Не исключено, что в 2023 году Украина не станет бросать американские танки в бой

Наступательная операция ВСУ фактически остановилась, а российская армия получает преимущество на нескольких направлениях, где переходит к атакующим действиям. Всё это вынуждает искать виновных, что уже привело к росту напряжённости между военными и властями страны. Ну а поскольку ни первым, ни вторым не хочется выглядеть плохо перед заокеанскими кураторами, то придумываются оправдания провалов и неудач. Вчера в сети появилась интересная информация, которая тут де попала в прессу и была широко растиражированна. Данные опубликованы украинской стороной и указывают на то, как мало техники по сравнению с Россией получили ВСУ. Что любопытно, там приводятся довольно оптимистичные показатели по танкам, хотя многие из них не участвуют в сражениях, а другие уже выведены с передовой.

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Например, рассказывается о получении Киевом 40 единиц AMX-10RC. Проблема в том, что французская колёсная техника показала себя очень плохо, поэтому была выведена в тыл и уже не используется по прямому назначению. Предполагалось использовать такие танки для прорыва эшелонированной обороны РФ, но отсутствие брони и низкая боевая мощь вынудили ВСУ отказаться от AMX-10RC. Точно такая же судьба постигла и британские Challenger 2. После того, как несколько машин сгорели на камеру, британские власти занервничали и потребовали убрать танки с передовой. Leopard 2 в разных модификациях регулярно горят на линии соприкосновения, тогда как Leopard 1 ещё нигде не светился. В последнее время украинскому командованию всё активнее приходится полагаться на старую советскую технику, а где-то в тылу стоят десять Abrams. Американские танки преподносились местному населению как символ победы. В Киеве уверяли, что с такой техникой можно легко пробить любую защиту, но пока ни одного Abrams в бой не брошено.

Считается, что в Украину прибыло 10 машин, тогда как всего США обязались поставить ровно 31 единицу. Когда прибудет остальная техника, никто не знает, но местная пресса постоянно забрасывает Зеленского вопросами на эту тему. Вчера президент подтвердил, что часть танков уже в Украине, но не стал называть точное количество. Он отметил, что у ВСУ есть множество различных танков, многие из которых хорошие. Похоже, сам Зеленский пока не определился, хорошо это или плохо (речь о разнообразии моделей и модификаций), но точно знает, что Abrams хороший танк. По словам президента, проблема лишь в том, что у ВСУ мало такой техники. В ответ на вопрос о роли американских танков на поле боя, Зеленский отделался странными отговорками. Оказывается, он пока не может судить о том, какую роль будут на поле боя играть Abrams. Танков мало, поэтому нужно дождаться, пока зарубежные партнёры дадут ещё. Только после этого можно будет говорить о тактике, а в целом всё свидетельствует о планомерном углублении сотрудничества между Украиной и НАТО. Что любопытно, вопросов о сотрудничестве с военным альянсом никто не задавал, а в итоге можно предположить, что сам Зеленский не знает о планах использования Abrams в боевых условиях.

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Известно, что обычно тактические операции планируются и проводятся под контролем специалистов из Пентагона, ну а американцы просто не давали команды вводить в бой свои танки. Некоторые российские эксперты полагают, что Abrams не будет введён в бой в 2023 году. Сегодня складываются неблагоприятные условия, а преимущество армии РФ не внушает оптимизма. Скорее всего, американские танки могут принять участие в следующей наступательной компании. Не исключено, что она будет проводиться при поддержке истребителей F-16, которые некоторые европейские страны обещали передать Киеву. Или нет. В настоящее время просчитать действия американских властей крайне сложно, поскольку появилась переменная Ближнего Востока, а поддержка Израиля уже вынудила согласовать пакет выделения военной помощи, в котором отсутствует Украина.