Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Micron совершила «революцию» в области памяти FeRAM, но чип может не найти путь на рынок
Представлен инженерный чип ёмкостью 32 Гбит, что на несколько порядков больше, чем могут предложить все существующие решения

реклама

Очень часто мы слышим о невероятных разработках в сфере полупроводников, способных полностью изменить представление человечества о технологиях. Исследователи делятся интересными подробностями, а журналисты преподносят подобные инновации на блюдечке. Возникает впечатление, что уже совсем скоро компьютеры станут в сотни раз быстрее, а привычные батарейки будут вечными и смогут хранить столько информации, что одного заряда хватит на целый год или хотя бы месяц.

Но проходит время, а почти ничего из подобных идей не воплощается в жизнь. Может показаться, что нас просто обманывали, а на самом деле учёные просто отсиживаются в своих лабораториях и ничего нового не придумывают. На самом деле это не так, ведь в нашем мире недостаточно создать уникальную технологию. Да, идея должна быть прорывной, но если её реализация в кремнии будет стоить слишком дорого и не окупится в рамках массового производства, то даже самая продвинутая технология останется всего лишь патентом. 

реклама

Именно так и случилось с довольно перспективной FeRAM, которая не нашла массового потребителя по вполне очевидным причинам, но об этом позднее, ведь новость заключается в том, что совсем недавно в рамках конференцией IEDM 2023 Micron продемонстрировала кристалл FeRAM ёмкости 32 Гбит.

И вот здесь самое время вспомнить, что данный тип памяти был создан более 20 лет назад, но исследователи так и не смогли решить главную проблему в виде небольшой плотности размещения транзисторов. Таким образом сегодня можно выпускать FeRAM объёмом до 125 Мбит, что крайне мало и делает энергонезависимую память неконкурентной на рынке при всех её преимуществах

 При этом FeRAM обеспечивает скорость чтения и записи, примерно соответствующую DRAM, и за счёт уникальных технологий не требует питания для сохранения доступа к информации. Также она крайне устойчива к износу, радиации, магнитным полям и колебаниям температуры, а в результате FeRAM применяется преимущественно в аэрокосмической отрасли и до недавнего времени не имела перспектив массового производства. 

Как вы уже поняли, несмотря на множество преимуществ, FeRAM так и не стала популярным решением, ведь низкая плотность ячеек не позволила конкурировать с массовыми решениями NAND. Даже разработка Micron с Intel Optane (товарный знак 3D XPoint) не смогла конкурировать с NAND из-за его доступности и низкой стоимости.

Эксперты полагают, что новый чип, получивший ёмкость 32 Гбит, имеет революционное значение для отрасли. Сообщается, что представленное решение способно выдерживать 1015 циклов перезаписи, что превосходит все существующие продукты FeRAM от конкурентов, а также находится в недосягаемости для памяти на базе NAND. Также отмечается, что данный тип памяти имеет скорость записи до 120 наносекунд, но в некоторых случаях может записывать информацию со скоростью 70 наносекунд. В то же время NAND это делает за 300 наносекунд, что значительно медленнее.

Ну и добавим, что после того, как ячейка FeRAM была записана, информация будет там храниться без необходимости питания 10 лет. 

Инсайдеры полагают, что Micron получила доступ к технологиям FeRAM после поглощения активов японской компании Elpida в 2013 году. Elpida не развивала этот тип памяти, но заводы Inotera Memories и Nanya Technology, которые принадлежали ей, ранее производили чипы FeRAM.

Элемент переключения в FeRAM обычно состоит из пьезокерамики, такой как цирконат-титанат свинца (PZT). Этот материал сохраняет поляризацию и без внешнего сигнала, что делает каждую ячейку FeRAM большой по размеру. В настоящее время неясно, каким образом специалистам Micron удалось решить данную проблему. И неизвестно, планирует ли американская компания выводить FeRAM на рынок. До недавнего времени никто не проявлял интереса к данному типу памяти. Впрочем, есть и другие разработки, которые из-за своей дороговизны и других особенностей не нашли дорогу к потребителю.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В настоящее время известен лишь сам факт анонса, а появится ли FeRAM в реальных продуктах, эксперты пока сказать не могут. В целом, обычным пользователям достаточно того, что уже есть в продаже, а наличие энергонезависимой памяти не является для потребителя ключевой характеристикой. 

#полупроводники #технологии #micron #feram
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Micron разработала инновационный чип памяти типа FeRAM объемом 32 Гбит
За 10 лет учёные создали первый в мире функциональный полупроводник из графена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
12
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
22
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
7
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
7
ForMovie запускает Xming Page One: первый в мире проектор Google TV с разрешением 1080P
+
Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
+
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
2
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
4
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
+
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
1
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
7
В репозитории NPM создали пакет, зависящий от всех пакетов — теперь ни один пакет нельзя удалить
5
Cобака в США съела 450 долларов наличными
+
Авторы Escape from Tarkov раскрыли планы по поддержке шутера на текущий год и поговорили о недавно запущенном проекте
2
Китай репетирует атаку на американский авианосец с помощью гигантской модели
3
Gmail для Android наконец-то реализовал важную функцию, которой ему не хватало с первого дня
+
Представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с батареей на 22 000 мА*ч и сверхмощным динамиком
1
Эксперт: Разрабатываемые с большим трудом новейшие ракеты ВСУ были уничтожены в Киеве ВС РФ
+
SpaceX запустила в космос секретный космоплан для армии США
3
Microsoft может стать самой дорогой компанией США
1

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
35
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
34
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
28
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
17
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
20
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
11
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
40
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
24
Обзор игры Hitman 2: Silent Assassin - тихий убийца снова в деле
+

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
13:15
Долларов?
ВСУ "засветили" тяжелую БРЭМ на базе Leopard – CRARRV предназначена для эвакуации западных танков
Александр Еремеев
13:13
Хуанг гипотетически сможет интел купить, если захочет. Конечно интел нвидии не нужен, да и регуляторы не разрешат, но сам факт этого прикольный.
За ближайшие два года NVIDIA заработает не менее $100 млрд
Евгений Анойкин
13:13
Или уже брать на b550 чипсет, но тут уже к цене +4к. Тогда имеет смысл в таком процессоре
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
Yвесёделерчuk
13:11
Вероятно, урождённая Климкова
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
SkyMaXX
13:09
Игры 90-х и нулевых сами по себе крайне хороши.
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
-=metallist=-
13:09
А ведь могли бы не выпендриваться и по трубе газ получать.
Под Берлином загорелись грузовики. Произошло несколько взрывов
Апшеронский скакел
13:05
А при чём тут уже зеленский?
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
ALFik
13:04
Еще как интересует. Уже неоф. закидывали удочку насчет заморозки конфликта.
Немецкая полиция разыскивает грабителей, напавших на машину инкассаторов
ALFik
13:03
Британцы начинают подготавливать население.
Немецкая полиция разыскивает грабителей, напавших на машину инкассаторов
Шарманщик
13:03
германия родина слонов
В берлинском зоопарке слонов подкармливают рождественскими елками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем