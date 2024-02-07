Такое мнение выразил глава «Рособоронэкспорта»

Ещё до начала СВО американский ВПК начал значительно теснить Россию на традиционных рынках, используя для продвижения тех или иных систем вооружения шантаж и запугивание. В ход пошла коррупционная составляющая, а в 2022 году количество заказов России на внешних рынках и вовсе снизилось. 2023 не стал исключением, ну а сегодня многие международные игроки ожидают завершения украинского конфликта. Предполагается, что из-за опасения санкций, новые контракты не подписываются, но устные договорённости между странами существуют. Приводится масса перспективных систем вооружения, которые могут быть интересны международным покупателям. И всё же, наибольший интерес представляет истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate. Самолёт был показан ещё в 2021 году, а в последние годы становится объектом для изучения со стороны иностранной и отечественной прессы.

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Эксперты уверены, что истребитель имеет высокие шансы выхода на международный рынок, а сегодня Россия готовится к началу массового производства Су-75. Как оказалось, некоторые слухи имеют вполне достоверный характер, о чём сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта». По словам Александра Михеева, российский истребитель пятого поколения рассматривается в качестве потенциальной платформы для разработки нового боевого самолёта для стран Ближнего Востока. Сегодня многие лидеры арабских стран проявляют к самолёту интерес, ну а потенциал Checkmate огромен. Российская сторона готова к сотрудничеству, а особенности истребителя открывают широкие возможности для экспериментов. Эксперты напомнили, что Су-75 был изначально спроектирован с открытой архитектурой. Проще говоря, речь идёт о модульной платформе, обладающей широкими возможностями для интеграции дополнительного оборудования и высокотехнологичных компонентов. Александр Михеев подчеркнул, что российские инженеры могут создавать уникальные конструкции по требованию заказчика, а сотрудничество с арабскими странами видится наиболее реальным вариантом для экспорта в ближайшие годы.

Глава «Рособоронэкспорта» полагает, что страны Ближнего Востока заинтересованы в лёгком истребителе, обладающем высокой манёвренностью, отличными боевыми показателями, низким расходом топлива и приемлемой стоимостью. Всё это может предложить Су-75, который превосходит прямых конкурентов с большим опережением. Прежде всего стоит помнить, что стоимость российского истребителя окажется в несколько раз ниже, чем просят за F-16. Вот только в данном случае речь идёт о старой машине, родом из прошлого века. Стоит учитывать, что технологически американский истребитель значительно продвинулся вперёд с момента начала выпуска, но его высокая заметность во всех основных диапазонах делает его лёгкой целью для ПВО противника. Checkmate по этому показателю уходит далеко вперёд, не говоря уже о наличии полного спектра современных ракет, которые доступны только на Су-57 и F-35. Напомним, российский истребитель пятого поколения разрабатывается в трёх вариантах, включая одноместный, двухместный и полностью автономный. Последний вызывает массу вопросов, поскольку такая технология ещё не вышла на необходимый уровень для пилотирования сложного летательного аппарата. Вполне возможно, что это дело следующего десятилетия, ну а сам Су-75 предлагает универсальную платформу, и действительно может стать востребованным на арабском оружейном рынке. Если России удастся убедить партнёров на Ближнем Востоке в том, что Checkmate стоит своих денег, то это существенно обрушит позиции США на мировом рынке оружия. Пока же всё это только догадки, о которых пишут журналисты по обе стороны океана.