Власти пока не готовы к решительным действиям

Медицина доказала, что лишний вес негативно сказывается на здоровье человека. Появляются проблемы с сердцем, повышается нагрузка на ноги, а также внутренние органы. Кроме того, растут риски диабета и многих других заболеваний. При этом отмечается, что есть значительная разница между генетическими изменениями в организме и обычным игнорированием проблемы. Так, если человек просто не следит за питанием, то при сниженном метаболизме вес может превышать разумные рамки в несколько раз. Ну а когда речь идёт о болезни, то требуется не просто придерживаться диеты, но и следить за показателями организма. По данным ООН, в 2023 году проблему нехватки пищи или острого голодания испытывают не меньше 1 миллиарда человек на нашей планете. При этом в Европе США и ряде других странах обеспечили беспрепятственный доступ всем своим гражданам к пище. Заработные платы достаточны для того, чтобы не испытывать нужды, а в итоге количество людей с ожирением продолжает расти. Особенно всё плохо в США, но Британия старается не отставать по этому показателю от своей бывшей колонии.

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В очередной раз сорвать покровы с очевидной проблемы решили авторы доклада об отрицательном влиянии избыточного веса на производительность труда в стране. Данные подготовлены специалистами Института Тони Блэра и доказывают, что борьба с ожирением вымывает из британской экономики 100 миллиардов фунтов в год. Что интересно, оценка в 9 раз превосходит ранее считавшиеся нормы, что привело к ожесточённым спорам о необходимости и дальше поддерживать эту проблему в рамках национального бюджета. Журналисты The Daily Telegraph уже изучили подробную информацию доклада и пришли к выводу, что в 2023 году на борьбу с ожирением и сопутствующие траты будет выделено 98 миллиардов фунтов, включая убытки в размере 63 миллиарда, связанные с нездоровой и более короткой продолжительностью жизни. Это эквивалентно примерно 4% ВВП Великобритании, что довольно много и могло бы уйти на более важные направления. Специалисты прогнозируют, что издержки, связанные с ожирением, увеличатся на 10 миллиардов в течение следующих 15 лет, если не будут предприняты срочные меры.

Гермиона Дэйс из Института Тони Блэра отметила, что анализ показал, как тесно связано здоровье нации и экономический рост и проблемой ожирения. Она подчеркнула необходимость нового подхода, который предоставит реальные возможности людям, перестроит систему питания в пользу здорового и экономически эффективного выбора, и снизит стимул к спекуляциям на нездоровых продуктах. По оценкам экспертов, в настоящее время почти две трети взрослых жителей Великобритании имеют избыточный вес или страдают от ожирения, что сильно отличается от того, что наблюдалось ещё 30 лет назад. В итоге критические изменения произошли всего за одно поколение, чего не наблюдалось за всю историю существования Британии. Ранее всего у половины жителей страны наблюдались проблемы с ожирением. Особенно существенный рост отмечен среди людей, у которых проблема избыточного веса уже присутствовала. В среднем, британские мужчины весят на 6 килограмм больше, чем в 1993 году, а женщины на 5 килограмм больше. Звучат предложения ввести ограничения на продажу определённых видов продукции. По словам экс-руководителя продовольственной программой в Департаменте окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, нужно ввести ограничения, аналогичные тем, что приняты в отношении курения. Генри Димблби утверждает, что многие компании пользуются проблемами людей с избыточным весом, зарабатывая на лекарствах огромные деньги. Вместо того чтобы тратить деньги из государственного бюджета на поддержку подобного бизнеса, проще ограничить продажи тех или иных продуктов.

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Некоторые аналитики полагали, что ограничения вступят в силу уже в 2024 году, но в последний момент правительство отложило планы запрета рекламы нездоровой пищи до 2025 года. Речь идёт об ограничениях для акций типа «купи один – получи второй бесплатно» и аналогичным, которые вынуждают обычных покупателей потреблять больше пищи. Эксперты оказались разочарованы такими поблажками для бизнеса и полагают, что без срочных мер, направленных на борьбу с ожирением и внедрения здорового образа жизни и питания, жители Британии превращаются в тучных и менее счастливых. Действующий министр здравоохранения Британии уверена, что необходимо предоставлять помощь и консультации людям о том, а сама Виктория Аткинс считает, что государство должно плавно вводить запреты, а не использовать законы без ограничений. К примеру, начать нужно с маркировки продуктов питания, а также широко финансировать занятия спортом в школах с предоставлением ваучеров на здоровое питание для семей с низким доходом. Одним словом, министр предлагает тратить на решение проблемы ожирения ещё больше денег.