«Рувики» станет самым масштабным аналогом «Википедии»

«Википедия» много лет остаётся одним из самых ценных ресурсов на планете, позволяя пользователям получать ответы на все интересующие вопросы легко и просто. Идея отличная, но с реализацией всё пошло под откос. Всё дело в управлении, ведь контроль над наполнением региональных направлений находится в США. Проще говоря, именно американцы решают, какой будут «Википедия» в России, Китае, Индии и других странах. Такой факт может показаться обывателю странным, но в реальности всё обстоит именно так. Но одно дело иметь в руках власть, а другое дело распоряжаться ей в обход действующего международного законодательства. Вышло так, что янки начали переписывать историю. По всему миру в энциклопедию вносятся незаметные изменения. Пропадают фамилии и персоналии, а факты медленно заменяются на реальность, которая выгодна США и союзникам. Всё это проводится под лозунгом заботы о подрастающем поколении, ведь подросткам и детям нужны более толерантные версии известных литературных произведений, откуда убирается часть опасного содержания.

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Продолжать факты можно долго, но суть сводится к тому, что российская версия «Википедии» уже давно вышла из-под контроля. В результате там можно встретить довольно спорные факты, которые выдаются за истину, а противоречия растут с каждым днём. Заблокировать доступ к глобальной энциклопедии – это последний и самый суровый шаг, но в таком случае многие пользователи останутся без доступа к ценной информации. Именно поэтому в какой-то момент было решено создать отечественную версию, получившую название «Рувики». Как стало известно, недавно онлайн-энциклопедия завершила этап бета-тестирования и полностью готова к своему запуску, который намечен на 15 января. Отмечается, что проект тестировался около полугода, а сегодня «Рувики» имеет целый ряд полезных функций, которые не имеют аналогов в оригинальной «Википедии». Например, российская энциклопедия поддерживает подкасты, видеоролики и функцию аудиопересказа как полной, так и сокращённой статьи. Кроме того, «Рувики» имеет систему пользовательских профилей и персонализации контента.

Система пользователей необходима для обновления архива статей энциклопедии. Разработчики утверждают, что авторами статей могут стать обычные люди, у которых есть чем поделиться с миллионами читателей. На момент запуска, сервис насчитывал более 1.94 миллиона статей, что примерно соответствует количеству материалов русскоязычной версии «Википедии». Напомним, одной из главных фишек «Википедии» считается возможность прочтения статьи на нескольких языках. В «Рувики» предусмотрена поддержка разных языков, но акцент сделан на языках, используемых на территории России. По словам разработчиков, на момент запуска энциклопедия поддерживает 20 языков, включая бурятский, ингушский, башкирский и другие. Этот список планируется увеличить как минимум в полтора раза в течение 2024 года. Кроме того, в сервисе реализована система ранжирования статей. Проверенные материалы могут быть «выверенными» или «рецензированными». В первом случае речь идёт о материалах, подготовленных редакцией «Рувики», ну а во втором проверка была проведена при участии экспертов.

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Напомним, идею создания отечественного аналога «Википедии» российские власти высказали в далёком 2014 году. За прошедшие годы появилось множество аналогичных сервисов, но ни один из них не смог сравниться с оригиналом ни по удобству использования, ни по количеству статей. «Рувики» представляет собой наиболее амбициозный проект, хотя в списке популярных клонов американского сервиса есть такие проекты, как «Руниверсалис» и онлайн-версия «Большой российской энциклопедии». В последние годы российские власти неоднократно говорили о возможной блокировке «Википедии». Претензии к Wikimedia Foundation усилились после начала СВО, а за 2023 год Роскомнадзор выписал организации 12 административных протоколов на общую сумму 22.4 миллиона рублей. В декабре 2023 года в России закрылось сообщество «Викимедиа.ру», поддерживающее работу «Википедии» в стране долгие 15 лет. В настоящее время, неясно, утратят ли россияне доступ к «Википедии» после запуска «Рувики». Важно отметить, что глава комитета Госдумы по информационной политике, Александр Хинштейн, выступил против блокировки «Википедии», заявив, что блокировка возможна только при наличии полноценной замены с подобным уровнем удобства и контента. Ну а насколько удобной будет «Рувики», мы увидим очень скоро, ведь до запуска осталось несколько дней.