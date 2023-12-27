Работа телескопа только началась, а в ближайшие 20 лет он сможет заглянуть ещё глубже в далёкие пределы нашей Вселенной

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» был отправлен в космос в канун Рождества 2021 года. Через 30 дней после запуска он достиг своей цели в точке Лагранжа L2 на расстоянии приблизительно 1.6 миллиона километров от Земли. Когда телескоп прибыл на заданное место, то ему пришлось несколько месяцев готовится к началу работы. Потребовалось включить все компоненты и развернуть огромный экран размером с теннисный корт, защищающий устройство от солнечных лучей. Исследователи отмечают, что экран имеет ключевое значение, защищая приборы телескопа от воздействия радиации, благодаря поддержанию температуры до удивительных -266°C. Это критически важно, так как, в отличие от телескопа Хаббл, который сфокусирован на видимом спектре, телескоп Уэбб работает в инфракрасном диапазоне. Даже небольшое дополнительное тепло может повредить изображения так же, как посторонний свет ухудшает качество снимка у обычной плёночной камеры.

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2023 год стал первым годом полноценной работы космического телескопа, что позволило учёным сделать целый ряд важных открытий. Полученные изображения и данные помогли исследователям более детально изучить процессы рождения и смерти звёзд, столкновения и слияния галактик, а также создание массивных скоплений галактик. Также было обнаружено, что некоторые звезды умирают значительно быстрее, чем предполагалось ранее. Например, был найден объект, который просуществовал всего несколько тысяч лет, хотя должен был оставаться в активном состоянии не меньше 10 миллиардов лет. Телескоп «Джеймс Уэбб» был разработан и запущен с целью открытия новых горизонтов космоса, а учёные имеют возможность изучать и анализировать потрясающие изображения. Авторы Time собрали в одном материале самые впечатляющие снимки, которые были сделаны за 2023 год. Давайте кратко пройдёмся по основным из них. Ну а если у вас останутся вопросы, переходите по ссылке в конце материала. Кстати, телескоп будет функционировать ещё 20 лет, а значит человечество получит ещё множество потрясающих изображений космоса, имеющих большую научную и эстетическую ценность.

Среди полученных изображений находится пара звёздных близнецов Хербиг-Аро 46/47, расположенных на расстоянии приблизительно 1500 световых лет от Земли. Эти молодые звезды имеют возраст всего несколько тысяч лет и используют окружающие их облака звёздной пыли и газа для дальнейшего роста. Когда поглощение происходит слишком быстро, материал вырывается с обеих сторон формации, придавая молодой звёздной паре довольно необычный вид. Другие интересные объекты, заснятые телескопом, включают туманность Ориона и скопление Трапеции, которые находятся на расстоянии 1600 световых лет от Земли и служат домом для 700 молодых звёзд на разных стадиях развития. Также была сфотографирована звезда Вольфа-Райе на расстоянии 15 000 световых лет от Земли, которая горит ярко и быстро, теряя водородную оболочку и растворяясь в космической пыли всего через несколько сотен тысяч лет.

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На снимках можно обнаружить туманность Кольцо, карликовую галактику NGC 6822, спиральную галактику М51 с галактикой-компаньоном NGC 5195, структуру Бар Ориона и звёздное скопление IC 348. Галактика Скопление Пандоры, объединение четырёх звёздных скоплений, удалённая от Земли на 3.5 миллиарда световых лет, также была изучена с помощью телескопа. Как уже было сказано выше, космический телескоп «Джеймс Уэбб» уже в первый год работы принёс учёным множество интересных и важных данных о космических объектах, помогая более глубоко понять природу и эволюцию Вселенной. Но всё только начинается. Больше информации о каждом снимке вы можете найти по ссылке: https://time.com/6513062/james-webb-telescope-best-photos-2023/