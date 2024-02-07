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Bublik1
Что ждёт Землю после взрыва Солнца – учёные обнаружили две планеты рядом с белыми карликами
Судя по всему, Земля будет поглощена нашей звездой, но случится это ещё не скоро

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Даже самая маленькая звезда представляет собой колоссальный по объёму и энергии объект, а некоторые из наиболее больших космических тел оказывают влияние даже на соседние системы. Ну а поскольку в нашем мире всё рано или поздно заканчивается, то смерть для звезды – это испытание для всей звёздной системы. Известно, что ни одна звезда не уходит тихо, ведь в этот момент энергия разрывает её в разные стороны, выбрасывая в космос пучки света и газа. Смерть Солнца неизбежна, что ждёт все звёзды в нашей вселенной. В какой-то момент оно станет красным гигантом, распространив своё влияние до орбиты Марса. Ещё позднее оболочка звезды начнёт распадаться, а ядро схлопнется, что приведёт к появлению белого карлика. Есть целый ряд предположений, что может произойти после этого. 

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Предполагается, что в некоторых случаях белый карлик поглотит часть планет, что приведёт к полному уничтожению большей части звёздной системы. Находящиеся на отдалённых орбитах получат минимальные повреждения, но также могут быть выброшены за пределы звёздной системы, попав в мёртвую зону, куда свет никогда не проникает. Пока звезда будет медленно остывать, планета начнёт угасать вместе с ней, а все объекты вокруг белого карлика превратятся в безжизненный камень. На самом деле вероятных сценариев намного больше, ну а сегодня у человечества есть отличная возможность посмотреть на последствия превращения звезды в белого карлика, а также предугадать будущее Солнца и Земли. 

Недавно астрономы, которые изучали космос при помощи телескопа Джеймс Уэбб, обнаружили двух газовых гигантов, мирно вращающихся вокруг белых карликов. По мнению Сьюзен Маллалли из Научного института космического телескопа, учёные впервые видят планеты, которые по возрасту и расстоянию до звезды сходны с тем, что можно наблюдать в Солнечной системе. Подробное наблюдение позволит проследить жизненный цикл газовых гигантов и понять, как формируются такие космические объекты, как Юпитер, выявив особенности эволюции подобных планет. Сьюзен отметила, что обычно экзопланеты не видны напрямую из-за своей малой величины и дальнего расположения. Но благодаря космическому телескопу JWST астрономы смогли обнаружить экзопланеты вокруг белых карликов. Звёзды уже прошли горячую стадию и излучают гораздо меньше света. Экзопланеты-гиганты обнаружены вокруг двух белых карликов, WD 1202-232 и WD 2105-82, на расстоянии 34 и 53 световых лет от Земли соответственно. Их точная масса пока неизвестна, но изображения показывают, что она может быть от 1 до 7 раз больше массы Юпитера. Не меньший интерес представляет расстояние между белыми карликами и обнаруженными экзопланетами. Объект, вращающаяся вокруг WD 1202-232, находится на расстоянии 11.47 астрономических единиц, превышая орбиту Сатурна вокруг Солнца. Экзопланета WD 2105-82 имеет орбитальное расстояние в 34.62 астрономических единиц, аналогичное орбите Нептуна.

Похоже, других планет вокруг белых карликов не осталось, а значит можно предположить, что Землю ждёт полное исчезновение. Случится это через миллиарды лет, ну а пока учёные раздумывают о схожести найденных экзопланет с теми, что находятся в Солнечной системе. Предполагается, что расстояние до Солнца позволит Сатурну и Нептуну уцелеть даже после гибели звезды, но пока это только предположение. На данный момент известно лишь небольшое количество белых карликов, у которых найдены экзопланеты. На основе анализа атмосфер белых карликов мы знаем, что они могут поглощать находящиеся на соседних орбитах планеты, а значит зона жизни, в которой располагается Земля, рано или поздно станет для нашей планеты ловушкой. Но всё это может соответствовать реальности, если речь идёт о такой звезде, как наше Солнце. В случае, если умирает красный сверхгигант, то ни одной планете в системы выжить не удастся. Давайте рассмотрим размеры нескольких наиболее крупных звёзд в нашей Вселенной. 

UY Щита (UY Scuti)

  • Тип: красная сверхгигант
  • Диаметр: приблизительно 1708 раз больше диаметра Солнца
  • Расстояние от Земли: около 9500 световых лет

VY Большого Пса (VY Canis Majoris)

  • Тип: красный сверхгигант
  • Диаметр: приблизительно 1420 раз больше диаметра Солнца
  • Расстояние от Земли: около 3900 световых лет

Мю Цефея (Mu Cephei)

  • Тип: красный сверхгигант
  • Диаметр: приблизительно 1260 раз больше диаметра Солнца
  • Расстояние от Земли: около 2300 световых лет

Бетельгейзе (Betelgeuse)

  • Тип звезды: красный супергигант
  • Диаметр: приблизительно 950 раз больше диаметра Солнца
  • Расстояние от Земли: около 643 световых лет
  • Масса: примерно 10-20 солнечных масс

Арктур (Arcturus)

  • Тип звезды: красный гигант
  • Диаметр: приблизительно 26 раз больше диаметра Солнца
  • Расстояние от Земли: около 37 световых лет
  • Масса: примерно 1.5 солнечной массы

Антарес

  • Тип звезды: красный супергигант
  • Диаметр: приблизительно 883 раза больше диаметра Солнца
  • Расстояние от Земли: Около 550 световых лет
  • Масса: примерно 12 солнечных масс

Альдебаран

  • Тип звезды: красный гигант
  • Диаметр: приблизительно 44 раза больше диаметра Солнца
  • Расстояние от Земли: около 65 световых лет
  • Масса: примерно 1.1 солнечной массы
#космос #наука #интересное
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Что ждёт Землю после взрыва Солнца – учёные обнаружили две планеты рядом с белыми карликами
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