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Bublik1
Ошибка в ПО привела к массовым протестам в Папуа-Новой Гвинеи и сделала население в 2 раза беднее
Власти сообщили об ошибке после того, как население вышло с погромами на улице

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Сегодня почти вся критическая инфраструктура большинства государств на нашей планете управляется при помощи интернета. Вообще, хакеры взламывают даже самые защищённые системы в США и России, поэтому нет никаких сомнений, что небольшие страны имеют намного меньше возможностей для противодействия злоумышленникам. Хакеры проникают в медицинские и правительственные структуры, нарушая работу социальных ведомств, что приводит к целому ряду негативных последствий. Но бывает и так, что сотрудники ключевых предприятий могут прекрасно обходиться без вмешательства хакеров, нанося ущерб не только государству, но и экономике страны. Недавно трагические события разворачивались в Папуа-Новой Гвинеи, а причиной стал непрофессионализм сотрудников налоговой.

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Начнём с того, что в начале пандемии COVID-19 власти ввели пониженную ставку налогообложения для населения. Даже после того, как коронавирус ушёл, потребовалось удержать ставку на низком уровне, поскольку экономика переживала не лучшие деньки. В итоге налоги не росли, а в начале 2024 ставки внезапно вернулись к прежним отметкам. Теоретически, сотрудникам государственного ведомства нужно было всего лишь продлить налоговые льготы на 2024 год, но по какой-то странной причине возникли технические проблемы в системе расчёта заработной платы, в результате чего госслужащие стали облагаться налогами по более высоким ставкам. Народ тут же вышел на улицы, а по всей стране прокатились массовые акции протеста. Власти попытались остановить недовольство населения при помощи полиции, но правоохранители неожиданно перешли на сторону протестантов, поскольку и сами стали жертвами произвола. Дошло до того, что власти Папуа-Новой Гвинеи даже объявили режим чрезвычайной ситуации на две недели. Ситуация развивалась стремительно, ведь некоторые протестующие явно решили воспользоваться ситуацией, устраивая грабежи и массовые погромы магазинов и супермаркетов, прикрываясь благими намерениями. Словом, ничего нового, ведь подобные акты вандализма регулярно происходят не только в диких странах, но и в просвещённой Франции.

Первое время власти хотели просто взять ситуацию под контроль, но после выступили с объяснениями, рассказывая о том, что не причастны к повышению налогов. Якобы, причиной стал сбой в программном обеспечении для расчёта заработной платы. Журналисты The Register пишут, что власти не смогли правильно настроить систему расчёта зарплаты, что привело к хаосу и множеству жертв, ведь в некоторых случаях ставка налога оказалась намного выше, чем до пандемии коронавируса. Госслужащие стали платить более высокие налоги, а их зарплата уменьшилась на 100 долларов, а это почти в 2 раза меньше реальной ставки. Отсутствие полиции на улицах после их присоединения к забастовке стало катализатором для массовых беспорядков, грабежей и хулиганства. Премьер-министр Джеймс Марапе выступил по телевидению и назвал ситуацию техническим сбоем. В настоящее время власти не сообщают точное количество погибших и ущерб, нанесённый имуществу. Генеральный комиссар Налоговой комиссии, Сэм Койн, попросил у населения извинения за потерю жизней и имущества, назвав происшедшее результатом дезинформации и политической пропаганды. Он подтвердил, что основной причиной была ошибка в программном обеспечении, и что работают над изменениями в системе и возмещением утраченных зарплат.

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И всё бы ничего, но это только официальная версия, которая появилась уже после начала массовых беспорядков. Журналисты пишут, что ситуация кажется странной. Так, власти вполне могли сообщить об ошибке сразу же, что позволило бы снизить градус недовольства. Вот только правительство ничего не поясняло, а некоторые местные СМИ уверены, что таким образом правительство планировало отказаться от сниженной налоговой ставки. Никто не ожидал такого единства населения, ну а после произошедшего мятежа у властей не осталось другого выхода. В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы вернуть всё как было, но пока сделать это в полной мере не удалось. 

#интересное #истории
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