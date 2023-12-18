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Bublik1
В Польше рассказали об особенностях украинской версии M1A1 Abrams и не готовы с ВСУ делиться танками
Польская армия не планирует отправлять в Украину свои Abrams

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Американские танки должны были прийти в Украину ещё весной 2023 года, но в Белом доме решили, что Зеленскому хватит и несколько десятков немецких Leopard 2. Оказав нужное политическое давление на Шольца команда Байдена получила все необходимые инструменты и смогла обеспечить отправку в Украину довольно значительного количества советской техники, а также ощипала европейские склады, порадовав украинскую армию броневиками НАТО. Время шло, немецкие кошки начали активно гореть в Запорожской области, но американские танки так и остались недоступны. Осенью 10 машин всё же пришли, но до сих пор командование ВСУ хранит их в недоступном для объективов журналистов месте. Похоже, кто-то всё же проник на секретный склад, ведь в сети появились фотографии украинских M1A1 Abrams, что тут же вызвало небольшой скандал.

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Как оказалось, украинские танки поразительно похожи на те, что есть на балансе Польши. Это вызвало бурные обсуждения, ведь может показаться, что более новые боевые единицы остались в Польше, а в Украину приехал металлолом с большим стажем работы. Поползли нехорошие слухи, а в результате в Варшаве поспешили дать все нужные разъяснения. Были подключены местные эксперты, которые нашли несколько ключевых различий между украинскими M1A1 Abrams и техникой, что стоит на вооружении польской армии. Оказывается, это совсем разные, хотя и сильно похожие танки, которые не стоит путать друг с другом. Вдаваться в мельчайшие подробности мы не будем, но остановимся на наиболее весомых признаках. Прежде всего отмечается, что Польша получила модифицированные M1A1FEP, которые ранее использовались в Корпусе морской пехоты США. А вот в Украину прибыли модифицированные M1A1SA, которые долгое время находились в стратегическом резерве армии США.

Следом эксперты уверяют, что журналисты неверно оценивает цвета камуфляжа, в которые окрашены танка. Всё дело в том, что речь идёт не о так называемом «польском камуфляже», ведь это узор NATO 3 Color Woodland, который считается базовым для альянса и соответствует тем или иным задачам. Мало того, есть и другие различия между польским и украинским вариантами. Проще всего различить танки по гранатомётам, установленным на бортах. Машины M1A1SA оборудованы стандартными пусковыми установками M250 армии США. Они представляют собой цельную металлическую конструкцию, напоминающую геометрический треугольник и имеющую 6 стволов калибра 66 миллиметров. А вот модификация M1A1FEP имеет на вооружении пусковые установки M257. Это две установки M243, в каждой из которых по 4 ствола, а всего у М257 8 стволов 66-мм калибра. Более сложным для обывателей способом идентификации является сравнение встроенных боевых модулей командира. У танков M1A1SA установлена оригинальная версия SCWS, включающая прицел командира с тепловизором. Похоже, проблема разрешена, а украинские танки действительно не имеют ничего общего с теми, что поставлялись Польше. Они менее бронированы и стояли достаточно давно на консервации. Сколько именно лет этим танкам, уже не так важно, ведь этой информации в прессе нет. 

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Российские эксперты полагают, что в данном случае важен количественный показатель. Всё дело в том, что США обещали передать Киеву 31 танк, но пока выдели всего 10 машин. Даже если предположить, что к запланированному весеннему наступлению ВСУ получит всю технику, то её не хватит для изменения положения в пользу украинской стороны. Линия соприкосновения огромна, а превосходство в воздухе у российской армии тотальное. Кроме того, по лесопосадкам рыщут «Ланцеты», а всё это делает Abrams уже не танком прорыва и инструментом для проламывания российской обороны, а обычной жертвой. Ну а учитывая масштабный политический кризис во властных структурах США, есть все основания полагать, что оставшиеся 21 танк Украина уже не получит. Как бы там ни было, но Польша чётко дала понять, что модификации танков не совпадают, а передавать Киеву свои Abrams так и не станут ни при каких условиях. 

#военные технологии #танки #abrams
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