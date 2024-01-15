Попытка переворота была пресечена, но это точно не последний мятеж в этой стране

Франция стремительно теряет поддержку в Африке. Даже страны, которые традиционно считались лояльными, начинают сомневаться, а прокатившаяся по «Чёрному континенту» волна государственных переворотов отрезала французов от ценных ресурсов и редкоземельных элементов. Ранее эта европейская страна имела неограниченный доступ к полезным ископаемым, используя дешёвый труд местных жителей для обогащения, ну а с недавних пор вынуждена покупать всё это за реальные деньги. Не зря растёт цена на уран, который добывается в Нигере, где попросили Макрона на выход. По мнению аналитиков, ещё один такой год, и Франции придётся серьёзно пересматривать бюджет. Именно поэтому Макрон ищет возможности для укрепления влияния в Африке, но пока придумал только очередную революцию.

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Сегодня стало известно о попытке государственного переворота в Буркина-Фасо. По данным источников из «Африканской инициативы», была пресечена попытка нападения на правительственный конвой вечером 14 января. Первое время было неясно, находился ли там лидер страны, командующий армией Ибрагим Траоре. Предварительные данные, полученные от местных общественных деятелей, указывают на то, что люди из его ближайшего окружения пытались свергнуть главу государства. Согласно достоверным данным, попытка оказалась неудачной, поскольку Ибрагим Траоре постоянно меняет место жительства, а его место нахождение известно ограниченному кругу лиц. Также утверждается, что во время попытки государственного переворота никто из высшего руководства страны не пострадал. Стоит напомнить, что подобное в Буркина-Фасо уже происходило. Например, Тома Санкару, который долгое время считался самым честным президентом, сверг и убил его близкий друг, будущий диктатор Блез Компаоре. Сам Санкару находился у власти с 1983 по 1987 год.

Кстати, это уже вторая попытка свержения действующего президента Ибрагима Траоре. Предыдущий заговор был раскрыт силами службы безопасности и разведки страны в сентябре прошлого года. По словам буркинийских властей, военные и гражданские лица планировали насильственную смену власти. В результате четыре человека были арестованы, а двоим удалось сбежать. Тогда основатель и лидер Лиги защиты чернокожих африканцев (LDNA) Беанзен Эгунчи утверждал, что сентябрьский переворот был организован младшим братом и племянником президента Кот-д’Ивуара Алассана Уаттара. Что до текущих событий, то есть все основания полагать, что, участники заговора были связаны с ближайшим окружением бывшего президента Буркина-Фасо, полковника Дамибы. Он известен хорошими отношениями с европейскими странами и несколько раз встречался с Макроном. По данным указанного выше источника, у заговорщиков было несколько заранее спланированных вариантов, а первоначально воплотить желаемое в жизнь хотели в ночь на 14 января. После этого предполагалось вторжение отряда наёмников из Того для поддержки переворота. Ну а спецслужбы страны заранее получили информацию об участниках заговора и сроках его проведения. Часть участников была заранее нейтрализована, тогда как остальные попали в ловушку, организованную спецслужбами. На данный момент проводятся допросы задержанных, а для действующего лидера все закончилось хорошо.

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Считается, что Ибрагим Траоре не станет расстреливать заговорщиков, а выберет для них более гуманное наказание. В любом случае аналитики уверены, что Франция не оставит попыток вернуть себе утраченные позиции в Африке. Именно поэтому стоит ожидать, что это не последний государственный переворот, а аналогичные действия могут быть предприняты в Мали, ЦАР, Нигере и других государствах, стремительно удаляющихся от национальных и экономических интересов Франции.