По данным экспертов, проблема могла привести к катастрофическим последствиям

Эксперты отмечают, что логика антироссийских санкций заключалась в том, чтобы остановить поставки основных компонентов, которые требуются для выпуска продукции военного назначения. Известно, что российские предприятия широко используют компоненты Западного производства, поэтому идея санкций многим европейским и американским политикам казалась очень даже неплохой. Вот только российскому правительству удалось наладить поставки санкционных запчастей из соседних стран, а также Китая и других регионов, что явно не укладывалось в планы Вашингтона. Сегодня часть запчастей удалось начать выпускать на отечественных предприятиях, а аналитики рассказывают, что это уже привело к росту заработных плат многих специальностей. И всё же, за короткий промежуток времени освоить все детали невозможно. И это не говоря уже о том, что коррупция никуда не ушла, а многие чиновники на местах идут на откровенное вредительство.

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Как стало известно, недавно на Казанском заводе вертолётов (КЗВ), входящим в структуру компании «Вертолёты России», были обнаружены факты применения поддельных материалов при изготовлении гражданских вертолётов Ми-8МТВ-1 и «Ансат». Подделки представляли собой резиновые прокладки, которые использовались для уплотнения соединений и предотвращения утечек топлива в двигателе. Эксперты отмечают, что это могло привести к опасным последствиям, поскольку после выхода прокладки из строя велик риск засорения топливной системы машины. Если нечто подобное бы случилось в полёте, то могла произойти катастрофа, поскольку вертолёты летают невысоко и могут не успеть принять меры для своего спасения. Специалисты госкорпорации «Ростех» подтвердили обнаружение фактов подделки. Как оказалось, Росавиация выпустила две директивы, потребовав остановить эксплуатацию 37 вертолётов, изготовленных на КЗВ в прошлом году. В качестве причины называлось использование указанных выше поддельных компонентов.

Известно, что большая часть указанных выше вертолётов (27 машин Ми-8МТВ-1 и 10 машин «Ансат-СК») использовались Национальной службой санитарной авиации, а также другими авиакомпаниями на территории Севера и Дальнего Востока. Спустя какое-то время поддельные элементы удалось обнаружить и локализовать проблему. Известно, что к настоящему моменту примерно 80% вертолётов прошли процедуру замены поддельных материалов на новые прокладки, а также прошли проверку работоспособности двигателей на земле. После этого техника снова была допущена к полётам, и сегодня выполняет поставленные задачи в регионах. Специалисты рассказали, что поддельные материалы использовались в прокладках, предназначенных для предотвращения утечек топлива в двигателях. После замены прокладок и промывки топливной системы вертолётов, проверки были успешно завершены при участии Росавиации.

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Что странно, подделки были поставлены на завод в августе 2022 года через государственный контракт. Завод заплатил около 2.3 миллиона рублей за 4 тонны контрафактных резиновых прокладок. Оказывается, все они были изготовлены давно, а их срок годности истёк примерно 5 лет назад. Вместо утилизации, поддельный материал был переоформлен по другим паспортным данным с указанием информации о соответствии качества и проходил как новый. За время хранения свойства резины ухудшились, что сделало её менее эластичной и более склонной к поломкам. После выявления фактов подделки документов, руководство «Ростеха» приняло меры, чтобы убедиться в отсутствии подобных инцидентов в будущем. Ранее на КЗВ уже были случаи обнаружения поддельной резины, в частности, в августе прошлого года Росавиация сообщала о засорении топливных фильтров двигателей на одном из вертолётов «Ансат-СК» из-за разрушившегося материала. Это случилось во время испытаний, в результате чего эксплуатация двух вертолётов была приостановлена. Тогда никто не пострадал, но массовый выход из строя такого на первый взгляд незначительного компонента крайне опасен. В прессе не указывается, был ли кто-то наказан за подобные схемы закупок комплектующих.