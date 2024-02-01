Су-75 CheckMate может начать выпускаться в ближайшие годы

Несколько месяцев назад стало известно о том, что подготовка к производству российского многоцелевого истребителя Су-75 Checkmate вышла на финальную стадию. Предприятие получило всю необходимую документацию, а первые машины будут готовы в 2025 году. Сегодня шум вокруг лёгкого истребителя поутих, но эксперты полагают, что всё ещё впереди. Всё дело в том, что перед нами не только первый в мире лёгкий истребитель пятого поколения, но и первый самолёт такого класса и уровня боевого оснащения, который станет доступен на мировом рынке.

В настоящее время только некоторые члены НАТО и избранные страны могут закупать американский F-35, тогда как Су-75 Checkmate будет доступен более широкому кругу заказчиков. Российские представители уде заявили, что страны, попавшие в список недружественных и поставлявшие Украине оружие, не смогут ничего купить, а в остальном партнёры могут обратиться с заказами. Краткое описание машины вы увидите ниже, ну а эксперты отмечают, что успех Су-75 Checkmate на междурядном рынке гарантирован. Причина такой уверенности в отличном соотношении между ценой и ударной мощью. Предполагается, что российский истребитель окажется как минимум в 2 раза дешевле F-35, при этом по многим показателям он превзойдёт американский самолёт.

реклама

Особенно впечатляет модульная конструкция, благодаря которой появится возможность создавать уникальные машины в рамках тех или иных потребностей потенциальных заказчиков. Заявлены три базовые модификации, в рамках которых появится одноместный, двухместный и беспилотный истребитель. По данным Ростеха, потенциальные покупатели уже высказали живой интерес к Су-75 Checkmate, а недавно инженеры внесли важные изменения в конструкцию. Отмечается, что решение было принято в рамках отзывов потенциальных покупателей, но точных данных не представлено. Особенно важно, что подобные изменения не потребовали пересмотра конструкции и отмены выхода тестовых версий. Причина в уже указанной модульности, что позволяет легко заменять те или иные агрегаты без ущерба для общей картины. Представители Ростеха не раскрывают имена потенциальных покупателей, но уверяют, что консультации с заинтересованными сторонами проводились. Якобы, они были плодотворными, но пока точно не известно о подписании хотя бы одного контракта. Такая секретность может быть связана с ходом СВО и международными санкциями. Сегодня партнёры РФ предпочитают не терять нейтралитет и хотят дождаться завершения конфликта в Украине.

Давайте кратко изучим сильные стороны Су-75 Checkmate. Самолёт оснащается высокоэффективным турбореактивным двигателем, обеспечивающим высокую манёвренность и скорость. Истребитель активно использует стелс-технологии, что снижает радиолокационную видимость и делает машину менее подверженной обнаружению противником. Спроектированный для различных боевых сценариев, Checkmate может выполнять роли истребителя-перехватчика, бомбардировщика и разведчика. Как уже отмечалось, многое зависит от модификации и выбора потенциального покупателя. Истребитель оснащён современной бортовой электроникой, включая радар с активной фазированной антенной, что обеспечивает высокую точность обнаружения и наведения на цель. Су-75 представляет высокий интерес для различных стран, и корпорация «Сухой» активно продвигает самолёт на мировых рынках военной техники. Checkmate позиционируется как более экономичный вариант по сравнению с аналогами пятого поколения, что может привлечь внимание стран с ограниченным бюджетом на военные нужды.

Одной из ключевых характеристик нового истребителя является его высокий потенциал для модернизации. Специалисты отмечают, что Су-75 может базироваться на высокогорных аэродромах и эксплуатироваться в любых климатических условиях, что делает его уникальным в своём роде. Открытая архитектура и широкий спектр дополнительных опций предоставляют возможность собрать самолёт в рациональной конфигурации по минимальной цене. Для обеспечения высокой эффективности послепродажного обслуживания создана автоматизированная система логической поддержки «Матрешка». Эта система не только облегчает обучение персонала, но и предоставляет предиктивную аналитику для прогнозирования необходимости мероприятий для каждого самолёта парка. Оснащённый искусственным интеллектом, Су-75 CheckMate имеет интеллектуальную поддержку экипажа, выполняя роль второго пилота и позволяя лётчику сосредоточиться на применении вооружения. Истребитель обладает малой радиолокационной заметностью и продвинутым комплексом пассивного вооружения, включая АФАР, способную атаковать до 6 целей одновременно и сопровождать 30 даже в условиях сильных электронных помех.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Способность маневрировать с перегрузкой до 8g, дальность полёта без ПТБ 2800 км, возможность длительного сверхзвукового полёта со скоростью 1.8 Мах – и это далеко не полный перечень заявленных характеристик, делающих Су-75 CheckMate универсальным и мощным истребителем. Важным преимуществом является также возможность работы в составе группы с другими летательными аппаратами, включая беспилотники, в качестве члена общей сети без необходимости использования пилота. Пока это недалёкая перспектива, поскольку доверять ИИ самолёт пока слишком рано.