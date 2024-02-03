Речь идёт о новом типе соли, который окажет такое же важное влияние, как и йодированная соль

Согласно недавно опубликованным данным, каждый третий взрослый житель Австралии (в источнике указана информация именно по этой стране) сталкивается с проблемой повышенного кровяного давления, известного как гипертония. Эксперты утверждают, что одной из основных причин этого является избыток соли в рационе. Несмотря на многолетние рекомендации о сокращении потребления соли, люди неохотно идут на смену своих пищевых предпочтений. Долговременные исследования подтверждают, что большая часть населения не готова удалять соль из рациона даже осознавая потенциальные опасности для собственного здоровья. Поскольку решить проблему при помощи просветительских методов не удалось, учёные предлагают более простое решение, способное спасти десятки и даже сотни тысяч жизней. Идея заключается в том, чтобы использовать соль, сильно обогащённую калием (75%). Этот продукт, заменяющий часть натрия хлоридом калия, выглядит и вкусом практически неотличим от обычной соли. При этом его уникальное свойство заключается в способности снижать кровяное давление, не только за счёт уменьшения потребления натрия, но и благодаря увеличению уровня калия в организме.

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Научные исследования, включая рандомизированные испытания с участием более 20 тысяч человек, показывают, что переход на соль, обогащённую калием, не только снижает кровяное давление, но и уменьшает риск инсульта, сердечных приступов и преждевременной смерти. Этот подход также признан Всемирной организацией здравоохранения как доступная стратегия для борьбы с гипертонией. К сожалению, несмотря на потенциальные выгоды, соль, обогащённая калием, остаётся недоступной для многих. Ограниченный выбор в розничных магазинах, высокие цены и недостаточная информированность общественности создают преграды для широкого внедрения этого продукта. Эксперты в области здравоохранения подчёркивают необходимость более понятных рекомендаций для пациентов, страдающих гипертонией, по использованию соли, обогащённой калием. Совместные усилия с медицинскими сообществами направлены на обновление рекомендаций по лечению и популяризацию нового метода среди врачей.

Одновременно с этим активно ведётся работа по увеличению доступности соли, обогащённой калием, в розничных точках по всей Австралии. Ведущие мировые страны в сфере здравоохранения подчёркивают, что подобный переход к использованию соли, обогащённой калием, может иметь такой же важный социальный эффект, как введение йодированной соли в прошлом веке. В настоящее время, при поддержке министра здравоохранения, работает Национальная рабочая группа по гипертонии с целью улучшения показателей контроля артериального давления среди населения. Соль, обогащённая калием, рассматривается как ключевой инструмент для достижения этой цели. Специалисты считают, что решение этой проблемы не только улучшит здоровье австралийцев, но и окажет положительное воздействие на мировую картину заболеваемости гипертонией. Отдельно отмечается, что примеру Австралии в будущем могут последовать и другие страны, ну а это позволит спасти десятки миллионов людей на нашей планете. Учёные полагают, что уже очень давно простая пищевая добавка не решала так много проблем, как обогащённая калием соль. Пожалуй, с использованием калия в соли по значимости может поспорить только использование йода.

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Напомним, в конце XIX века и начале XX века учёные выяснили, что недостаток йода в пище может привести к заболеваниям щитовидной железы. Это было особенно актуально для областей, где почвенные и климатические условия приводили к недостатку йода в продуктах питания. Первоначально, учёные начали исследовать возможность добавления йода в наиболее широко используемый продукт – соль. В 1920 году биохимик и врач Дэвид Марин Коллинс провёл успешный эксперимент по добавлению йода в соль в США. В результате успешных исследований и экспериментов начались усилия по внедрению политики йодирования соли на национальном уровне. С началом 1920-х годов многие страны стали внедрять меры по добавлению йода в соль в целях общественного здоровья. В последующие десятилетия многие международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ, активно поддерживали усилия по борьбе с дефицитом йода в различных странах мира. Они рекомендовали и поддерживали национальные программы йодирования соли. В итоге внедрение йодированной соли привело к значительному снижению заболеваемости зобом и другими заболеваниями, связанными с дефицитом йода. Этот шаг также содействовал нормальному физическому и умственному развитию детей и поддержанию здоровья беременных женщин. Сегодня многие страны в мире регулируют содержание йода в соли с целью обеспечения достаточного потребления этого микроэлемента населением. Политика йодирования соли стала важной частью глобальных усилий по улучшению общественного здоровья и предотвращению дефицита йода. Вполне возможно, что такая же революция ждёт нас с переходом на обогащённую калием соль.