Даже у игровых персональных компьютеров меньше оперативной памяти

Первый Raspberry Pi вышел в 2012 году и быстро завоевал популярность среди энтузиастов по всему миру. Сегодня крошечный компьютер размером с банковскую карту можно встретить в самых разнообразных устройствах, от роботов и игрушек, до бытовой электроники и умного дома. За годы своего существования Raspberry Pi получил несколько новых версий, благодаря чему удалось с 35 долларов снизить цену до 15 и даже 4 долларов. Именно так, ведь за такую скромную сумму можно купить крошечный Pico с чипсетом Cortex-M0+2 (ARM v6-M). В целом, есть и более продвинутые модели, но в данном случае важно лишь то, что Raspberry Pi произвёл настоящую революцию в своём сегменте и до сих пор остаётся востребован. Похоже, у разработчиков появился новый конкурент в виде перспективной модели BPI-M7 в серии одноплатных компьютеров Banana Pi.

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Прежде всего стоит напомнить, что в октябре текущего года состоялся релиз Raspberry Pi 5. Компьютер стоит от 60 до 80 долларов и отличается продвинутой начинкой. Энтузиасты ожидали такую систему 4 года, но цена оказалась для многих крайне неприятной, а быстродействие немного разочаровывающим. Что же, Banana Pi готов прийти на помощь, ведь он во многом превосходит своего главного конкурента. Известно, что за созданием одноплатных компьютеров Banana Pi стоит китайская компания SinoVoIP, специализирующаяся на производстве ПК такого типа уже многие годы. В 2019 году она выпустила модель BPI-P2 Maker, которая широко использовалась в системах внешнего наблюдения, а также была популярна у энтузиастов. Что до BPI-M7, то он предлагает просто невероятные возможности. К примеру, он содержит 32 Гб оперативной памяти, что даже больше, чем принято ставить в современные игровые компьютеры. BPI-M7 работает на нескольких операционных системах, включая Android 12, настольную Debian Linux 10 и кастомные на ядре Linux 5.10. Единственная проблема заключается в том, что китайская компания пока не готова назвать конечную стоимость своего продукта. SinoVoIP уверяет, что цена будет объявлена позднее, а в настоящее время выпущена небольшая партия из нескольких экземпляров. Пока партнёры занимаются тестированием, готовится старт массового производства, а новинка обещает стать популярной.

SinoVoIP пишет, что на выбор будут доступны различные варианты нового ПК: с 8 Гб оперативной памяти, а также с 16 Гб и 32 Гб. Установлена современная LPDDR4X, хотя процессор поддерживает и LPDDR5. Встроенный накопитель представлен не самым быстрым чипом с памятью eMMC, но зато способен похвастать внушительным объёмом от 64 Гб до 128 Гб. Отдельно указывается, что BPI-M7 – это не совсем обычный одноплатный компьютер. Всё дело в том, что стандартный размер таких устройств составляет 86х56 миллиметра (как у обычной банковской карты), тогда как китайская компания выбрала более внушительный размер 92х62 миллиметров. Благодаря этому разработчики смогли включить в устройство SSD-накопитель, а речь идёт о полноценном и высокоскоростном устройстве. BPI-M7 поддерживает скоростной SSD M.2, а также интерфейс PCI-е 3.0 x4. Присутствуют некоторые ограничения, но в данном случае это не так важно.

При необходимости в компьютер можно установить карту памяти microSD, ну а многие современные накопители такого типа работают ощутимо быстрее установленного чипа eMMC. Система основана на 8-ядерном процессоре на архитектуре ARM. Он создан по 8-нм технологическому процессу и включает 4 ядра Cortex-A76 с тактовой частотой до 2.4 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1.8 ГГц. Присутствует графическая система Mali-G610 MP4 с полноценными 4 ядрами и тактовой частотой 1.8 ГГц. Также есть нейронный процессор (NPU) с производительностью 6 TOPS для ускорения задач искусственного интеллекта. Благодаря такому мощному процессору к готовой системе можно подключить до трёх мониторов. Два из них могут иметь разрешение 8K. На один из них, подключённый по USB-C с поддержкой работы в режиме DisplayPort, можно выводить изображение в формате 8K/30 Гц, а на втором (по HDMI 2.1) – с разрешением 8K, но с частотой обновления 60 Гц. Третий вариант подключения – это MIPI-DSI (4K/60 Гц).

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BPI-M7 включает множество интерфейсов подключения. В списке беспроводных значатся: Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), реализованные на отдельной микросхеме на плате, так как в самом процессоре нет подходящих модулей. Также доступны два Ethernet-разъема RJ45, каждый на 2.5 Гбит. Есть два полноразмерных порта USB-A 3.0 и пара USB-C, один из которых используется только для подачи питания на компьютер. Также есть два MIPI-CSI для подключения камер, разъём подключения кулера и 40-пиновая планка GPIO. По своим характеристикам BPI-M7 значительно превосходит Raspberry Pi 5, а значит главная интрига заключается только в конечной стоимости. Если китайской компании удастся удержать её на уровне более именитого конкурента, то высокий спрос и отличные продажи гарантированы.