Уровень локализации производства в РФ достиг 90%

Вчера в открытом доступе оказалась информация иранской компании IRGC Sahara Thunder, которая не должна была выйти за переделы корпоративных документов. Наибольший интерес вызвало описание дрона-камикадзе Shahed 136, который в российской версии известен как «Герань-2». Давайте посмотрим, что нам известно из утечки.

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Первоначально один беспилотник оценивался в 375 тысяч долларов, но цену сразу же удалось снизить в два раза, а после локализации производства внутри России «Герань-2» оценивается в 48.8 тысячи долларов. Скорость полёта достигает 600 км/ч, что ощутимо превосходит базовую версию, у которой 180 км/ч достигаются в крейсерском режиме. Дрон оборудован спутниковым приёмником Nasir, обладающей высокой защитой от помех и способен наводиться на различные цели. Система наведения оптическая, а точность поражения составляет 3 метра. Внутри располагается тепловизор, но в документах указывается несколько различных модификаций, имеющих те или иные особенности. Например, 107B создан для разведки и напоминает Shahed 129. 107C создан для прямого нанесения ударов по объектам и может нести различные системы вооружения. Дополнительно отмечается, что в России локализация производства достигла высокого уровня, поскольку в ОЭЗ «Алабуга» насчитывается 117 старших специалистов и 156 стажёров. Около 90% комплектующих выпускается внутри России, а остальные элементы доступны на глобальных торговых площадках или приобретаются через посредников. При выходе на полный производственный цикл появится возможность выпускать 10 000 дронов в год.

Пожалуй, ни у кого нет и в ближайшие годы кроме России не появится армии реактивных дронов из 10 000 штук, каждый из которых представляет собой трудную для обнаружения и поражения цель. И всё же, недооценка противника в данном случае недопустима, о чём свидетельствует недавняя находка, с которой мы предлагаем ознакомиться. Так, на днях был сбит реактивный дрон-камикадзе, запущенный с территории Украины. Беспилотник представляет собой уникальный объект, который ещё ни разу не фиксировался российскими военнослужащими. Но особый интерес привлекает даже не сам реактивный двигатель, а начинка взрывателя. Как оказалось, внутри располагается блок со шрапнелью, состоящей из тысяч крошечных металлических шариков. Такие поражающие элементы обычно используются для ударов по гражданскому населению и уже не раз применялись украинскими силами. Количество жертв в этом случае кратно увеличивается, а значит сбитый дрон направлялся в один из российских регионов.

Силовая установка представлена немецким реактивным двигателем P400-PRO, который доступен для покупки в сети. Сколько таких беспилотников могут собирать в Украине, узнать невозможно. Учитывая постоянные обстрелы со стороны России – не очень много, но для того, чтобы посеять панику в нескольких областях, достаточно и этого. Рассмотреть части дрона вы можете выше. Он не представляет значительного прорыва и отличается только использованием дорогостоящего двигателя. Обычно подобные растраты себе позволяют только наиболее зажиточные страны, которые не тратят дроны для атак, а задействуют их в качестве учебных стендов. В этом случае можно отработать навыки применения и научиться пилотировать скоростными беспилотниками. На корпусе найдены надписи на кириллице, что указывает на то, что сборкой действительно занимались в Украине.