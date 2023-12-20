Владельцы Tether сообщили о полном сотрудничестве с американскими властями

Ещё несколько лет назад стало очевидно, что американские власти намерены взять под контроль основные криптовалютные активы. Курсирует противоречивая информация, а некоторые эксперты пишут, что крупные биржи уже давно сотрудничают с регуляторами из США. Например, силовые ведомства этой страны смогли получить доступ к кошелькам подозреваемых, на которых находились сотни и даже тысячи Биткоинов. Утверждалось, что Binance открыла доступ в свою систему для сотрудников ФБР и ЦРУ, но в итоге всё равно сделала недостаточно. Не так давно биржу обвинили в пособничестве санкциям и игнорировании финансирования терроризма. Чжанпен Джао должен был покинуть пост, а американский бюджет пополнится на 4.3 миллиарда долларов. Похоже, времена тотального контроля уже наступили, поскольку компания Tether Limited обнародовала письма, адресованные регуляторам США, подтверждая ранее данные обязательства по тесному сотрудничеству с правоохранительными органами США. Если вы не в курсе, то речь идёт о компании, контролирующей выпуск и хождение стейблкоина Tether USD (USDT).

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В указанных выше письмах глава компании Паоло Ардоино заявил о превентивной блокировке токенов USDT в кошельках, попавших в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами и средствами (OFAC). Организация подтверждает сотрудничество с Министерством юстиции, Секретной службой и Федеральным бюро расследований (ФБР), блокируя 326 кошельков с USDT на сумму 435 миллионов долларов. Компания также заявила о том, что дала возможность представителям Секретной службы США интегрировать свои сети в систему Tether и планирует предоставить аналогичные возможности руководству ФБР. Письма были отправлены сенатору Синтии Ламмис и председателям комитетов по банковским, жилищным и муниципальным вопросам Сената и финансовым услугам Палаты представителей США. Аналитики полагают, что не произошло ничего неожиданного, поскольку для Tether Limited – это стратегическое решение.

Проблема в том, что компания имела нестабильный правовой статус и постоянные вопросы со стороны американского регулятора. Ну а открытое сотрудничество с властями позволит Tether Limited продолжить осуществлять свою деятельность пусть и под контролем дядюшки Сэма. Судя по всему, Паоло Ардоино не хочет затягивать конфликт с властями, поэтому передал контроль над транзакциями ещё до начала возможных судебных разбирательств. Как уже было сказано выше, Binance пробовала отстоять свою позицию, ну а после поражения всем очевидно, что шутки с американским регулятором плохи. В пресс-релизе сказано, что Tether демонстрирует готовность к анализу транзакций и активному сотрудничеству с американскими правоохранительными органами. Ну а совместная работа будет направлена не только на борьбу с финансированием терроризма, но и на пресечение обхода санкций. Аналитики напоминают, что блокировка транзакций и кошельков на уровне блокчейна всегда была возможной для стейблкоинов. Это не новость, а теперь сотрудники различных государственных ведомств смогут блокировать и замораживать транзации без обращения к сотрудникам Tether Limited. Специалисты считают, что публичное заявление Tether о готовности сотрудничать с властями – это стратегический ход, направленный на укрепление имиджа и легализацию своей деятельности в глазах регуляторов и общественности.

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Всё дело в том, что работа с криптовалютой стала рискованной из-за новых мер по борьбе с отмыванием денег и санкциями. Ну а теперь Tether, как эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, усиливает контроль за средствами в сетях Tron, особенно среди российских пользователей. Кстати, ещё в декабре 2022 года системы анализа криптовалюты значительно улучшили проверку адресов в сети Tron. Это привело к обнаружению множества адресов с токенами USDT, связанных с российской платформой Garantex. Все эти адреса потеряли возможность проводить транзакции на уровне блокчейна, а пользователи сильно напряглись. Эксперты рекомендуют владельцам стейблкоинов проверять свои кошельки на маркировку, а также использовать USDT в менее популярных сетях. В связи с этим можно не сомневаться в том, что транзакции начнут подвергаться анализу со стороны множества ведомств, а подобная практика не нова и уже используется у некоторых стейблкоинов, что стало ответом на требования регуляторов. В настоящее время никаких перепадов стоимости стейлблкоина USDT нет, а аналитики полагают, что сотрудничество с регулятором сделает актив ещё более стабильным, чем он был до этого.