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Bublik1
ВСУ меняют тактику на Херсонском направлении – в бой брошены словацкие САУ Zuzana 2
Нехватка артиллерии вынуждает командование украинской армии вводить в бой резервные части

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Если почитать украинскую прессу, то может показаться, что ВСУ одерживают одну победу за другой, а Зеленский буквально купается в любви подавляющего большинства местных жителей. Вот только доверие к президенту стремительно снижается, а ужесточение мобилизации не идёт на пользу имиджу лидеру демократического государства. В Европе стараются как можно реже говорить о нарушении конституционных прав украинцев, ну а в России картина преподносится под особым соусом. Кажется, что почти вся украинская техника уничтожена, оружие вышло из строя, а армия деморализована. Эксперты полагают, что истина где-то посредине, ведь в реальности ВСУ во время наступательной компании 2023 года потеряли от 30 до 50% техники, полученной от союзников. Некоторое количество находится на линии соприкосновения, тогда как танки и артиллерийские установки постоянно кочуют между передовой и ремонтными мастерскими в Польше. 

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И всё же, количество боеспособного вооружения сокращается, а российские эксперты заметили некоторые изменения, которые свидетельствуют о дефиците высокоточного оружия. Сообщается о появлении нескольких самоходных артиллерийских установок Zuzana 2 из Словакии на правом берегу Днепра. Российские силы за несколько дней поразили сразу два таких САУ, а ранее подобные установки не использовались на данном направлении. Подобное событие представляет интерес с географической и стратегической точек зрения, а эксперты попытались разобраться в причинах происходящего. Известно, что первый контракт между правительствами Словакии и Украины на поставку восьми САУ Zuzana 2 был заключён в июне 2022 года. Уже к концу ноября 2022 года семь из них были переданы ВСУ. Чуть позднее был подписан контракт на поставку ещё 16 единиц Zuzana 2, но в этот раз деньги выделили правительства Германии, Норвегии и Дании. Считается, что какое-то количество словацких САУ было поставлено и в 2023 году, но точной информации на этот счёт нет. По факту производитель передал всего 9 единиц, хотя на балансе ВСУ могли находиться 24 и больше САУ Zuzana 2. Артиллерийские установки базируются на колёсном шасси Tatra 817 8x8 и оснащены 155-мм гаубицей с длиной ствола 52 калибра. Они обладают заявленной скорострельностью в пять выстрелов в минуту, способностью вести огонь в режиме одновременного огневого налета (MRSI) и современной системой управления огнём.

Как уже было сказано выше, ранее САУ Zuzana 2 на Херсонском направлении не присутствовала. Эксперты полагают, что украинская армия могла перебросить часть установок сюда из-за сложившегося дефицита. Не исключено, что украинское командование пытается создать новое артиллерийское соединение ВСУ, вооружённого этим типом САУ. В результате двух случаев потери САУ Zuzana 2, зафиксированных в январе 2024 года, возможно предположить, что эти САУ были приписаны к новому соединению ВСУ, созданному из-за высоких потерь бригад морской пехоты на левом берегу. Вполне вероятно, что это связано с тем, что за последние месяцы количество боеспособных соединений на данном участке сократилось, поэтому в Киеве и решили усилить наступающую группировку. Тем не менее точные обстоятельства передачи и структура нового соединения требуют дополнительного изучения.

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Эксперты также отмечают, что у украинской армии осталось не так много резервной техники. Не исключено, что данные САУ ранее работали на другом направлении, но сегодня остро необходимы именно на правом берегу Днепра для поддержания группировки ВСУ на левом берегу Днепра. Стоит также понимать, что недостаточно только перебросить технику, ведь нужны специалисты для её обслуживания. Требуется артиллерийский расчёт, а всё это трудновосполнимые резервы. 

#военные технологии #zuzana 2
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