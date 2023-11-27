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Bublik1
Почему M1 Abrams не помогут ВСУ – Ланцеты с автонаведением уничтожат танки ещё до выхода на позиции
США пока не давали команду ВСУ бросать танки в бой

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Несколько дней назад с прессой любопытной информацией поделился командир группы подразделения специального назначения «Осман» министерства обороны РФ. Боец, известный в прессе под позывным «Метис», рассказал об изменении тактики использования военной техники украинским командованием. Оказывается, немецкие и американские бронемашины задействуются в реальных боевых действиях всё реже, а танки производства НАТО и вовсе исчезли с камер разведывательных дронов. Главная причина в изменившихся погодных условиях. Вначале прошли дожди, а значит возросли риски для тяжёлых Leopard 2 риск увязнуть в грязи. Кроме того, техника НАТО явно не создана для холодного климата, поскольку ранее применялась в более благоприятных условиях. В результате начали появляться поломки, а военнослужащие ВСУ предпочитают старый советский танк, который точно не заглохнет во время выполнения боевого задания. А между тем Украина располагает и более мощными машинами, которые пока стоят в секретных ангарах. Речь об американских M1 Abrams. Согласно официальным данным, в настоящее время ВСУ располагают всего десятью танками, но янки обещали поставить 31 единицу до конца 2023 года. Неясно, когда прибудут остальные, а пока эксперты попробовали разобраться в том, когда техника появится на линии соприкосновения, и представляет ли она угрозу для российских оборонительных позиций. 

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Начнём с того, что информация о поставках M1 Abrams на Украину начала появляться в конце сентября. Как уже было сказано, планировалось поставить 31 машину, а местоположение подразделения, получившего американские танки, держится в строжайшем секрете. Несколько бригад ВСУ уже имеют иностранные танки. Это: 21-я Отдельная Механизированная бригада, на балансе которой находятся шведские Strv 122 и Leopard 2A5. Также такая техника есть у 47-й Отдельной Механизированной бригады «Магура». Элитное подразделение располагает самыми мощными из всех переданных ВСУ Leopard 2A6. 82-я Отдельная Десантно-Штурмовая бригада имеет на балансе британские Challenger 2, которые так и не показали себя с лучшей стороны. Подобная техника уже давно отсутствует на передовой, а эксперты полагают, что это решение пришло из Британии. 44-я Отдельная Механизированная бригада получила старые Leopard 1A5, ну а 33-я Отдельная Механизированная бригада располагает парком из Leopard 2A4.  На данный момент 1-я и 3-я танковые бригады ещё официально не подтвердили получение танков M1 Abrams. Доступность 31 танка позволяет украинским военным сформировать танковый батальон, но аналитики сомневаются, что этого будет ли этого достаточно для активных боевых операций. 

M1 Abrams считается мощной боевой машиной, но он был создан исходя из возможностей армии США. Ну а там уверены, что танки могут быть эффективными только при совместном использовании с авиацией, средствами радиоэлектронной борьбы, ракетными войсками, артиллерией и другими видами вооружённых сил. Судя по всему, командование ВСУ явно игнорирует уставы армии США, когда техника НАТО используется не в рамках общего боевого порядка и не взаимодействует с другими видами войск, а действует самостоятельно, пытаясь прорвать оборону РФ и минные поля. Что примечательно, такая тактика использование танков НАТО со стороны ВСУ происходит примерно одинаково на всех участках линии соприкосновения. Так, немецкие Leopard 2 применяются без должного прикрытия и со стороны авиации и артиллерии, что приводит к их поражению со стороны российской авиации, а также других средств борьбы с подобной техникой, включая ПТРК. Эксперты напоминают, что ВСУ получили M1A1 без динамической защиты и полностью исключают средств отражения атак со стороны дронов-камиказде. Можно предположить, что танки постигнет судьба немецких аналогов, которые подорвались на минных полях или были уничтожены из различных типов вооружения. Ну а учитывая стремительную модернизацию «Ланцетов» с автоматическим наведением на цель, судьба Abrams заранее предрешена. Количество российских беспилотников растёт, а эффективность повышается, что позволяет распознавать наиболее важные цели с дальнего расстояния.

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Кроме того, ВСУ уже понесли потери в ремонтно-эвакуационных машинах M88, необходимых для поддержки частей, вооружённых танками M1 Abrams. Можно сделать вывод, что американские танки не смогут существенно повлиять на текущую обстановку на поле боя. При этом потеря или даже повреждение американских танков вызовет неприятную реакцию общественности и отразится негативно на имидже американского вооружения. Не исключено, что именно поэтому США так тянут с решением пустить M1 Abrams в реальный бой. 

#военные технологии #танки #m1 abrams
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