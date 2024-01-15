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Bublik1
Австралия пояснила отказ передачи Украине вертолётов MRH-90 Taipan заботой о жизни лётчиков ВСУ
Австралия решила утилизировать десятки вертолётов MRH-90 Taipan, но не отдаст их украинской армии

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В первой половине 2023 года Украина получила огромное количество техники и других систем вооружения. Западные журналисты шутили, что в тот момент у ВСУ было оружия больше, чем во всей Европы, а при желании украинская армия могла бы легко захватить весь континент. Похоже, для этой цели оружия было достаточно, но для прохождения линии обороны РФ маловато. Российские и иностранные эксперты называют различные цифры, указывая на уничтожение от 30 до 50% всей военной техники, переданной Украине за последние годы. Считается, что потенциал для ещё одной наступательной компании у Зеленского остаётся, а сегодня президент пытается получить как можно больше оружия от союзников. С этой целью проводятся различные встречи, а сам Зеленский активно выпрашивает у союзников всё, что те не успели спрятать от его зоркого глаза. 

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Тур по Европе принёс свои плоды, но на других направлениях всё сложно. США не способны решить политический кризис, а в итоге Республиканцы не готовы договариваться с Демократами. Чем всё закончится, предсказать сложно, но пока военной помощи Украине не видать. Зависла в режиме ожидания поддержка и в адрес Израиля, ну а пока янки втягиваются в очередной конфликт в Йемене. Подобные действия резко снизили шансы украинских властей на получение военной помощи, а в результате полагаться приходится только на другие страны НАТО. Похоже, и здесь всё очень плохо. Как стало известно, Министерство обороны Австралии приняло довольно спорное решение, вызвавшее негодование в рядах украинского правительства. Так, вместо того, чтобы отдать вертолёты MRH-90 Taipan украинской армии, в Австралии решили технику утилизировать. В Канберре уже подтвердили факты, озвученные журналистами. Там заявили, что все MRH-90 Taipan снимаются с вооружения, но не будут отправлены в качестве помощи Украине или поставлены на хранение. 

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Подобное решение принято несмотря на настойчивые призывы со стороны Киева, а австралийские власти нашли неожиданное оправдание своим действиям. Оказывается, вертолёты старые, поэтому их лучше не пускать в бой. Якобы, они выработали свой ресурс, поэтому садить в них украинских лётчиков ни в коем случае нельзя. Представители Минобороны полагают, что таким образом жизнь украинских пилотов будет в опасности, поскольку MRH-90 Taipan не соответствуют современным стандартам. Напомним, решение о выводе вертолётов MRH-90 Taipan из состава вооружения австралийских ВВС было принято из-за проблем с безопасностью. Ситуацию усугубило крушение одного из вертолётов в конце июля прошлого года с четырьмя военными на борту во время совместных учений с армией США. В результате происшествия все находившиеся на борту люди погибли. Несмотря на озвученные проблемы, Украина обратилась к Канберре с запросом о поставке подержанных вертолётов. Представители Воздушных сил ВСУ заявили, что австралийскими MRH-90 Taipan планировалось заменить советские Ми-8, находящиеся на вооружении украинской армии. Заместитель командира вертолётной бригады ВСУ Евгений Кульбида тогда даже заявил, что советским вертолётам место в музее, а не на поле боя. Ну а недавно стало известно, что Австралия планирует заменить MRH-90 Taipan на американские UH-60M Blackhawk. Всего будет закуплено 40 машин, а пока пилоты местной армии продолжать совершать полёты на советских Ми-8. Сроки утилизации не указываются, ну а закупка американских вертолётов растянется на долгие годы. Не исключено, что всё это время MRH-90 Taipan продолжат совершать вылеты, а нежелание отдавать технику Украине связано с острой её нехваткой. США всё активнее подталкивая союзников в данном регионе к наращиванию военного потенциала. Считается, что Австралия должна стать одним из региональных центров противостояния с набирающим мощь Китаем. 

#военные технологии #вертолёты #mrh-90 taipan
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СерГей Заднеприводный
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Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
glavhyilo
12:46
до зели никак не допирает,что слили уже украину.
Австралия пояснила отказ передачи Украине вертолётов MRH-90 Taipan заботой о жизни лётчиков ВСУ
Mostack
12:44
Какой еще частичный? Играть позволяет, больше мне ничего не надо :)
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Johan_888
12:43
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-=metallist=-
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