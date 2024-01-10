О проблеме сообщили журналисты издания Newsbreak

Первую половину 2023 года можно охарактеризовать как ралли, в рамках которого США и Европа сделали всё, чтобы подготовить украинскую армию к наступлению. Потрачены колоссальные средства, ведь только американцы передали Зеленскому оружия на 100 миллиардов долларов. Вначале в ход пошли советские системы, которые были поставлены странам Восточной Европы на определённых условиях. Новым владельцам запрещалось продавать или передавать оружие третьим лицам без разрешения российских властей, но европейцы находились в такой эйфории, что уже не были готовы прислушиваться к голосу разума. Пожалуй, проблемы начали появляться тогда, когда старое оружие подошло к концу, а новых поставок из США не было. Даже немецкие политики утверждают, что страна оказалась ослаблена в ходе помощи Украине, а расшевелить военные сектор за 2 года так и не получилось. Но если у мощных экономик наблюдаются проблемы, то у вечных должников и вовсе всё печально.

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В пример можно привести Грецию, у которой почти не осталось оружия для самообороны. Как стало известно, недавно госсекретарь США встречался с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Беседа прошла 6 января на острове Крит и предполагала обсуждение вопросов, связанных с глобальной безопасностью. Кроме того, обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в Украине и некоторые аспекты военного сотрудничества между США и Грецией. В первую очередь речь о поставке грекам истребителей пятого поколения F-35, а вопрос уже вышел на уровень шантажа. Впрочем, именно так обычно действуют американцы. По данным издания Newsbreak, в какой-то момент переговоры приняли неожиданный оборот, ведь Блинкен потребовал от греков отдать Украине остатки вооружения. Госсекретарь США выдвинул ультиматум, дав на раздумья премьер-министру несколько дней.

Представители прессы открыто называют подобный акт вымогательством, считая шантаж в данном случае неприемлемым решением вопроса. Известно, что Греция уже поделилась с Киевом значительной частью своих вооружений и в настоящее время практически не имеет резервных систем для передачи ВСУ. Журналисты полагают, что страна уже отдала больше, чем могла себе позволить, но американцы хотят большего. В Newsbreak напоминают, что Греция уже не первый раз стоит перед дилеммой между поддержкой Украины и собственной обороноспособностью. В апреле 2023 года страна отказалась передавать Киеву оставшиеся системы вооружений, пытаясь не разрушить окончательно собственные вооружённые силы. Похоже, Блинкен потребовал отправить Зеленскому истребители F-16, увязав их с поставками грекам более новых F-35. Вот только Греция явно не первая в очереди на получение самолёты пятого поколения, а значит поставка может задержаться на несколько лет. На чём в этом случае летать самим грекам, остаётся только догадываться.

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В настоящее время всё больше стран отказываются от передачи собственных систем вооружений, а вслед за Грецией аналогичное решение приняла и Франция. Поскольку США сегодня не могут договориться о выделении Украине нового пакета военной помощи, то Блинкен пытается принудить залатывать дыры при помощи оставшихся в Европе систем. Неясно, какое решение примут греки, но пока всё идёт к тому, что ВСУ попробуют совершить ещё одну попытку наступления летом 2024 года. Всего Украина получила военную помощь от 54 государств, а общий объём оценивается в 200 миллиардов долларов. По некоторым оценкам, большая часть оружия (включая технику) осталась в рабочем состоянии, но точной информации на эту тему пока нет.