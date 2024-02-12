Сколько РСЗО HIMARS у ВСУ в полной боевой готовности, журналисты не знают

Вторая половина 2022 года оказалась сложной для российской армии, поскольку Украина начала получать высокоточное оружие для нанесения ударов по тыловым лагерям и городам, находящимся под контролем РФ. Особенно активно использовались РСЗО HIMARS, о невероятной точности которых начали слагать легенды украинские патриоты. Техника появилась на марках, футболках и другой печатной продукции, которую бойко распространяли среди населения предприимчивые бизнесмены. В какой-то момент стало ясно, что российские военнослужащие выработали меры противодействия технике НАТО, а частота применения РСЗО значительно снизилась. Сегодня подобное оружие чаще всего используют для нанесения ударов по населённым пунктам, где важна точность и дальность, тогда как военная ценность HIMARS если и не полностью утеряна, то в значительной степени себя исчерпала.

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Российские военкоры часто рапортуют об уничтожении той или иной техники ВСУ, тогда как американская система фигурирует в списках нечасто. И всё же, раз частота применения снизилась, то можно сделать вывод, что армия РФ уверенно выбивает действующие РСЗО. Сегодня в прессе появилось очередное подтверждение того, что HIMARS становятся жертвами ударов со стороны российской армии и не всегда выходят из боя в рабочем состоянии. Отмечается, что на кадрах изображена разгрузка самолёта Ан-124 «Руслан», прибывшего в международный аэропорт Гринсберг в Пенсильвании. Якобы, событие произошло 10 февраля, а в этот момент в США прибыли две потрёпанные РСЗО. Тот факт, что они ранее стояли на вооружении ВСУ, подтверждается белыми крестами, которые хорошо просматриваются. Если проанализировать снимки, то можно сделать вывод, что одна из установок подорвалась на мине. Что до второй, то это могут быть как пулевые выстрелы на стекле, так и осколки от разорвавшегося снаряда. Шрапнель могла привести к поражению водителя, а также нанести урон электронной части.

На самом деле это наиболее очевидные выводы, которые бросаются в глаза после беглой оценки, тогда как реальные повреждения HIMARS могут быть выше. Эксперты отмечают, что американская техника напичкана электроникой, поэтому подрыв на мине мог стать летальным для сложных плат и привести к полному выходу РСЗО из строя. Удивительно также и то, что установки привезли в США, тогда как ремонтные мастерские имеются в Польше. Это может говорить о том, что характер повреждения требует обращения к специалистам высокого уровня. А может у поляков закончились свободные руки. Известно, что украинская армия испытывает снарядный голод, ну а дорогостоящие боеприпасы для HIMARS и вовсе находятся в дефиците. Предполагается, что за 2023 год армия РФ уничтожила значительную часть подобных установок, а украинская сторона не успевает ремонтировать и восстанавливать резервы. Отдельно отмечается, что некоторые РСЗО не подлежат восстановлению, ну а США не спешат выделять новую финансовую и военную помощь, поскольку далеки от соглашения между Сенатом и командой действующего президента.

Для справки, РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) представляет собой мобильную платформу для запуска ракетных снарядов различного типа. Давайте изучим особенности работы данного типа вооружений детальнее.