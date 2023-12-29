Среди победителей Украина и Джо Байден

2023 год был полон на события. Многие аналитики отмечают, что острые темы для обсуждения появлялись чуть ли не каждый день, а политические элиты пребывают в растерянности. Глобальное переустройство мира становится всё более очевидным, а последствия для Европы могут быть непредсказуемыми. Выборы в Словакии и Нидерландах доказали, что население больше не хочет участвовать в различных авантюрах, а на место уходящих политиков приходят более рациональные. Поставки оружия Украине под угрозой срыва, а 2024 год может стать сложным для Германии. Аналитики не исключают развала коалиции, что может привести к объявлению вотума недоверия Шольцу. Самая сильная экономическая страна ЕС переживает не лучшие времена, а власти пока не готовы решать внутренние проблемы, сосредоточившись на международных кризисах. В США нарастает противостояние между Демократами и Республиканцами, а попытки заблокировать возможность Трампу баллотироваться в нескольких штатах грозит перерасти в более опасное противостояние. На аналогичные действия готовы пойти и Республиканцы, а всё может зайти слишком далеко.

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Но пока мир не рухнул, аналитики Responsible Statecraft предлагают взглянуть на список из самых крупных политических неудачников 2023 года. Имеется в виду не только персона того или иного деятеля, но и целые страны, ставшие жертвами неуправляемого хауса в головах местных элит. На первом месте в списке неудачников стоит Украина. Провальное контрнаступление подорвало уверенность в том, что Киев может вернуть потерянные территории на поле боя. Поставки оружия сократились, а происходящее вынуждает европейских лидеров искать пути для начала переговорного процесса. Зеленский всё ещё колесит по миру, выпрашивая деньги и оружие, но принимают президента Украины уже без царского размаха. Многие аналитики полагают, что настало время искать дипломатические пути решения конфликта, а компромисс в пользу Москвы уже не кажется неверным решением. Авторы Responsible Statecraft напоминают, что членство Украины в НАТО и ЕС стало несбыточной мечтой, а перспективы вступления в тот или иной альянс и вовсе туманны. Зеленский становится всё более изолированным и оторванным от реальности, а неудачи внешней политики США заставляют Вашингтон переключаться на другие конфликты, пытаясь остановить стремительное падение рейтинга самой демократичной страны в мире.

На втором месте в списке неудачников значится Израиль и палестинский народ. Вообще, ставить в один ряд жертву со своим мучителем – это не совсем верное решение, но американские журналисты видят мир под особым углом. При этом в Responsible Statecraft признают, что правительство Нетаньяху потеряло поддержку значительной части мирового сообщества и удерживается только за счёт присутствия в регионе американских авианосцев. Проблема действительно сложная, а призывы со стороны ООН и других государств в Тель-Авиве и Вашингтоне слышать не хотят. Нетаньяху требует полного уничтожения ХАМАС, решительно отказываясь говорить о том, что действия израильской армии привели к гибели 21 тысячи мирных жителей. Большей части людей уйти некуда, а сегодня в ООН констатируют ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа. Палестинцы страдают от голода и отсутствия медицинской помощи из-за израильских военных действий. Почти 90% жителей автономии были вынуждены покинуть свои дома из-за бомбардировок, что привело к распространению инфекций среди раненых, но в настоящее время остановить конфликт мирным путём невозможно.

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На третьем месте в списке неудачников оказался лично Джо Байден. Президент США находится в сложном положении, поскольку вынужден решать проблемы сразу двух крупных конфликтов. Весь год он активно слал Украине оружие, а в итоге исчерпал все выделенные деньги и в настоящее время пытается выбить для Зеленского ещё хотя бы пару десятков миллиардов долларов. Пока конгресс отказывается выделять дополнительные средства на оружие и другие потребности Украины, а также заблокировал транши в адрес Израиля. Администрация Байдена кажется нерешительной и слабой, а сам сонный Джо пытается играть за оба лагеря. Он сочувствует жителям сектора Газа, но не делает ничего, чтобы остановить прилёты крылатых ракет по домам мирных жителей, больницами и лагерям беженцев. Аналитики Responsible Statecraft в качестве неудачников 2023 года указывают Швецию, Армению и страны Западной Африки, включая Судан. В этой стране идут активные боевые действия, которые никто в Европе не хочет замечать. В целом, авторы американского журнала приводят больше фактов, но наш материал не может вместить большую аналитическую статью. Именно поэтому, если у вас есть вопросы, переходите по ссылке (https://responsiblestatecraft.org/foreign-policy-failures-2023/), где вы получите больше информации на указанную тему.