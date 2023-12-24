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Bublik1
Nikkei Asia: Передача Японией ракет ЗРК Patriot на нужды Украины стала стратегическим провалом
Напрямую ракеты Украине Япония не отдала, но есть все основания предполагать, что США намерены сделать это самостоятельно

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Многие аналитики полагают, что после прихода в Белый дом Трампа горячая фаза боевых действий на территории Европы подойдёт к своему логическому завершению. Трамп намерен снизить участие США в международных конфликтах, реформировать НАТО и в целом перестать финансировать союзников, сосредоточившись на решении американских проблем.

И всё же, даже если Трамп и намерен оставить Россию в покое, то уходить из Индо-Тихоокеанского региона янки не планируют. Потенциал для масштабного конфликта там только увеличивается, а Китай признаётся главным оппонентом. США активно инвестируют в военные базы в этом регионе, а главным сдерживающим фактором растущей мощи Поднебесной считается Япония. Эта страна после Второй мировой двигается в фарватере американской политики и оказывает на Китай как экономическое, так и военное давление.

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И вот в этот момент, когда обстановка в регионе становится всё более сложной, Япония принимает решение отдать часть ракет для ЗРК Patriot. 

Инициаторами выступили США, поскольку в последнее время американский ВПК работает на полную мощь и сталкивается с дефицитом тех или иных вооружений. По мнению аналитиков Nikkei Asia, такой шаг стал ошибочным, поскольку ослабил положение Японии. Отмечается, что довольно странно переводить ракеты в Европу, когда сам Байден рассказывает о растущей опасности со стороны Китая. Журналисты взяли интервью у Элдриджа Колби, который ранее занимал пост замминистра обороны США. По данным высокопоставленного чиновника, ракеты поддерживали стратегический баланс сил, а восстановить их количество будет сложно.

Колби заявил, что Украина отвлекает американский военно-промышленный комплекс от более существенных стратегических задач. По его словам, премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил фундаментальную ошибку, согласившись на уговоры Байдена, отдавая приоритет безопасности Европы в ущерб своих интересов. Ещё более пессимистично настроен старший научный сотрудник международного Фонда Карнеги (признан иногентом в РФ). Дженнифер Кавана предупреждает, что в Японии наблюдается острый дефицит зенитно-ракетных комплексов для защиты военных аэродромов. Она отметила, что передача ракет для ЗРК Patriot может создать риски для самой Японии. В пример приводится высказывание Минобороны Японии от 2022 года, заявившего о наличии лишь около 60% необходимых ракет для обеспечения безопасности страны.

Для передачи ракет для Patriot Япония впервые за почти десять лет смягчила ограничения на экспорт летального оружия. Согласно законом этой страны, подобные поставки невозможны, когда то или иное государство ведёт активные боевые действия. Решение японских властей крайне удивительно, поскольку ранее там обещали не совершать подобных действий без серьёзных оснований. Передача самих ракет прошла тихо, а власти Страны восходящего солнца попытались максимально обойти острые углы. Что любопытно, представители оборонного ведомства Японии утверждают, что все ракеты для Patriot отправились прямиком в США. Якобы передача третьей стороне строго запрещена, а значит ракеты не попадут в Украину. Эксперты смотрят на такие заявления скептически. Даже если предположить, что американцы выполнят требования японских властей, то ракеты всё равно для японцев потеряны. Кроме того, янки легко могут оставить все ракеты себе, а Украине отдать те, что лежали на боевом хранении. Хотя, кто будет следить за тем, какие именно ракеты были переданы Киеву? 

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Теоретически теперь в руках у США есть возможности для манёвра, а сами ракеты явно не будут использоваться для обороны Америки. Сегодня этой стране никто прямо не угрожает, а значит речь идёт именно о переброске части вооружений в Европу. Как бы там ни было, но такое решение в Nikkei Asia считают провальным и крайне опасным в стратегическом плане для Японии и союзников в данном регионе. Кроме того, ракеты в Украине всё равно будут потрачены впустую, тогда как в Японии они выступали в качестве инструмента сдерживания, что крайне важно для стабильности региона. По крайней мере, так считают аналитики. 

#аналитика #политика #военные технологии #patriot
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