Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Зеленский не готов рассуждать о боевом применении Abrams, поскольку у Украины слишком мало танков
Не исключено, что в 2023 году Украина не станет бросать американские танки в бой

реклама

Наступательная операция ВСУ фактически остановилась, а российская армия получает преимущество на нескольких направлениях, где переходит к атакующим действиям. Всё это вынуждает искать виновных, что уже привело к росту напряжённости между военными и властями страны. Ну а поскольку ни первым, ни вторым не хочется выглядеть плохо перед заокеанскими кураторами, то придумываются оправдания провалов и неудач. Вчера в сети появилась интересная информация, которая тут де попала в прессу и была широко растиражированна. Данные опубликованы украинской стороной и указывают на то, как мало техники по сравнению с Россией получили ВСУ. Что любопытно, там приводятся довольно оптимистичные показатели по танкам, хотя многие из них не участвуют в сражениях, а другие уже выведены с передовой. 

реклама

Например, рассказывается о получении Киевом 40 единиц AMX-10RC. Проблема в том, что французская колёсная техника показала себя очень плохо, поэтому была выведена в тыл и уже не используется по прямому назначению. Предполагалось использовать такие танки для прорыва эшелонированной обороны РФ, но отсутствие брони и низкая боевая мощь вынудили ВСУ отказаться от AMX-10RC. Точно такая же судьба постигла и британские Challenger 2. После того, как несколько машин сгорели на камеру, британские власти занервничали и потребовали убрать танки с передовой. Leopard 2 в разных модификациях регулярно горят на линии соприкосновения, тогда как Leopard 1 ещё нигде не светился. В последнее время украинскому командованию всё активнее приходится полагаться на старую советскую технику, а где-то в тылу стоят десять Abrams. Американские танки преподносились местному населению как символ победы. В Киеве уверяли, что с такой техникой можно легко пробить любую защиту, но пока ни одного Abrams в бой не брошено.

Считается, что в Украину прибыло 10 машин, тогда как всего США обязались поставить ровно 31 единицу. Когда прибудет остальная техника, никто не знает, но местная пресса постоянно забрасывает Зеленского вопросами на эту тему. Вчера президент подтвердил, что часть танков уже в Украине, но не стал называть точное количество. Он отметил, что у ВСУ есть множество различных танков, многие из которых хорошие. Похоже, сам Зеленский пока не определился, хорошо это или плохо (речь о разнообразии моделей и модификаций), но точно знает, что Abrams хороший танк. По словам президента, проблема лишь в том, что у ВСУ мало такой техники. В ответ на вопрос о роли американских танков на поле боя, Зеленский отделался странными отговорками. Оказывается, он пока не может судить о том, какую роль будут на поле боя играть Abrams. Танков мало, поэтому нужно дождаться, пока зарубежные партнёры дадут ещё. Только после этого можно будет говорить о тактике, а в целом всё свидетельствует о планомерном углублении сотрудничества между Украиной и НАТО. Что любопытно, вопросов о сотрудничестве с военным альянсом никто не задавал, а в итоге можно предположить, что сам Зеленский не знает о планах использования Abrams в боевых условиях. 

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Известно, что обычно тактические операции планируются и проводятся под контролем специалистов из Пентагона, ну а американцы просто не давали команды вводить в бой свои танки. Некоторые российские эксперты полагают, что Abrams не будет введён в бой в 2023 году. Сегодня складываются неблагоприятные условия, а преимущество армии РФ не внушает оптимизма. Скорее всего, американские танки могут принять участие в следующей наступательной компании. Не исключено, что она будет проводиться при поддержке истребителей F-16, которые некоторые европейские страны обещали передать Киеву. Или нет. В настоящее время просчитать действия американских властей крайне сложно, поскольку появилась переменная Ближнего Востока, а поддержка Израиля уже вынудила согласовать пакет выделения военной помощи, в котором отсутствует Украина. 

#военные технологии #танки #abrams
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
В Бразилии создают истребитель танков – EE-9M уступает даже французскому колёсному танку AMX-10RC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
6
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
41
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
1
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
2
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
7
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
Новые смарт-часы Descent MK3 от Garmin позволяют общаться с коллегами-дайверами под водой
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил, что ледяные частицы играют ключевую роль в формировании планет
+
Эксперт рассказал о преимуществах не имеющего аналогов в мире российского истребителя Checkmate
+
Компания Diamond Foundry создала самую быструю в мире видеокарту с алмазным охлаждением
1
Крупные китайские технологические компании присоединяются к HarmonyOS от Huawei, взамен Android
+
В Афганистане талибы патрулируют территорию, катаясь на роликах
1
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
+
Швейцарский провайдер SITA намерен отключить Россию от доменной зоны .aero
+

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
17
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
18
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
11
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
26
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
9
Малайзия бросила вызов США, заявив о готовности направить войска на помощь Палестине
7

Сейчас обсуждают

Петр Биткин
10:59
Глупыш, Су-57 давно крошит ВСУ :)
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
KotSkripaley
10:59
Удивляет отсутствие компромата на Орбана и невозможность ФША прищемить ему тестикулы. Только поэтому главмадьяр может прагматично вести дела с РОССИЕЙ, вводить санкции там где нет большого вреда стран...
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
Петр Биткин
10:58
У 404 воообще ничего своего нет, ципсА :)
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Петр Биткин
10:58
Привет, ципса! :) Уже весь мир хохочет, как вас Брюссель и Вашингтон имеет во все дырки :)
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Петр Биткин
10:57
Зависть и низкий уровень образованности и культуры. Лай из подворотни :)
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Петр Биткин
10:56
Просто ты кретин :) сумасшедший, больной бездельник - например, слова коверкаешь - это признак дегенерации. Как и комплекс неполноценности с манией величия :) . Коротко говоря - клинический случай. А ...
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
Даниил Лавкрафт
10:45
Авторы даже свой обосцаный заголовок не удосужился перечитать. Какие же он слепые.
RTX 4090 модифицировали с помощью алмазов, повысив её производительности
valderm
10:44
мы движемся вперед к всеобщему 3.14сдецу
Первая “Ласточка”: Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету с РГЧ ИН
Николай Олейников
10:40
У моего коллеги х90 , на предыдущим теки ничего плохого , держит заряд 1,5 дня энерго ярда не значит что планировщик будет их грамотно пользовать , если что снеп ген3 очень горячий чип вон 14 сяоми во...
Vivo X100, оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 9300, увеличил производительность на 40%
Иван Горыныч
10:33
и тем не менее 85% территории Украины сегодня контролирует хохол или хотите как Ростов за два дня?🤣🤣🤣
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем