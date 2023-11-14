Когда точно состоится релиз, инсайдеры сказать не могут

В последнее время Intel испытывает значительное давление со стороны конкурентов. Компания уже третий год топчется на месте, недавно выпустив ещё одно поколение в рамках 10-нм технологического процесса. В Intel предпочитают называть используемые нормы Intel 7, намекая на принадлежность к 7-нм техпроцессу. Возможно, по некоторым характеристикам и есть основания относить такие камни к 7 нанометрам, но в данном случае это не так важно. Маркетологи попытались решить проблемы инженеров, а в результате не добились значительных результатов. Эксперты прекрасно понимают, о чём идёт речь, тогда как обывателям всё равно, какой технологический процесс использовался при производстве. Вообще, обыватели даже рады такой щедрости от Intel, поскольку новая архитектура Raptor Lake Refresh основана на сокете LGA 1700, а значит совместима с материнскими платами 600-й серии. Проще говоря, сделать апгрейд в этом году будет проще, но уже в 2024 такая щедрость закончится.

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Ну а пока Intel решает свои проблемы, AMD медленно захватывает рынок серверных процессоров и радует обывателей интересными новинками. Принято считать, что платформа АМ5 будет актуальна ещё 4 года, а значит купившие материнские платы в 2023 году могут поставить на них процессор серии Ryzen 9000. Что же, пока эксперты и фанаты спорят, самое время вернуться к сокету АМ4, который многим кажется забытым и даже мёртвым. По данным Wccftech, Лиза Су намерена порадовать владельцев старых материнских плат, а уже скоро в качестве сюрприза в продажу поступят процессоры Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D. Предполагается, что речь идёт о младших братьях 8-ядерного Ryzen 7 5800X3D. Это один из самых продаваемых процессоров на рынке, который даже сегодня обладает огромной скоростью и способен раскрыть даже самую быструю видеокарту. Тесты этого камня вы можете посмотреть в нашем материале. Так вот, самое примечательное состоит в том, что оба новых процессора (как и Ryzen 7 5800X3D) основаны на сокете АМ4. Получается, если вы купили недорогой компьютер 5 лет назад, то сегодня можете выкинуть ваш старый процессор, добрать оперативной памяти и одним взмахом превратить его в актуальную игровую станцию.

Считается, что AMD Ryzen 7 5700X3D представляет собой слегка упрощённую версию Ryzen 7 5800X3D. Новый камень получит всё те же 8 ядер и 16 потоков, но окажется медленнее за счёт не таких высоких тактовых частот. Предполагается, что Ryzen 7 5700X3D сможет разгоняться до 4.1 ГГц и уложится в теплопакет до 95 Вт. Внутри разместится 96 Мб кэш-памяти третьего уровня (L3), а всё говорит о том, что у AMD накопилось слишком много бракованных чипов. Можно предположить, что процент брака при производстве Ryzen 7 5800X3D достаточно высокий, ну а за счёт снижения тактовых частот часть продукции удастся вернуть в строй, получив дополнительную прибыль. Что до Ryzen 5 5500X3D, то здесь геймеры получат базовую тактовую частоту на уровне 4 ГГц всё те же 96 Мб кэша и 6 ядер. Скорее всего, данный камень получен путём блокировки двух бракованных ядер, но убедиться в правоте подобных предположений можно будет только после старта продаж. Энтузиасты обязательно разберут новые процессоры на части и выяснят все интересующие нас детали.

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Стоимость и дата выхода новинок пока остаётся неизвестна. Это плохо, но тот факт, что AMD решила оживить полумёртвую платформу, не может не радовать обычных геймеров. При этом мы получим не бюджетные камни для офисов, а полноценные игровые решения, которые смогут справляться с любыми играми и поддерживать довольно мощные видеокарты.