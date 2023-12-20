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Bublik1
В России появится новое ведомство, занимающееся регулированием беспилотных технологий
Речь идёт о летательных аппаратах, беспилотных автомобилях и морских дронах

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Ещё недавно беспилотники считались развлечением для энтузиастов, а сегодня подобные устройства проникли во многие сферы, а также активно используются во время боевых действий. Власти разных стран вводят те или иные ограничения на запуски подобных устройств, а эксперты уверяют, что отрасль нуждается в контроле. Похоже, в России принято решение создать новую структуру, специализирующуюся на развитии и регулировании беспилотных технологий. Курировать подобное ведомство будет Министерство промышленности и торговли, а информацию подтвердил заместитель министра Василий Шпак. По его словам, принятие соответствующих законодательных норм ожидается в ближайшее время, что позволит сформировать данную структуру. Замминистра отметил, что форма и многие другие особенности данного ведомства пока не определены. Шпак полагает, что новая структура может представлять собой отдельный департамент или другую форму управления, о чём будет сообщено позднее. 

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По словам замминистра, сегодня беспилотные летательные аппараты курируются в рамках авиационного департамента, беспилотные автомобили – в автомобильном департаменте, а беспилотные морские дроны – в отделе судостроения. Каждая из этих сфер имеет свои уникальные регулирующие органы и методы работы, ну а поскольку беспилотные виды транспорта уже соревнуются с традиционными транспортными средствами, то создание отдельной структуры – это не прихоть, а острая необходимость. Предполагается, что новая структура будет заниматься разработкой регулятивной базы для развития беспилотных технологий. По словам замминистра, принципы, лежащие в основе создания беспилотных систем, очень схожи, несмотря на сферы применения (воздух, земля и вода). Объединение различных направлений беспилотных воздушных судов, которые на сегодняшний день рассматриваются разными ведомствами, такими как Минтранс, Минцифры и Минпромторг, позволит сконцентрировать все рычаги управления в одних руках. При этом происходящее приведёт не только к появлению законодательной базы, но и к развитию технологий. Это также снизит зависимость от тех или иных решений чиновников, поскольку многие эксперты видят перспективы беспилотных технологий под уникальным углом. 

Например, авиационный департамент относится к технологии беспилотников крайне скептически, предпочитая оттягивать принятие тех или иных решений. Причина в том, что в данной отрасли эксперты беспокоятся за безопасность людей, в то время как область беспилотной авиации представляет собой динамично развивающийся сектор. Таким образом нужна более оперативная реакция от регулятора, а всё это станет возможно в едином ведомстве. Отдельно утверждается, что именно поэтому сегодня сильно ограничена коммерческая эксплуатация автомобилей с искусственным интеллектом. Технологии беспилотного вождения находятся на этапе разработки в рамках экспериментально-правовых режимов в отдельных регионах, таких как «Сколково» или «Иннополис», но выйти на улицы городов подобные системы пока не могут. По мнению президента компании «Ситроникс», профильный департамент сможет решать проблемы, связанные с преодолением ограничений, с которыми сталкиваются новые технологии. По мнению Николая Пожидаева, такой подход способствует формированию необходимых регулятивных рамок для деятельности коммерческих компаний, работающих с различными видами беспилотных транспортных средств.

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Аналогичное мнение высказывают многие другие эксперты, а Шпак привёл статистику рынка беспилотников РФ на конец 2023 года. В рамках заседания президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиасистем в мае 2023 года сообщалось, что объём отечественного рынка дронов превысит 50 миллиардов рублей. В то же время инвестиционный директор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дионис Гордин полагает, что рынок развивается быстрее, чем ожидалось и достигнет 1 триллиона рублей по итогам текущего года. Напомним, в качестве основных разработчиков дронов в России значатся следующие компании: Геоскан, Zala Aero, Финко, Птеро и многие другие. Кроме того, производством занимаются представители Национального центра вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, AeroGlobe, ВР-Технологии и Радар ммс. Точные сроки появления нового регулятора пока не указываются. Очевидно, что все законодательные инициативы будут приводиться в жизнь уже в 2024 году. 

#технологии #беспилотники
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