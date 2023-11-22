У Швейцарии останется ещё 71 танк Leopard 2А4

Сегодня аналитики все реже дают прогнозы относительно завершения СВО. Первоначально полагалось, что операция будет быстрой, но спустя более чем полтора года Россия увязла в конфликте, а путей для мирного решения всё меньше. Зеленский запретил себе участвовать в переговорах, а в США делают всё возможное, чтобы конфликт продолжался. Если ещё несколько месяцев назад в аналитических прогнозах указывалось, что всё завершится к концу 2024 года, то сегодня можно заметить, как политики и общественные деятели строят планы на 2025 год. К этому моменту Европа сможет развернуть производственные мощности и начать поставки в Украину намного большего количества 155-мм снарядов, а примерно такие же планы и у США. При этом отмечается, что даже сегодня 40% всей продукции европейского ВПК поступает на экспорт, а темпы роста промышленного сектора не устраивают политиков в Брюсселе.

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Именно поэтому изыскиваются резервы, а в ход идёт старая техника, которую будут модернизировать. Киеву остаётся худшее из возможного, что подтверждает передача танков Leopard 1. Германия обратилась к соседям, выкупив у них часть машин, способных вести боевые действия, а после приступила к их восстановлению. Производство более современных танков идёт медленно, поэтому в какой-то момент власти Германии обратились в Швейцарии. Когда-то давно эта страна закупила у немецкой Krauss-Maffei большое количество Leopard 2. Танки использовались для обучения и тренировок, а со временем часть и вовсе была законсервирована. Сложно сказать, в каком состоянии находится парк, но выбора у Германии особенно нет. Все находящиеся в более или менее рабочем состоянии Leopard 2 были отправлены в Украину, а в результате в оборонной сфере Германии сформировалась большая дыра. Местные журналисты писали, что техники нет даже для обучения курсантов, а это огромная проблема, решить которую быстро не удастся.

Что же, после длительных переговоров и уговоров швейцарская сторона пошла на уступки. Как стало известно, власти нейтральной страны согласились отправить в Германию 25 Leopard 2A4. Информацию подтвердил федеральный совет страны, а за обратный выкуп будет отвечать корпорация Rheinmetall. Переговоры действительно шли очень долго, а в итоге стороны остановились на компромиссных условиях. Так, Германия может использовать танки исключительно для защиты своей территории или территории одной из стран НАТО. В бой техника не пойдёт и не будет передавать никому за пределами военного альянса. Все 25 машин будут модернизированы, а особый акцент был сделан на том, что танки не отдадут Украине. Немецкие власти пообещали строго придерживаться соглашения и уверяют, что сегодня и сами нуждаются в бронированной технике. Что любопытно, в настоящее время в Швейцарии находится 96 Leopard 2. Предполагается, что техника будет числиться на балансе немногочисленных вооружённых сил, а к 2035 году может быть передана другим европейским странам после получения более современный боевых единиц.

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Всё это не значит, что Украина останется без военной помощи. Так, Германия уже объявила о планах выделить для закупки оружия для Зеленского дополнительные миллиарды евро. Кроме того, сегодня представитель Пентагона опроверг заявления, которые ранее появились в западных СМИ. Оказывается, никакого значительного снижения поставок артиллерийских боеприпасов в Украину не предполагается, а все обязательства выполняются в полном объёме. Несмотря на оптимистичный тон, пресса пишет, что реальное положение не соответствует заявлениям чиновников. К примеру, по данным американской телекомпании ABCNews, поставки 155-мм снарядов в адрес украинской армии сократились на 30%. Пресс-секретарь американского военного ведомства отметила, что не согласно с мнением журналистов. По словам Сабрины Сингх, США продолжают обеспечивать Украину всем необходимым для контрнаступления и готовятся к предстоящей зимней кампании. Пресс-секретарь Пентагона также заявила о возможности США продолжать оказывать поддержку как Украине, так и Израилю. Сингх посетовала, что главная проблема заключается в отсутствие решения со стороны Конгресса.