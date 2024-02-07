Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В РФ будут выпускать до 10 000 реактивных Гераней в год по цене 48 800 долларов за единицу
Уровень локализации производства в РФ достиг 90%

реклама

Вчера в открытом доступе оказалась информация иранской компании IRGC Sahara Thunder, которая не должна была выйти за переделы корпоративных документов. Наибольший интерес вызвало описание дрона-камикадзе Shahed 136, который в российской версии известен как «Герань-2». Давайте посмотрим, что нам известно из утечки.

реклама

Первоначально один беспилотник оценивался в 375 тысяч долларов, но цену сразу же удалось снизить в два раза, а после локализации производства внутри России «Герань-2» оценивается в 48.8 тысячи долларов. Скорость полёта достигает 600 км/ч, что ощутимо превосходит базовую версию, у которой 180 км/ч достигаются в крейсерском режиме. Дрон оборудован спутниковым приёмником Nasir, обладающей высокой защитой от помех и способен наводиться на различные цели. Система наведения оптическая, а точность поражения составляет 3 метра. Внутри располагается тепловизор, но в документах указывается несколько различных модификаций, имеющих те или иные особенности. Например, 107B создан для разведки и напоминает Shahed 129. 107C создан для прямого нанесения ударов по объектам и может нести различные системы вооружения. Дополнительно отмечается, что в России локализация производства достигла высокого уровня, поскольку в ОЭЗ «Алабуга» насчитывается 117 старших специалистов и 156 стажёров. Около 90% комплектующих выпускается внутри России, а остальные элементы доступны на глобальных торговых площадках или приобретаются через посредников. При выходе на полный производственный цикл появится возможность выпускать 10 000 дронов в год. 

Пожалуй, ни у кого нет и в ближайшие годы кроме России не появится армии реактивных дронов из 10 000 штук, каждый из которых представляет собой трудную для обнаружения и поражения цель. И всё же, недооценка противника в данном случае недопустима, о чём свидетельствует недавняя находка, с которой мы предлагаем ознакомиться. Так, на днях был сбит реактивный дрон-камикадзе, запущенный с территории Украины. Беспилотник представляет собой уникальный объект, который ещё ни разу не фиксировался российскими военнослужащими. Но особый интерес привлекает даже не сам реактивный двигатель, а начинка взрывателя. Как оказалось, внутри располагается блок со шрапнелью, состоящей из тысяч крошечных металлических шариков. Такие поражающие элементы обычно используются для ударов по гражданскому населению и уже не раз применялись украинскими силами. Количество жертв в этом случае кратно увеличивается, а значит сбитый дрон направлялся в один из российских регионов. 

Силовая установка представлена немецким реактивным двигателем P400-PRO, который доступен для покупки в сети. Сколько таких беспилотников могут собирать в Украине, узнать невозможно. Учитывая постоянные обстрелы со стороны России – не очень много, но для того, чтобы посеять панику в нескольких областях, достаточно и этого. Рассмотреть части дрона вы можете выше. Он не представляет значительного прорыва и отличается только использованием дорогостоящего двигателя. Обычно подобные растраты себе позволяют только наиболее зажиточные страны, которые не тратят дроны для атак, а задействуют их в качестве учебных стендов. В этом случае можно отработать навыки применения и научиться пилотировать скоростными беспилотниками. На корпусе найдены надписи на кириллице, что указывает на то, что сборкой действительно занимались в Украине. 

#военные технологии #беспилотники #дроны-камикадзе #герань-2
+
Написать комментарий (0)
В Украине готовятся к размещению F-16 – каковы шансы появления истребителя США в небе над Донбассом
Су-75 Checkmate претендует на роль основного истребителя 5-го поколения для стран Ближнего Востока
Минтранс РФ представил новый законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
4
Почти неповрежденную украинскую ракету «Нептун» выбросило на берег в России
1
Китайские солнечные панели угрожают банкротством производителям такого оборудования в ЕС
1
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
+
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
1
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
3
Россия установила противотанковую ракету на гражданский квадрокоптер
+
В Малайзии завершилось строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118
1
Eurasian Times: Российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" превосходит западные аналоги
1
Космический самолет Dream Chaser полностью собран и проходит предстартовые испытания
7
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил и приступил к изучению Супер-Земли TOI-715b
+
Samsung One UI 6.1 меняет правила игры с плавающими окнами и кнопкой «Развернуть все»
1
Минцифры РФ: за неделю подано более миллиона заявок на дистанционное участие в выборах президента
6
Урсула фон дер Ляйен обвинила климат и Россию в проблемах европейских фермеров
2
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
3
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
1
Тесты Ryzen 7 8700G показали, что производительность GTX 1060 теперь доступна на встроенной графике
9
В Android 15 появится новый полноэкранный режим
1
Задержаны злоумышленники укравшие $400 млн у FTX
+
Politico: страны ЕС боятся ответных мер в случае конфискации российских активов
+

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
89
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
284
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
4
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
18
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
32
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
18
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
2
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
6

Сейчас обсуждают

glavhyilo
18:27
пиндосы на жёсткой растяжке щас сидят.
Медведев: в случае прямого конфликта с НАТО Россия будет применять ракеты со «специальными боеголовками»
Mixail80
18:26
дожили... зачем зубным щёткам инет? зубной феи писать когда за зубами прилетать? :)
Сеть из трех миллионов зубных щеток провела DDoS-атаку на веб-сайт швейцарской компании
Сергей Анатолич
18:26
Только бы от своих слов не отказался, если и правда что то начнется.
Медведев: в случае прямого конфликта с НАТО Россия будет применять ракеты со «специальными боеголовками»
Павел Вохмянин
18:23
"Я рад что вы считаете себя центром вселенной" - вот я про это и говорю - от куда этот вывод был сделан, при чем тут центр вселенной? Пример в моем случае как игрока и на этом базируется вывод? Мужик,...
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
sidreshot
18:19
Таак, ты скачал скрипт и запустил его. Он подменил ярлык, а ПО, которое не требует рута для запуска внезапно потребовало рут на запуск. Так, ну и что? А вирусы то где? Это не вирус - это скрипт вредон...
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Александр Ларин
18:18
Ну и зануда. Купил задорма планки и ищет правду. Оно так и должно быть с дешманскими товарами. Есть деньги - покупай супер-пупер, нет - довольствуйся этим. Открыл Америку, мы и так это знаем. KingSpec...
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
От LoL до KeK один шаг
18:17
Хватит?))))
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Робин Гудеичь
18:14
Я бы сейчас так далеко, на 5-10 лет не загадывал... История на перепутье с тремя путями, как в сказке.
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
Kefir32
18:10
Всё так))
В сети показали изображение iPhone 16 серии с вертикальным дизайном камер для объемной съемки
ark-bak
18:09
Только нога земляника НИКОГДА на них не ступет.
Что ждёт Землю после взрыва Солнца – учёные обнаружили две планеты рядом с белыми карликами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем