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Bublik1
Почему российская армия использует китайские антидроновые ружья, хотя собственные разработки лучше
7 из 10 антидроновых ружей в армии РФ созданы в Китае

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Ещё до начала СВО шли разговоры о необходимости противодействия беспилотникам, а одним из самых эффективных инструментов считались противодронные ружья. Речь идёт о компактных устройствах, которые помещаются в руку и призваны сбивать БПЛА противника. На самом деле принцип работы подобного оружия немного отличается от того, что думают обыватели, но мы обойдёмся без сложных описаний. Украинская сторона использует огромное количество беспилотников, которые выполняют самые различные задачи. Некоторые ведут разведку, другие сбрасывают гранаты и другие боеприпасы, тогда как чаще всего можно встретить дроны-камикадзе. Когда происходит фиксация БПЛА, на позицию выходит боец, который направляет в сторону летящего устройства своё ружьё. Мощный сигнал подавляет связь беспилотника со спутниковыми системами и также препятствует возможности управления со стороны оператора. В зависимости от стоимости самого дрона, он может упасть на землю, либо остаться в воздухе. 

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Наиболее простые устройства разбиваются, тогда как дорогостоящие БПЛА зависают в ожидании команды от базы. Некоторые и вовсе возвращаются назад, а у бойца есть немного времени, чтобы не только обездвижить, но и сбить дрон противника. От навыков бойца зависит многое, а в случае успеха можно рассчитывать на доступ к дрону противника, а также изучению местоположения оператора. В некоторых случаях по обнаруженным позициям наносится артиллерийский удар, ну а мы разберёмся с наиболее популярными антидроновыми ружьями. Часть выпускается в России, тогда как другие получены из Китая. Давайте кратко пройдёмся по основным позициям. 

ЛПД-801 от компании «Лаборатория ППШ». Ружьё имеет доступ к широкому спектру частот, а также оборудовано запасным аккумулятором и улучшенными опциями прицеливания. Из минусов можно отметить неудобную форму, что не подходит для длительного использования. Также устройство обладает невысокой мощностью излучателей и стоит довольно дорого, а именно около от 400 000 рублей. Дальность действия доходит до 1000 м, а вес составляет 3.5 килограмма при мощности до 10 Вт. 

«Аргус-Антидрон» (АРПА-600) от компании НПО «Кайсант» отличается удобством применения и имеет дальность стрельбы до 1500 метров. Есть возможность использование направленных антенн для усиления дальности подавления. Обладает возможностью менять диапазоны подавления, имеет мощность до 30 Вт, но и стоит почти 500 тысяч рублей. Весит чуть меньше пяти килограмм. 

«Гарпун-3» от компании «Технологии автоматизации и программирования» можно назвать самым дорогим антидроновым ружьём, которое только присутствует на российском рынке. Может предложить широкий спектр частот и 7 каналов подавления с эффективной дальностью поражения до 2 километров. Весит 6.5 килограмма и продаётся за 2 миллиона рублей. 

ПАРС «Ступор» от компании «Ступор» обладает необычным дизайном и очень удобно в применении. Считается одной из первых отечественных разработок с диапазоном до 500 метров, весом от 5.5 до 6.5 килограмма и стоимостью от 380 до 520 тысяч рублей. Полноценный комплекс обходится от 600 тысяч рублей. 

«REX» от ZALA AERО можно назвать наиболее компактным устройством, которое способно сбивать беспилотники. Весит ружьё всего 3 килограмма, но способно бить на расстояние до 1200 метров. Судя по всему, ещё не поступило в СВО, хотя испытательные тесты всё же проводились. Цена не указывается, поэтому по этому поводу пока ничего сказать нельзя. 

ПД-709 «Праща» от «Системы защиты» имеет значительный минус в виде слабого аккумулятора. После двух часов работы ружьё нужно ставить на зарядку, что сильно ограничивает его эффективность. Можно использовать дополнительный аккумулятор, предлагаемый в поставке в виде опции. Ружьё лёгкое и предлагается в модификациях с 4 или 6 диапазонами. Опционально возможно расширение количества каналов до 8. Дальность работы доходит до 2 километров, а в режиме блокировки можно удерживать дроны, находящиеся на расстоянии 4 километров. Весит ружьё немногим больше 5 килограмм и стоит около 420 тысяч рублей. 

ПД-706 «Арбалет» представляет собой более продвинутую версию предыдущего устройства, предлагая улучшенные характеристики по сравнению с «Пращей». Заявлена возможность быстрой замены аккумулятора, а мощность ружья доходит до 200 Вт, что делает его одним из самых мощных на рынке. В базовом комплекте идёт с оптическим прицелом и имеет широкий спектр комплектации, которая устанавливается по выбору заказчика поставляется с оптическим прицелом, но также может быть комплектован любым другим необходимым оборудованием. Весит 7.5 килограмма, поддерживает 8 каналов и работает от аккумулятора до полутора часов. Стоит такое устройство 575 тысяч рублей. 

Существуют также и китайские антидроновые ружья. На самом деле на рынке представлено множество различных моделей из Поднебесной, но все они основаны на двух базовых разработках. Первая из них – это «Гарпия», которая представляет собой одну из наиболее модификаций и стоит от 120 до 150 тысяч рублей. Цена во многом зависит от комплектации, поскольку предлагаются как наиболее простые варианты, так и продвинутые. В последних есть большое количество каналов подавления, высокая мощность и ёмкий аккумулятор. Обычно весит около 4.3 килограмма и может подавлять цели на расстоянии до 1000 метров. 

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«Телтос», также известный как HY886 считается ещё одной базовой разработкой, на которой основано множество аналогичных устройств. Стоит немного дороже, но в целом обладает теми же характеристиками, что и «Гарпия». По данным российских экспертов, вариаций у этих двух ружей огромное множество, но главная проблема заключается в надёжности. Всё дело в том, что несмотря на свою доступность, китайские ружья уступают российским моделям как по мощности, так и по дальности, а также сниженном времени работы от аккумулятора.  Вот только привлекательная цена делает китайские антидроновые ружья конкурентоспособными на рынке. За ту же цену, за которую можно приобрести один российский «Гарпун», легко найти полтора десятка «Гарпий» в приемлемой комплектации. Ну а это оказывает решающее значение. Всё дело в том, что очень часто помогают с покупкой подобных устройств волонтёры, которые привыкли считать деньги и не могут себе позволить переплачивать. Именно поэтому китайские ружья так популярны, а сегодня 7 из 10 устройств в СВО такого рода привезены из Китая. Ну и купить ружьё через AliExpress бывает проще и намного быстрее, чем связываться с российским предприятием. Изменится ли что-то на этом направлении, сказать сложно. Российским разработчикам нужно решить проблему с ценой, поскольку с характеристиками уже всё вполне неплохо. 

#военные технологии #интересное #антидроновые ружья
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