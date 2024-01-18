Жёсткие диски поступят в продажу в 1 квартале 2024 года

Уже десять лет мы с вами постоянно слышим о том, что дни традиционных жёстких дисков сочтены. Производители SSD обещали нам революционные изменения на рынке накопителей. Якобы, уже совсем скоро HDD канут в Лету, ведь твердотельные накопители обойдут старые технологии как по объёму, так и по цене. Что же, если обратить внимание на рынок, то SSD до 2 Тб кажутся вполне конкурентными. Цены там очень даже неплохие, но дальше всё очень плохо. Твердотельные накопители большого объёма стоят так дорого, что рядовые пользователи даже не смотрят в сторону подобной продукции, а альтернативы старым добрым винчестерам пока нет. Вообще, весь прогресс в области SSD пока выражается в наращивании скорости чтения и записи файлов большого объёма. Например, сегодня каждый владелец ПК может купить накопитель, который будет обеспечивать около 3500 МБ/с на чтение и запись. Более продвинутые с удвоенной скоростью стоят совсем немного дороже, но все эти красивые цифры разбиваются о суровую реальность, ведь увидеть всё это можно только в синтетических тестах.

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Что любопытно, аналитики обещали уход с рынка жёстких дисков ещё десять лет назад, но несмотря на подобные прогнозы, технологии продолжают развиваться. Если вы испытываете острую нехватку в накопителе огромного объёма, то уже совсем скоро сможете порадовать себя действительно впечатляющим HDD производства Seagate. Как стало известно, недавно эта компания представила продвинутую аппаратную платформу для производства жёстких дисков ёмкостью более 30 Тб. Речь идёт о серии Mozaic 3+, основанной на технологии HAMR, которая существенно увеличивает плотность записи данных на диск с использованием лазера. Seagate охарактеризовала Mozaic 3+ как одну из самых инновационных технологий на рынке накопителей. Известно, что первые жёсткие диски линейки Exos, созданные на базе Mozaic 3+, попадут в руки владельцев центров обработки данных. Подобное решение было вполне ожидаемым, поскольку сегодня рядовые потребители уже не способны обеспечить Seagate достаточным количеством новых заказов. Ну а профессиональный сегмент позволяет оставаться на плаву и создавать новые технологические решения. Инсайдеры уверяют, что первые модели объёмом 30 Тб поступят в продажу в первом квартале 2024 года, а спустя несколько месяцев винчестеры дойдут и до обычных пользователей.

Напомним, технология HAMR или Heat-Assisted Magnetic Recording предусматривает нагрев поверхности магнитной пластины во время записи данных с использованием лазера. Благодаря достижению температуры поверхности до 500 градусов Цельсия, наблюдается изменение свойств нужного участка, что даёт возможность записывать данные даже при слабом магнитном поле. Ну а это позволяет сократить размера магнитного зерна, магнитной головки, а значит приводит к увеличению плотности записи без добавления новых пластин. После того как пластина охлаждается, она восстанавливает свои первоначальные свойства, но не теряет записанные данные и не подвергается размагничиванию. Жёсткие диски Seagate Mozaic 3+ состоят из 10 стеклянных пластин с магнитным слоем, который представляет собой железо-платиновую сверхрешётку с повышенной магнитной коэрцитивностью. По данным производителя, данное свойство обеспечивает долговечность и небольшой размер зерна носителя.

Для записи данных используется плазменная подсистема с вертикально интегрированным нанофотонным лазером, способным подогревать участок диска до нужной температуры. Кроме того, Mozaic 3+ включает специальную считывающую головку на основе технологии Spintronic седьмого поколения. Сообщается, что она оборудована самыми компактными и чувствительными датчиками считывания из всех, доступных на рынке в настоящее время. Для управления более сложными компонентами платформы следующего поколения был создан особый контроллер. Согласно оценкам Seagate, он как минимум в три раза производительнее, если сравнивать с предыдущими версиями. На данный момент компания неохотно делится дополнительной информацией о характеристиках нового контроллера. Известно, что он выпускается по 12-нм технологическим нормам, но на этом полезная информация подходит к концу.

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Если верить словам генерального директора Seagate, то сегодня больше никто на рынке не может выпускать жёсткие диски с пластинами ёмкостью 3 Тб. Дэйв Мосли смотрит в будущее с оптимизмом и уверен в том, что уже в ближайшие годы удастся увеличить плотность записи до 5 Тб, а значит на горизонте показались жёсткие диски с объёмом свободной памяти до 50 Тб. Глава Seagate уверен, что платформа Mozaic 3+ станет основой для других продуктов, включая решения для крупного бизнеса, NAS и систем обработки видео и изображений. По его словам, более совершенная технология Mozaic 4+ появится не раньше 2026 года и будет предлагать ёмкость от 40 Тб. Ну а Mozaic 5+, которая поразит даже самых отчаянных скептиков, станет реальностью в 2028 году, а готовые решения на базе данной технологии будут стартовать с 50 Тб.