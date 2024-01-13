Это уникальная космическая аномалия, аналогов которой во Вселенной больше нет

За последние десятилетия учёные совершили целый ряд открытий, позволивших понять структуру космоса и заглянуть в далёкое прошлое нашей Вселенной. Космические телескопы получили весомую поддержку в виде систем на базе ИИ, а это позволило ускорить систематизацию далёких звёздных скоплений. Космос огромен, а каждый день мы узнаём что-то новое. Похоже, недавно исследователи заметили уникальную галактику, которая отличается от всего, что было зафиксировано. Начнём с того, что в центре каждой галактики находится массивная чёрная дыра. В зависимости от размера галактики, этот объект может быть больше или меньше, а иногда чёрных дыр несколько. Даже молодые галактики содержат миллионы звёзд, а в Млечном пути таких объектов от 100 до 400 миллиардов. Вокруг каждой звезды вращаются планеты, но недавно зафиксированная J0613+52 представляет собой гигантское облако газа и не имеет твёрдых объектов.

J0613+52 окрашен так, чтобы показать его вращение: красный движется прочь, а синий - к нам

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Данная галактика расположена на расстоянии 270 миллионов световых лет от Земли и по неизвестной причине не подвержена общевселенскому процессу звёздообразования. В отличие от обычных галактик, J0613+52 представляет собой всего лишь большое облако газа. Пространство кажется пустым и напоминает место, которое обычно находится между звёздами в обычных галактиках. Это облако медленно дрейфует в одиночестве, находясь далеко от гравитационных воздействий других космических сил. Астрономы под руководством Карен О'Нил из обсерватории Грин-Бэнк случайно обнаружили этот объект, исследуя галактики с низкой поверхностной яркостью. Обычно такие галактики, представляющие собой маленькие карликовые образования, излучают мало света из-за высокого содержания газа и темной материи, при этом в них обычно мало звёзд по сравнению с другими галактиками. Но одно дело, когда в галактике есть всего несколько миллионов звёзд, а совсем другое, когда она совершенно пустынна. Исследование проводилось с использованием телескопов Грин-Бэнк, Аресибо и Нансай, что позволило обнаружить следы газа. По большей части это водород, а значит речь идёт об обычной спиральной галактике. Вот только после длительного изучения стало ясно, что несмотря на наличие газа, звёзды и планеты так и не смогли сформироваться.

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Специалисты подчёркивают, что J0613+52 представляет собой уникальное образование, аналогов которому больше нет нигде во Вселенной. Эта галактика осталась нетронутой и неприкосновенной на протяжении миллиардов лет, не подвергаясь гравитационным воздействиям, способным сформировать звезды. Возможно, это открытие открывает дверь к новому пониманию формирования галактик и их эволюции в нашей Вселенной. Учёные полагают, что дополнительные исследования и поиск подобных объектов с использованием мощных радиотелескопов могут расширить наше знание о таких уникальных образованиях в космосе. В любом случае галактика без звёзд кажется странной, а астрономы предлагают, что изначально звёзды там всё же были, но в ходе действия внутренних или внешних сил полностью исчезли. Трудно описать силу, которая способна превратить твёрдые космические тела снова в газ, но пока дальше догадок учёные не продвинулись.