Оценки разнятся, но эксперты полагают, что цена одного беспилотника позволяет выпускать их на массовой основе без значительных потерь для военного бюджета

Первые несколько месяцев после начала СВО российская армия активно использовала различные ракеты, рассчитывая на скорое окончание конфликта. На ВПК Украины оказывалось мощное давление, но в какой-то момент страны НАТО начали активно поставлять Киеву оружие. Выяснилось, что даже солидный запас ракет может закончиться, а в итоге российская армия нашла эффективный инструмент, позволивший продолжить интенсивность ведения боевых действий. Речь шла о дальнобойных беспилотниках типа «Герань», которые могли бить как по укреплённым районам на Донбассе, так и применяться для поражения складов с боеприпасами и местам расположения военнослужащих в западных регионах Украины. Массовое использование дронов-камикадзе вызвало повышенный интерес со стороны стран НАТО, а в США и вовсе уверяли, что речь идёт об иранском Shahed 136.

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Беспилотник обладал низкими скоростными показателями, но мог пролететь больше тысячи километров, издавая характерное жужжание на высоте нескольких километров. Приближение БПЛА быстро фиксировалось местными жителями и военнослужащими, поскольку дрон громко гудел, за что и получил название «Мопед». Украинская сторона вместе с американцами так и не смогла доказать тот факт, что Иран поставлял Москве беспилотники, а со временем применение «Гераней» стало чем-то обыденным. Но если со страной происхождения так и не удалось ничего выяснить, то особое внимание привлекала стоимость устройства. Известно, что крылатые ракеты обходятся недёшево, тогда как некоторые аналитики уверяли, что цена «Герани» в десятки раз ниже. Назывались самые различные оценки, некоторые из которых были совсем уж фантастичными. Указывалось, что один беспилотник стоит всего 20 тысяч долларов, но подобные оценки могут быть далеки от реальности. Недавно в прессу попали любопытные данные, полученные в ходе хакерской атаки. Утверждается, что по удар попала иранская компания, которая сотрудничала с Россией и ответственна за поставки дрона-камикадзе.

В опубликованных документах утверждается, что изначально иранская сторона просила за каждый беспилотник 375 тысяч долларов. Якобы, в ходе длительного переговорного процесса конечную стоимость удалось снизить до 190 тысяч долларов, а немаловажную роль в этом сыграли взаимные уступки и размер заказа. Кроме того, было подписано соглашение, в рамках которого решено построить производственные мощности на территории России. За счёт использования значительной части отечественных комплектующих, конечную стоимость одного БПЛА удалось снизить до 48 800 долларов. В утечке было сказано, что дроны-камикадзе уже выпускаются в России, при этом часть комплектующих всё ещё приходит в качестве экспорта. Это платы и двигатель, локализация которого ещё не вышла на финальный этап. Что интересно, в той же утечке шла речь и о реактивном варианте, который способен передвигаться со скоростью до 600 км/ч. Судя по всему, в России идёт локализация не только указанных выше беспилотников, но и версии Shahed-238, обладающая целым комплексом интересных технологий. Прежде всего такой аппарат будет обладать низкой заметностью за счёт специального покрытия и используемых материалов. Кроме того, он имеет преимущество за счёт скоростных характеристик, что даст ему возможность быстро проходить над действующими зенитными системами потенциального противника.

Реактивная "Герань"

Эксперты полагают, что массовый опыт применения «Гераней» свидетельствует о том, что стоимость одного такого беспилотного аппарата может быть оправдана высокой результативностью. Даже если после локализации один дрон обходится в 50 тысяч долларов, то урон инфраструктуре окажется на порядок выше. Что примечательно, даже спустя полтора года после начала применения, украинская сторона так и не научилась сбивать «Герани» со 100% эффективностью. Чаще всего для этого используют зенитные установки, поскольку одна ракета ПВО стоит от 300 000 долларов и может не попасть в летящий беспилотник. Но даже зенитные ракеты стоят около 50 тысяч за единицу, тогда как для поражения «Герани» часто требуется 5-10 боеприпасов. Всё это уже привело к тому, что страны НАТО сильно исчерпали запасы, а многие жалуются, что не могут ничего поставить, поскольку опустошили все склады. Ну а эксперты отмечают, что дрон-камикадзе отлично соответствует современным потребностям российской армии. В какой-то момент «Герани» начали использовать не только для прямых ударов, но и в разведывательных целях, что позволяет наносить удары по наиболее важным объектам при помощи крылатых ракет и гиперзвукового оружия. Что до конечной стоимости, то она явно низкая и позволяет регулярно запускать 50 и больше беспилотников без риска исчерпания запасов. Западные журналисты поговаривают, что Россия выпускает не меньше 100 дронов в сутки, а речь только об одной модификации «Герани».