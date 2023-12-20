Только за ноябрь 2023 года российские банки открыли 320 новых физических отделений

Нет никаких сомнений, что технологии будут всё более тесно проникать в нашу жизнь. И всё же, остаются отрасли, которые даже спустя 10 лет будут мало зависеть от искусственного интеллекта, тогда как в других случаях ожидаются революционные изменения. Глубоко копать не будем, остановившись на том, что банковский сектор считается одним из самых перспективных в плане появления новых технологий. Прежде всего работы лишатся сотни тысяч и даже миллионы консультантов, которые сегодня помогают пользователям в решении тех или иных проблем. На самом деле количество людей в этой сфере снижается уже какое-то время, а банки всё активнее переходят на так называемые чат-боты. Считается, что ИИ должен решить все проблемы пользователя, вот только в реальности подобные системы оказываются туповатыми и не способны заменить живого специалиста.

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Пожалуй, нужно немного подождать, ведь цифровизация банковской сферы – это решённый вопрос, поэтому некоторые изменения на российском рынке вызывают удивление у аналитиков. Начнём с того, что несколько лет назад был взят курс на отказ от открытия новых отделений банков в стране и уменьшение уже действующих площадок. Данный тренд был заметен ещё в начале 2023 года, но сегодня от него отказываются, а главная причина в санкциях. Так, только за первые пять месяцев 2023 года число представительств Сбербанка сократилось на 200, а в планах была дальнейшая оптимизация работы. Согласно свежим данным, российские банки резки сменили стратегию, ведь за ноябрь 2023 года было открыто 318 новых офисов по всей стране. Теперь общее число отделений превышает 24 200, что стало самым большим значением с начала 2022 года. Центробанк подтвердил, что почти 320 новых представительств, открытых в ноябре 2023 года, представляют собой новые офисные помещения. Все они предлагают клиентам основные банковские услуги, включая открытие счетов, использование банкоматов, получение банковских карт и многие другие. Отдельно отмечается, что данная статистика не включает филиалы, представительства и передвижные пункты кассовых операций.

Как уже было сказано выше, главная причина, которая вынуждает банки идти в народ, заключается в санкциях. Так, Apple и Google продолжают бороться с российскими приложениями в своих цифровых магазинах, поэтому многие пользователи сталкиваются с трудностями. Иногда получить доступ к деньгам и вовсе невозможно, поэтому приходится использовать для оплаты пластиковую карту или наличные средства. При этом российские банки регулярно восстанавливают работу своих цифровых приложений, а пользователи вынуждены либо использовать версии с официальных сайтов, либо следить за новостями и оперативно ставить и удалять то или иное ПО. Для большинства такой способ неприемлем, поэтому необходимость в получении физического доступа к сотрудникам банка считается единственным логичным решением. Что любопытно, Сбербанк пока остаётся за пределами действия общего тренда, поскольку в ноябре сократил количество отделений на 51. А вот Промсвязьбанк, Совкомбанк и «Альфа-банк» активно расширяют свою сеть. Основной прирост отделений приходится на регионы, которые входили в состав РФ до 2022 года, поэтому пока говорить о масштабном приходе российских банков в Запорожскую область и на Донбасс не приходится. Получается, что заметный рост числа отделений в ноябре 2023 года не затронул новые российские территории. Ну а если точнее, то Сибирский федеральный округ оказался на первом месте по открытию новых офисов банков, за ним следуют Приволжский и Дальневосточный федеральные округа.

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Эксперты полагают, что речь не идёт об отказе от цифровизации. Сегодня банки ощущают необходимость в том, чтобы открывать новые отделения, но через несколько лет, когда будут созданы средства обхода блокировок, отказ от физического обслуживания клиентов снова станет трендом. Кстати, несмотря не все запреты и санкции, большая часть денежных операций внутри России продолжает осуществляться в цифровом виде. Что интересно, отказ от физических контактов с клиентами затронул и банкоматы, хотя в последнее время темпы демонтажа подобных устройств и снизились. Приводится следующая статистика: по данным Центробанка, на 1 января 2022 года в России было более 190 400 банкоматов. Уже к 1 январе 2023 года их число сократилось до 179 700, а значит всего за 1 год банки деактивировали около 11 тысяч банкоматов, предоставляющих доступ к наличным деньгам. В следующие три месяца банки продолжали сокращать свои сети банкоматов, а к 1 апреля 2023 года их количество уменьшилось на 29 тысяч, составив всего 150 800 по всей стране. К лету темпы замедлились, а в итоге к 1 июля 2023 года было удалено всего 1000 банкоматов. К октябрю выведено из рабочего состояния ещё 500 банкоматов, а эксперты полагают, что главная причина в отказе от технического обслуживания со стороны американских компаний. Существуют планы, в рамках которых предлагается заменить все банкоматы из США и ЕС на российские аналоги и те, что закуплены в Китае. Процесс небыстрый, поэтому стоит ожидать сокращения количества банкоматов в обозримом будущем.