскохозяйственные угодья по большей части принадлежат международным агрокомпаниям, владеющим миллионами гектаров плодородной земли. На этих территориях нет запретов на использование ГМО и вредных пестицидов. Европейские фермеры уже много десятилетий ничего подобного не используют, тогда как украинские продукты в плане безопасности сильно уступают польским. Благодаря широкому применению химических веществ огромные пасеки, принадлежащие международным корпорациям, производят дешёвый мёд. А между тем там взращивают рапс и подсолнечник, тогда как польские пчёлы собирают нектар с цветов, обладающий лучшими вкусовыми качествами.

Что до низкой цены мёда из Украины, то здесь всё просто, ведь крупные международные корпорации не платят налоги, что позволяет им получать огромные прибыли без необходимости следования нормам экологичности и безопасности производства пищевой продукции. Часть пчеловодов уже вышла на украинскую границу, но такое решение может быть безуспешным. Всё дело в том, что в Польше уже мёда больше, чем требуется местному населению. Запасов хватит на весь 2024 год, а украинский продукт никуда не уйдёт. Определить страну происхождения мёда, который уже находится на прилавках магазинов, бывает почти невозможно, а фермеры говорят о полной безысходности и угрозе разорения целого сельскохозяйственного сектора страны.