К сожалению новые инструменты Photos российским пользователям в Windows 11 окажутся недоступны

Не секрет, что применение алгоритмов на основе машинного обучения позитивно сказывается на качестве снимков, полученных при помощи смартфонов. Предполагается, что в будущем на доминирующее положение на рынке смогут рассчитывать компании, развивающие собственные технологии. Именно поэтому Samsung, Xiaomi и многие другие компании имеют в арсенале продвинутые ИИ, а сегодня предпринимаются попытки интегрировать нейросети и в другие приложения. Считается, что это приведёт к революционным изменениям, а особенно интересным может быть появление новых функций в приложениях по обработке фото и видео контента. Сегодня на рынке есть несколько разработчиков подобных программ, вот только повышенная активность на этом направлении со стороны Microsoft и Google способна поставить существование традиционных инструментов на грань выживания.

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Как стало известно, Microsoft внесла неожиданные изменения в приложение Photos в Windows 11. Теперь ПО может похвастать расширенными функциями работы с фоном, а всё это доступно по нажатию одной кнопки. Пользователи могут размывать, замещать или даже полностью удалять фон с использованием удобного инструмента. При этом в ПО интегрирован алгоритм на основе ИИ, значительно повышающий точность определения границ картинки. Пользователи, которые уже испробовали возможности ИИ, рассказывают о том, что Photos обеспечивает высокую точность определения границ фона и переднего плана на изображениях, что делает процесс обработки снимков быстрым и эффективным. Это становится особенно полезным при подготовке фотографий для социальных сетей, поскольку теперь нет необходимости прибегать к использованию сторонних программ. Проще говоря, традиционный Adobe Photoshop, который неплохо справляется с аналогичными задачами, больше не нужен.

Важно понимать, что Photos доступен из коробки и полностью бесплатен. Adobe Photoshop стоит довольно дорого, ну а некоторые пользователи уверяют, что за счёт использования ИИ базовое приложение оказывается более точным. Точных данных на этот счёт у нас нет, поскольку пока новый инструментарий Photos доступен только участникам бета-тестирования. Предполагается, что полностью рабочая версия ПО с интегрированным ИИ будет доступна всем пользователям Windows 11 не раньше конца ноября, но не позднее середины декабря, о чём пишут инсайдеры MSPowerUser. Отмечается, что Microsoft продолжает внедрять новые возможностей в стандартные приложения. Это приводит к появлению уникального инструментария в базовом ПО, тогда как ранее всё это было доступно только при помощи стороннего и зачастую платного ПО. В текущем году функцию удаления фона получило приложение Paint, но Photos даёт более продвинутые возможности, что делает эту программу более интересной и функциональной. Инсайдеры рассказали, что некоторые изменения есть в пользовательском интерфейсе Photos. Например, параметры масштабирования и полноэкранного режима были перемещены из верхней части экрана в правый нижний угол, а контекстное меню стало более удобным.

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Что любопытно, в Microsoft не поясняют, с какой целю подобные функции внедряются в базовое ПО, поэтому экспертам остаётся только догадываться. Очевидно, что новые возможности Photos снизят популярность Photoshop. Профессионалы продолжат использовать привычную программу, поскольку там достаточно уникальных инструментов, но обывателям Photoshop был интересен из-за возможности наложения слоёв и удаления фона. Кстати, когда обновление начнёт официально распространяться на Windows 11, российские пользователи не смогут его получить. Всё дело в том, что из-за ухода Microsoft с российского рынка новые функции оказались заблокированы, поэтому придётся либо пользоваться VPN, либо сидеть на старом добром Photoshop. Эксперты пока не готовы говорить о «смерти» Adobe, но в связи с новой стратегией Софтверного гиганта, у этой компании могут начаться финансовые трудности.