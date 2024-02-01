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Bublik1
Продавцы сгоревшего склада Wildberries получили компенсацию по 3-4% от общей суммы товара
Представители Wildberries уверяют, что готовы рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке

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Современные маркетплейсы давно превратились в громадные площадки, где могут осуществлять предпринимательскую деятельность тысячи крупных и мелких бизнесменов. Подобные ресурсы предлагают широкий список товаров, а миллионы жителей России находят там нужные вещи по выгодным ценам. Одним из лидеров среди маркетплейсов считается Wildberries. Компания постоянно расширяется, а в сети то и дело всплывают громкие слухи, большая часть их которых придумана для привлечения внимания читателей. Но в январе действительно произошло событие, о котором писали все российские и многие зарубежные СМИ. Напомним, тогда сгорел крупный склад в Шушарах, а согласно предварительным оценкам сумма ущерба могла превысить 10 миллиардов рублей. Более точные данные так и не были оглашены, ну а руководство маркетплейса обещало компенсировать потери для всех владельцев товара, находившегося на злополучном складе. Отмечалось, что абсолютно все, кто пострадал от огня, смогут получить полный объём в денежном эквиваленте. Поговаривали, что часть товаров не была застрахована, поэтому могут возникнуть юридические сложности. Похоже, проблемы у тех, кто доверил свои товары складу Wildberries, только начинаются. 

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По данным портала VC.ru, маркетплейс уже приступил к выплате компенсаций, а пострадавшие могли ранее подать форму в онлайне или прийти в главный офис с заявлением. И всё бы ничего, но в сети пишут, что выплаты со стороны Wildberries крошечные и часто составляют около 3% от понесённых потерь. Напомним, склад в Шушарах играл ключевую роль в логистике всей площадки, отгружая около 10% продукции маркетплейса. Причины пожара пока не названы, но есть мнение, согласно которому поджёг совершил бывший сотрудник. Ходом дела занимаются следственные органы, но в данном случае это не так важно, ведь компенсации не зависят от того, кто и зачем поджёг склад. Отмечается, что среди пострадавших от сгоревшего склада оказался магазин «Мам, купи!». Представители магазина сообщили, что выплаты начались в конце января, но пока речь идёт о частичной компенсации в размере 30 тысяч рублей или 2.3% от нанесённого ущерба во время пожара. 

Некоторые продавцы уже заявили о своём недовольстве небольшими размерами компенсаций со стороны Wildberries. Многие из них предпочитают оставаться анонимными, опасаясь блокировок со стороны маркетплейса. Один из продавцов потерял товар на сумму 3-4 миллиона рублей, но ему вернули лишь около 3% от этой суммы. Не исключено, что выплаты только начались, но пока в сети нет информации о тех, кто получил бы сполна за сгоревший товар. По большей части вне зависимости от потерь предприниматели получают от 30 до 40 тысяч рублей, что составляет 2-4% от утраченной суммы. Продавцы также высказывают недовольство сложностью методологии расчёта со стороны Wildberries. Некоторые утверждают, что непрозрачность процесса исключает понимание критериев компенсации. Сроки выплат также вызывают вопросы, с некоторыми продавцами ожидают, что Wildberries будет производить подсчёты до конца февраля 2024 года. В итоге пострадавшие разделились на три лагеря. Первые готовы подождать не более двух-трёх месяцев. Вторые ожидают возврата денег в течение года, соглашаясь с размерами компенсаций Wildberries. Третья группа выражает недовольство и сомнения по поводу расчётов маркетплейса, но из-за возможных санкций стороной Wildberries не решается выступить публично. 

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Ну а пока пострадавшие пытаются самоорганизовываться, представители Wildberries отметили, что сумма компенсации, отправленная каждому продавцу, ещё подлежит уточнению. Что до выплат, то их обещают осуществить к 12 февраля 2024 года. Подчёркивается, что расчёты производятся на основе информации в электронной системе учёта Wildberries, а каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Если у предпринимателя есть дополнительные вопросы, то ему потребуется предоставить больше данных. Ну а у тех, кто вёл непрозрачные расчёты и не утруждал себя записью прихода и ухода, действительно могут возникнуть проблемы. Пока же в СМИ предлагают просто запастись терпением, хотя до 12 февраля осталось не так уж и много времени. Возникает также вопрос о самой методике начисления компенсации. Даже если продавцы и получат полную стоимость товара, то оценка может основываться на его закупочной цене, без учёта хранения, доставки, таможенных выплат и многого другого. Таким образом бизнесмены всё равно останутся в минусе. 

#интересное #wildberries
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