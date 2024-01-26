Серия Ryzen 9000X3D получит обновлённую технологию Infinity Fabric третьего поколения

В конце текущего года ожидается выход процессоров Intel следующего поколения. Рядовые покупатели столкнутся с несколько изменённым названием, подчёркивающим отличия между новинками и ранее выпущенными чипами. Так, наиболее мощный и дорогие процессоры получат приставку Ultra, а маркетологи полагают, что таким образом удастся сделать продукт более привлекательным. Но если обывателей интересует только смена названия, то любители технологий смотрят глубже. К счастью, на этот раз у Intel есть чем порадовать энтузиастов, ведь серия Arrow Lake будет полагаться на 5-нм или 7-нм технологический процесс. Точно пока сказать сложно, поскольку чехарда с определением принадлежности к тому или иному узлу ставит в тупик не только обывателей, но и экспертов. Известно, что нас ждёт новый сокет и значительные изменения в архитектуре, но информации слишком мало, поэтому стоит запастись терпением и подождать. Очевидно, что флагман серии Arrow Lake окажется быстрее Ryzen 9 7950X3D в играх, а значит AMD придётся предпринимать ответные шаги.

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По данным инсайдеров, ближайший год станет для красных крайне удачным, поскольку за это время выйдут действительно мощные процессоры, способные побороться с решениями синих в верхнем ценовом сегменте. Прежде всего известно, что осенью 2024 в продажу поступит серия настольных процессоров Ryzen 9000. По данным инсайдеров, они будут созданы на основе 3-нм технологического процесса и сохранят текущее количество ядер. Ранее в прессе писали, что AMD рассматривает гибридную конструкцию чипа, состоящую из больших и малых ядер, но пока такая информация не подтверждается. Судя по всему, серия Ryzen 9000 станет небольшой разминкой перед главным событием, которое состоится в январе 2025 года. Инсайдеры уверены, что в рамках CES 2025 ожидается релиз нового поколения игровых процессоров Ryzen 9000X3D. Предполагается, что после анонса камни поступят в продажу и окажутся революционными, предлагая целый набор новшеств.

По большей части информация носит предварительный характер, поэтому останавливаться на непроверенных фактах мы не будем. И всё же, есть данные, которые действительно вызывают интерес. Прежде всего эксперты отмечают, что архитектура Zen 4 оказалась неидеальна и в целом немного разочаровывает. Уже после выхода данной серии у AMD были проблемы с программной частью, а на устранение ушло несколько месяцев. Решить вопросы с аппаратной частью было невозможно, поэтому Ryzen 9 7950X3D и оказался медленнее Core i9-14900K в рабочих задачах. Похоже, планируется провести работу над ошибками, а архитектура Zen 5 3D V-Cache должна предложить большой прирост производительности между поколениями. Всё дело в Infinity Fabric, которая последние два поколения оставалась без значительных изменений. На этот раз выйдет третье поколения этой технологии, которое позволит увеличить быстродействие процессоров Ryzen 9000X3D.

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Ну а владельцы материнских плат с сокетом АМ5 уже могут копить деньги. В конце 2024 представители AMD официально заявили, что поддержка сокета продержится до 2025 года, а инсайдеры полагают, что данная платформа будет актуальна и в 2026 году. Так далеко заглядывать мы не будем, но ожидания от 2024 года велики. Intel после трёх лет топтаний на месте перейдёт на более технологичный узел, ну а Лиза Су с некоторым опозданием получит доступ к оборудованию, выпускающему процессоры по 3-нм нормам.