Это позволит увеличить точность подобных установок

В первые месяцы после начала СВО стало очевидно, что использование общепринятой тактики массированных ударов при помощи артиллерии не приводят к ожидаемым результатам. Особенно остро дефицит наблюдался в области высокоточных снарядов, которые начали поступать на передовую с большим опозданием. А вот украинская армия быстро приспособилась к ведению современных боевых действий, поскольку получила значительное количество артиллерийских установок НАТО. Ну а подход российских и европейских инженеров к созданию подобных установок сильно отличается. Как показала практика, важнее наносить удары точечно, о чём сегодня говорят не только Западные, но и российские аналитики. Отечественным инженерам ещё предстоит решить массу проблем, хотя перспективные разработки уже существуют. Ну а представители НАТО планируют повысить точность действующей артиллерии.

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По словам министра обороны Франции, местная компания Helsing AI планирует совершить настоящий прорыв. Себастьен Лекорну утверждает, что данный стартап специализируется на разработке боевого искусственного интеллекта. Благодаря инновационным алгоритмам и контролю со стороны нейросети удастся повысить точность артиллерийской системы CAESAR. Министр напомнил, что Франция ранее передала ВСУ 78 подобных установок, а именно украинская армия первой сможет протестировать преимущества высоких технологий. Лекорну не стал называть сроки появления первых подобных установок на линии соприкосновения, поскольку подобная инициатива потребует не только значительных инвестиций, но и много времени. Кроме того, даже если сама разработка окажется успешной и будет демонстрировать высокие результаты, то потребуется ещё обучить украинских военнослужащих работе с CAESAR на основе искусственного интеллекта. Что любопытно, у разработчиков есть масса интересных разработок, но пока нет ни одного реального продукта. Судя по всему стартап кажется инвесторам перспективным, поскольку за неполный год со времени своего создания Helsing AI привлёк финансирование в размере 209 миллионов евро.

Среди инвесторов значатся как малоизвестные фонды, так и настоящие гиганты. Например, шведская группа Saab, а также венчурная компания General Catalyst. Известно, что стартап уже заключил контракты с целым рядом европейских правительств, обещая повысить эффективность применения средств радиоэлектронной борьбы истребителя Eurofighter с применением искусственного интеллекта. Что до усовершенствования артиллерийских систем CAESAR, то разработчики прямо говорят о том, что платформа на основе искусственного интеллекта сможет улучшить анализ данных в процессе прицеливания, включая детальный учёт условий окружающей среды. Это значит, что умный алгоритм сможет учитывать не только расстояние до цели, но и скорость ветра, влажность и многие другие параметры. В настоящее время представители Helsing AI предпочитают формулировать конечные цели общими фразами, поэтому сложно сказать, на каком этапе находится создание умной системы наведения и прицеливания для артиллерийских установок CAESAR.

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Не стоит забывать, что с момента передачи подобных комплексов, украинская сторона уже потеряла часть установок. Другие пришли в негодность в результате износа, тогда как некоторые находятся на ремонте в Польше. Таким образом даже если алгоритм на основе ИИ будет внедрён в короткие сроки, оказать значительно воздействия на ход СВО он не сможет. По крайней мере, так считают аналитики.