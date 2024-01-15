Западные информационные агентства подтвердили факт запуска

Северная Корея давно пытается наладить выпуск баллистических и крылатых ракет большой дальности. Часть запусков проходит успешно, тогда как есть и откровенно провальные тестовые полёты, а до недавнего времени в Белом Доме регулярно высмеивали неудачи Пхеньяна. При этом считается, что у КНДР есть не только ракеты с ядерными боеголовками, но и способные добраться до США. Возможно, именно поэтому янки пока не решились на превентивные удары по этой стране, но момент, кажется, упущен безвозвратно. Всё дело в недавних испытаниях, в рамках которых инженеры из Северной Кореи отчитались об успешном запуске баллистической ракеты с гиперзвуковой боеголовкой. Утверждается, что устройство обладает не только высокими скоростными показателями, но и способно пройти огромное расстояние до своей цели. Испытания проводились под контролем экспертов Главного управления ракетостроения КНДР, а информацию об этом событии сообщили представители северокорейского информагентства ЦТАК.

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В официальном сообщении сказано, что новая ракета использует для полёта твердотельный топливный элемент и принадлежит к классу среднего и дальнего действия. Устройство было запущено в субботу днём, а сама гиперзвуковая боеголовка имеет передовой манёвровый блок. Подробностей крайне мало, но можно предположить, что ракета на большой скорости способна проводить манёвры уклонения и использовать неровности ландшафта для скрытого передвижения. Согласно всё тем же источникам, пуск признан успешным, хотя неясно, поражена ли цель, и какие вообще задачи ставились перед тестовой ракетой. Журналисты отмечают, что испытания не представляли угрозы для соседних государств и проводились в удалённости от населённых пунктов и гражданского судоходства. Главная цель заключалась в необходимости подтверждения характеристик боеголовки, а также проверки эффективности работы твердотопливных многоступенчатых двигателей повышенной мощности. СМИ подчеркнули, что этот испытательный пуск становится частью обширной работы северокорейских специалистов по созданию более эффективных и совершенных систем вооружений.

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Представители агентства Reuters уже подтвердили проведение испытаний, получив информацию от министерства обороны Японии и Южной Кореи. Отмечается, что ракета успешно преодолела расстояние в тысячу километров, но не уточняют, что случилось дальше. Журналисты напоминают, что прошлой осенью инженеры из КНДР успешно протестировали твердотопливные двигатели для баллистических ракет. В декабре того же года северокорейское руководство объявило об успешном испытательном пуске новой межконтинентальной баллистической ракеты, а совсем недавно в космос был выведен первый спутник КНДР. Всё это сильно не устраивает парней в Пентагоне, многие из которых видят в успешной программе Северной Кореи руку Кремля. Российские эксперты на этот счёт только разводят руками, ведь информации об официальном сотрудничестве в военной и космической областях между странами не было. При этом есть все основания полагать, что РФ действительно могла каким-то образом помочь корейцам. Особенно это касается запуска спутника и гиперзвуковой боеголовки. Известно, что лучшие умы США так и не смогли довести до ума собственный проект гиперзвукового оружия. Ну а тот факт, что Северная Корея провела успешный запуск баллистической гиперзвуковой ракеты, на фоне неудач Америки, вызывает некоторое удивление.