Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Инженеры улучшили конструкцию Су-75 CheckMate по желанию потенциальных покупателей
Су-75 CheckMate может начать выпускаться в ближайшие годы

реклама

Несколько месяцев назад стало известно о том, что подготовка к производству российского многоцелевого истребителя Су-75 Checkmate вышла на финальную стадию. Предприятие получило всю необходимую документацию, а первые машины будут готовы в 2025 году. Сегодня шум вокруг лёгкого истребителя поутих, но эксперты полагают, что всё ещё впереди. Всё дело в том, что перед нами не только первый в мире лёгкий истребитель пятого поколения, но и первый самолёт такого класса и уровня боевого оснащения, который станет доступен на мировом рынке.

В настоящее время только некоторые члены НАТО и избранные страны могут закупать американский F-35, тогда как Су-75 Checkmate будет доступен более широкому кругу заказчиков. Российские представители уде заявили, что страны, попавшие в список недружественных и поставлявшие Украине оружие, не смогут ничего купить, а в остальном партнёры могут обратиться с заказами. Краткое описание машины вы увидите ниже, ну а эксперты отмечают, что успех Су-75 Checkmate на междурядном рынке гарантирован. Причина такой уверенности в отличном соотношении между ценой и ударной мощью. Предполагается, что российский истребитель окажется как минимум в 2 раза дешевле F-35, при этом по многим показателям он превзойдёт американский самолёт. 

реклама

Особенно впечатляет модульная конструкция, благодаря которой появится возможность создавать уникальные машины в рамках тех или иных потребностей потенциальных заказчиков. Заявлены три базовые модификации, в рамках которых появится одноместный, двухместный и беспилотный истребитель. По данным Ростеха, потенциальные покупатели уже высказали живой интерес к Су-75 Checkmate, а недавно инженеры внесли важные изменения в конструкцию. Отмечается, что решение было принято в рамках отзывов потенциальных покупателей, но точных данных не представлено. Особенно важно, что подобные изменения не потребовали пересмотра конструкции и отмены выхода тестовых версий. Причина в уже указанной модульности, что позволяет легко заменять те или иные агрегаты без ущерба для общей картины. Представители Ростеха не раскрывают имена потенциальных покупателей, но уверяют, что консультации с заинтересованными сторонами проводились. Якобы, они были плодотворными, но пока точно не известно о подписании хотя бы одного контракта. Такая секретность может быть связана с ходом СВО и международными санкциями. Сегодня партнёры РФ предпочитают не терять нейтралитет и хотят дождаться завершения конфликта в Украине. 

Давайте кратко изучим сильные стороны Су-75 Checkmate. Самолёт оснащается высокоэффективным турбореактивным двигателем, обеспечивающим высокую манёвренность и скорость. Истребитель активно использует стелс-технологии, что снижает радиолокационную видимость и делает машину менее подверженной обнаружению противником. Спроектированный для различных боевых сценариев, Checkmate может выполнять роли истребителя-перехватчика, бомбардировщика и разведчика. Как уже отмечалось, многое зависит от модификации и выбора потенциального покупателя. Истребитель оснащён современной бортовой электроникой, включая радар с активной фазированной антенной, что обеспечивает высокую точность обнаружения и наведения на цель. Су-75 представляет высокий интерес для различных стран, и корпорация «Сухой» активно продвигает самолёт на мировых рынках военной техники. Checkmate позиционируется как более экономичный вариант по сравнению с аналогами пятого поколения, что может привлечь внимание стран с ограниченным бюджетом на военные нужды.

Одной из ключевых характеристик нового истребителя является его высокий потенциал для модернизации. Специалисты отмечают, что Су-75 может базироваться на высокогорных аэродромах и эксплуатироваться в любых климатических условиях, что делает его уникальным в своём роде. Открытая архитектура и широкий спектр дополнительных опций предоставляют возможность собрать самолёт в рациональной конфигурации по минимальной цене. Для обеспечения высокой эффективности послепродажного обслуживания создана автоматизированная система логической поддержки «Матрешка». Эта система не только облегчает обучение персонала, но и предоставляет предиктивную аналитику для прогнозирования необходимости мероприятий для каждого самолёта парка. Оснащённый искусственным интеллектом, Су-75 CheckMate имеет интеллектуальную поддержку экипажа, выполняя роль второго пилота и позволяя лётчику сосредоточиться на применении вооружения. Истребитель обладает малой радиолокационной заметностью и продвинутым комплексом пассивного вооружения, включая АФАР, способную атаковать до 6 целей одновременно и сопровождать 30 даже в условиях сильных электронных помех.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Способность маневрировать с перегрузкой до 8g, дальность полёта без ПТБ 2800 км, возможность длительного сверхзвукового полёта со скоростью 1.8 Мах – и это далеко не полный перечень заявленных характеристик, делающих Су-75 CheckMate универсальным и мощным истребителем. Важным преимуществом является также возможность работы в составе группы с другими летательными аппаратами, включая беспилотники, в качестве члена общей сети без необходимости использования пилота. Пока это недалёкая перспектива, поскольку доверять ИИ самолёт пока слишком рано. 

#авиация #истребители #самолёты #су-75 checkmate
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
14
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
Украинские формирования начали испытывать новый наземный ударный дрон Железный
2
100 танков получит Украина от Кувейта
10
В Ульяновске новые версии тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А будут собирать как на конвейере
3
"Росатом" отрабатывает производство изотопа азот-15 для применения в ядерных реакторах будущего
+
Тюмень готовится к возведению ряда эстакад и пары транспортных узлов
+
Ростех: Будущий ПАК ДА заменит Ту-95 и будет преодолевать рубежи ПВО НАТО незамеченным
3
Sony заработала больше, чем Samsung впервые за 24 года
2
Intel выпустит еще одно поколение процессоров для сокета LGA 1700
8
Вышло новое обновление для EA FC 24
1
Легендарный Lamborghini Diablo VT 1997 года, принадлежащий Трампу, продали за 1 млн долларов
+
Новый инструмент, защищающий изображения от алгоритмов ИИ был скачан 250 000 раз всего за 5 дней
4
Илон Маск поделился видео "человекоподобной" походки гуманоидного робота Tesla Optimus
1
Apple разочарует тех, кто ожидает изменений в дизайне iPhone 16
2
Samsung представила видео «Emma Myers in Seoul», демонстрируя возможности камеры Galaxy S24 Ultra
1
MediaTek готовит к выпуску Dimensity 9400 с продвинутыми возможностями ИИ в конце 2024 года
+
Многие видеокарты NVIDIA теперь поддерживают до 8 одновременных сессий кодирования NVENC
1
Раскрыты первые подробности о моде OLED-дисплея для Switch Lite
+
Ростех: Работа над современным стратегическим бомбардировщиком ПАК ДА идёт по плану
+

Популярные статьи

Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
53
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
34
Graven: абсолютно бестолковый ретро-шутер с безобразной оптимизацией
1
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
26
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
113
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
16
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
1
Пришло время избавляться от консолей Xbox
5
Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
7

Сейчас обсуждают

labmich
01:02
Чимба делает статьи на мобиле, а это же надо будет переносить скрины с компа. Но старания и усилия - это не про чимбала, он ...як-...як и в оверклокерсы.
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
Даниил Лавкрафт
00:56
Про количество портов субъективщина клятая, какой-то бред про аналогию с бездонной сумкой. Гарри Поттера перечитались? Чудес не бывает. - Если у вас всё влезло в сумку поменьше - значит вещей у вас и...
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
Александр
00:55
Ещё он не стал стим ставить. Тут ниже писали что есть нативная версия 7d2d под линух, стим тогда, понятно, ставил бы её, но тогда статьи бы с нужными выводами бы не вышло.
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
Workshop
00:55
Каждый день запускаю, причем стрим на 3 платформы. Какой эффект по твоим словам мне следует получить?
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
SMA
00:53
ну фиг с ними
Сотрудники Ubisoft боятся возможных увольнений, презирают менеджеров-карьеристов и готовятся к худшему — так говорит инсайдер
SMA
00:52
50 лярдов на ускоренную утилизацию некроины ))) теперь можно часть по карманам банковой положить, а то соскучилась по "гуманитарке", и создавать полчища тцкашников, чтоб из подземли рабов доставать на...
Евросоюз всё-таки смог согласовать выделение 50 миллиардов евро Украине
REY_B_
00:45
Так полно старых эпических игр, доведённых до ума мододелами. Студии нынче заняты другим... Вспомним ныне покойную Мотороллу. Уж что был за монстр! Но её акции выкупил один тип, вошёл в состав директо...
Пришло время избавляться от консолей Xbox
Yilec
00:42
Эволюция для чайников, просвещайся. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
Евгений Восс
00:42
у меня был MSI Gaming Titan 72 Dominator Pro, стоил он тогда 2000баксов, и он очень тихий был, видеокарта не более 73 градусов, а это была полноценная GTX 1060 6Gb, не урезанная, при максимальной турб...
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
Бахтиёр Кудратуллаев
00:22
моросиш брат. а то что у тебя АМУДЕ соболезную. это твой путь
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем