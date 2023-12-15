McDonald's и вовсе может временно закрыть двери своих ресторанов быстрого питания в Аргентине

Как вы могли слышать, пост президента Аргентины занял довольно спорный персонаж. Хавьер Милей выиграл выборы только потому, что активно критиковал власти и давал нереализуемые обещания. Неясно, какими будут реальные действия нового лидера, но пока Аргентина сталкивается со значительными вызовами. Прежде всего нужно понимать, что Милей намерен взять курс на сближение с США. Сегодня Америка банкрот, имеющий долг в 33 триллиона долларов, ну а союзники нужны только для того, чтобы получить доступ к ресурсной базе, а значит благоденствие Аргентине не светит. Ну а на фоне специфической позиции главы государства, есть все основания полагать, что страна окажется в политической изоляции, поскольку Латинская Америка настроена на сближение с блоком БРИКС. Искать выход Милею придётся уже в самое ближайшее время, а пока рядовые жители страны заметили довольно странный тренд.

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Выяснилось, что даже в крупных городах закрываются бутики с одеждой, брендовые магазины электроники и многие другие компании. Некоторые говорят о полном уходе из страны, тогда как другие рассказывают о временных трудностях, которые будут решаться в самое ближайшее время. Но если найти замену одежде ещё можно, то великий и могучий McDonald's давно стал символом стабильности. Проще говоря, если среднестатистическая семья может себе позволить еженедельные походы в ресторан быстрого питания, то с доходами у семьи всё относительно неплохо. Ещё пару лет назад у большинства жителей Аргентины такой проблемы не было, но с недавних пор знаменитый «Биг Мак» стал не просто роскошью, но почти пропал из ассортимента, а McDonald's задумалась о закрытии большинства отделений в Аргентине. При этом стоит помнить, что Аргентина – это вторая по величине экономика Южной Америки. Долгое время эта страна демонстрировала устойчивый рост, но в итоге вынуждена была набрать кредитов, а непоследовательная политика властей привела к значительным экономическим трудностям. Сегодня суверенный долго там превышает 400 миллиардов долларов, из которых 110 миллиардов долларов составляют обязательства перед МВФ. Вернуть такие средства в обозримой перспективе нереально, а возможностей для манёвра у страны всё меньше.

Аналитики отмечают, что из-за истощения национальных резервов и стремительной девальвации национальной валюты Аргентина ввела контроль над ценами в попытке сохранить хотя бы часть покупательной способности своей национальной валюты. Инфляция больно ударила по доходам местных жителей, ну а американский журнал только ухудшил положение. Напомним, Economist периодически публикует индекс «Биг-Мака» для сравнения цен на этот продукт McDonald's в различных странах. Этот индекс даёт представление об уровне инфляции, присущей определённой стране и позволяет понять, насколько переоценена или недооценена местная валюта по сравнению с другими платёжными средствами. Что же, в июле 2023 года цена «Биг-Мака» составляла 1650 песо или 5.58 доллара. Тогда обменный курс равнялся 275 песо за 1 доллара, а чистый обменный курс «Биг-Мака» составлял 296 песо за 1 доллар. Таким образом национальная валюта Аргентины была недооценена на 7.4%, что внушало некоторый оптимизм. Вот только с тех пор всё круто поменялось.

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За короткий срок аргентинское песо значительно девальвировалось, а в настоящее время курс составляет около 800 песо за 1 доллар. Чтобы усложнить оценку переоценки/недооценки аргентинского песо для обычного человека, руководство экономической политики Аргентины ввело жёсткий контроль над ценами на «Биг-Мак». В результате McDonald's столкнулась с серьёзными трудностями в продаже своего продукта в Аргентине. Проще говоря, в ресторанах быстрого питания не могут поднять стоимость своей продукции в 2.5 раза и вынуждены продавать бургеры себе в убыток. Шансов для краткосрочного улучшения положения в Аргентине нет, а аналитики уверены, что национальная валюта продолжит катиться вниз. В начале декабря один «Биг-Мак» в пересчёте по курсу песо стоил всего 2 доллара, что сильно расстраивает руководство McDonald's. Именно поэтому в большинстве ресторанов быстрого питания ассортимент товаров сильно уменьшился, а выхода пока нет. Президент Аргентины и вовсе предложил заменить национальную валюту на доллар США. Сомнительно, что от этого станет проще, ведь доллары печатают в другой стране, поэтому в лучшем случае аргентина превратится в 51 штат США, а в худшем получит ещё большие экономические трудности. Ну а знаменитый «Биг-Мак» будет становиться всё менее доступен местному населению. Кстати, пока шла предвыборная компания, а Хавьер Милей делал громкие заявления, дела в стране стали только хуже, а многие эксперты видят в нём того, кто может разрушить и без того хрупкую финансовую систему Аргентины.