Ракету показали в рамках выставки Dubai Airshow-2023

Выставка Dubai Airshow-2023 уже завершилась, но обсуждение представленного оружия ещё долго будет будоражить умы любителей военной тематики. Давайте сегодня обойдёмся без техники, уделив внимание ракете малой дальности класса воздух-воздух. Речь идёт о РВВ-МД2, которая впервые была показана широкой публике в рамках выставки «Армия-2023» в Москве. Эксперты уже назвали ракету вершиной технологической мысли, рассказывая о том, когда и как она может применяться. Начнём с того, что сегодня ведущие аналитики сходятся во мнении, что времена воздушных сражений между авиацией потенциальных противников канули в Лету. Даже в Украине большая часть авиации ВСУ сбивается средствами ПВО России или дальнобойными ракетами. Происходит это с большого расстояния, тогда как воздушные поединки можно пересчитывать по пальцам. И всё же, если вдруг противники сойдутся на довольно близком расстоянии, а вражеский истребитель зайдёт в хвост российскому, то ракета РВВ-МД2 способна уничтожить любую цель, не подвергая жизнь экипажа опасности.

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На выставке Dubai Airshow-2023 российская ракета РВВ-МД2 соседствовала с новым типом крылатой ракеты «воздух-поверхность» Х-69. Обе они созданы для истребителя 5-го поколения Су-57 и размещаются во внутреннем оружейном отсеке. Что важно, обе ракеты совместимы с истребителями Су-35 и Су-30СМ, а также могут быть интегрированы в бомбардировщик Су-34. Это значит, что область применения не ограничивается теоретической, поскольку у России таких самолётов много, а часть принимает непосредственное участие в СВО. Эксперты уже успели изучить РВВ-МД2 и пришли к выводу, что американские инженеры отстали как минимум на 5 лет. Пожалуй, это оптимистичный сценарий, тогда как в реальности аналоги в армии США появятся не раньше, чем через 10 лет. Ну а пока янки только думают о том, как бы создать подобную ракету, российская оборонная промышленность уже получила заказ и приступила к производству.

Эксперты EDR Magazine указывают, что РВВ-МД2 оборудована комбинированной системой наведения, включающей инерциальной навигационной системой в сочетании с многоэлементной двухканальной инфракрасной головкой самонаведения с повышенной устойчивостью к помехам и радиокоррекцией. Ракета может самостоятельно определять свои координаты в полёте, независимо от внешних факторов. У ракеты присутствует широкий угол обзора в передней полусфере, что позволяет ей отслеживать манёвры и попытки уклониться у атакуемого самолёта противника. Ракета оснащена одноступенчатым твёрдотопливным двигателем и системой управления, обеспечивающей высокую манёвренность в боевой зоне. Основные характеристики РВВ-МД2: масса 117 килограмм, вес боевой части 8 килограмм, максимальная дальность полёта до 50 километров, максимальное ускорение – до 12 G.

Российские эксперты отмечают, что пока американскому ВПК не до разработки таких продвинутых ракет, поскольку за последние полтора года США израсходовали значительную часть неприкосновенного запаса вооружений. Но если танков, крылатых ракет и самолётов ещё достаточно, то со 155-мм боеприпасами наблюдаются трудности. Фактически, сегодня американцы вынуждены выбирать между Украиной, Тайванем и Израилем, поскольку обеспечить снарядами всех уже не получается. Нет никаких сомнений, что в США осознают проблему, а значит в ближайшее время производство встанет на поток. Официальные власти утверждают, что отправили в Украину 2 миллиона боеприпасов, а также рассказали, как будут восстанавливать производство внутри страны.

Так, в настоящее время сталь, произведённая в Огайо, поставляется на два завода в Пенсильвании. Эти заводы обрабатывают стальные бруски, превращая их в артиллерийские снаряды, которые затем доставляются на завод боеприпасов в Айове, где их заполняют взрывчаткой и герметизируют. Начинку для боеприпасов делают на двух заводах в Вирджинии и Теннесси. Оказывается, проблема состоит в том, что невозможно насытить потребности в боеприпасах, расширив только мощности одного из заводов. Производственная цепочка слишком сложна, поэтому потребуется внести коррективы на каждом этапе, инвестировав в оборудование и создав новые рабочие места. Помощник министра обороны по закупкам, логистике и технологиям Дуг Буш отмечает, что в следующие два года будут предприняты все необходимые шаги, а союзники США увидят результат уже совсем скоро.

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По его словам, армия намерена увеличить производство 155-миллиметровых снарядов до 60 тысяч к следующему году и до 100 тысяч к концу 2025 года. Достижение цели в 100 тысяч боеприпасов в значительной степени зависит от того, одобрит ли Байден запрос на предоставление экстренного финансирования на 2024 финансовый год. Оборонные предприятия просят ещё 3.1 миллиарда долларов, но многие эксперты внутри США полагают, что это слишком высокая плата. На мировом рынке такое количество снарядов стоят намного дешевле, поэтому возникает вопрос: куда промышленники планируют потратить такие значительные суммы. Сами представители ВПК уверяют, что хотят модернизировать оборудование, а также увеличить эффективность труда. Ещё полгода назад Байден бы выдал деньги не глядя, но сегодня сталкивается с острой нехваткой бюджетных средств. Именно поэтому судьба увеличения производства боеприпасов в США стоит под большим вопросом и зависит от множества факторов.