Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В Запорожской области погиб «лучший танкист Украины» – ВСУ продолжают терять героев
Обстоятельства смерти Максима Гацанюка неизвестны

реклама

Каждой армии нужны свои герои. В России пришли к подобным выводам спустя целый год после начала СВО, тогда как украинские власти быстро сообразили, как поднять дух населения. Аналитики обращают внимание, что за полтора года значительная часть жителей южных и восточных областей сменила настрой на диаметрально противоположный. Если ещё год назад многие не могли определиться с тем, какую сторону конфликта выбрать, то сегодня эти люди пытаются говорить на украинском языке и считают себя патриотами. Не исключено, что большая часть со временем изменит своё мнение, но в данном случае это не так важно. Суть вопроса заключается в том, что украинские власти при поддержке США придумали массу героических персонажей, которые олицетворяли дух борьбы за свободу и независимость. Как уже было сказано выше, не так важно, насколько правдивыми или ложными оказались герои, ведь нужный эффект был получен. 

реклама

Из телевизора на рядовых украинцев смотрели говорящие головы бойцов, отличившихся на том или ином направлении. Так как точной информации в местном медиапространстве нет, то важна стала именно вера в несуществующие подвиги придуманных героев. Ну а поскольку вера – это очень сильная штука, то любые попытки открыть глаза рядовому украинцу на правду встречаются в штыки. Одним словом, местное население подсело на придуманных персонажей, одним из которых долгое время был некий Максим Гацанюк. Уроженец села Погребище был мобилизован в июне 2022 года. Какое-то время он не проявлял активности, но после пресса стала тиражировать рассказы о его невероятных успехах. Сообщалось, что Максим регулярно уничтожает российскую технику, а сам танкист записывал на свой счёт больше десяти танков. При этом от интервью к интервью показания постоянно менялись, но это не мешало бойцу получить звание лучшего танкиста Украины. Похоже, одним героем у ВСУ стало меньше, поскольку сегодня стало известно о ликвидации Гацанюка. Сообщается, что он получил смертельное ранение 8 ноября в селе Соколовка Запорожской области. Более подробных деталей нам обнаружить не удалось, поэтому пока неясно, был ли боец уничтожен во время танкового боя, либо находился в этот момент в окопе. На момент смерти Гацанюку было 39 лет, а в целом для украинской армии это считается нормой, поскольку в последнее время местным военкомам удаётся отлавливать на улицах людей за 50. 

В Украине смерть лучшего танкиста не комментируют, хотя при жизни он регулярно появлялся на телевидении, где рассказывал об успехах наступательной компании. Гацанюк развенчивал мифы и решительно отвергал все слухи о проблемах ВСУ. С его слов становилось ясно, что до победы украинской армии осталось совсем немного, ну а подобные заявления действовали на слушателей волшебным образом, повышая доверие к властям и веру в собственную победу. Вообще, это уже не первый герой, который погиб в 2023 году. Напомним, в августе произошло столкновение двух украинских учебно-боевых самолётов Л-39 под Житомиром. В кресле пилота одного из самолётов находился так называемый «призрак Киева». Речь шла о пилоте с позывным Джус, который также появлялся в СМИ, где давал интервью и рассказывал о победах украинской авиации. Тогда же украинское командование признало, что «призрак Киева» – это вымышленный персонаж, созданный на основе всех пилотов 40-й бригады тактической авиации ВСУ. При этом командир бригады, полковник Михаил Матющенко, был сбит ещё в июне 2022 года.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Не лучше дела идут и у элитных частей, которые готовились лучшими инструкторами НАТО. К примеру, в октябре сообщалось о критических потерях в элитной 47-й бригады ВСУ «Магура». Бойцов отправили для прорыва в район населённого пункта Работино, где подразделение потеряло большую часть личного состава. Ну а недавно в ходе награждения были уничтожены так называемые лучшие артиллеристы Украины. Тогда руководство бригады собрало бойцов для награждения, проигнорировав угрозу с воздуха. Подобных примеров множество, ну а мы можем констатировать, что количество героев и легендарных персонажей в рядах ВСУ постепенно уменьшается, а времени для создания новых уже нет, ведь наступление завершается, а впереди тяжёлая зима, когда придётся держать оборону с минимальной помощью от Западных союзников. 

#сво #истории
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Франция больше не будет отправлять ВСУ своё вооружение из личного арсенала
Кулер RTX 4090 превратили в скейтборд, а работа на GTX 1070 принесла студенту $40 000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
2
Американский стартап планирует разработать пассажирский самолёт нового поколения за 235 млн долларов
4
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
+
Tom’s Hardware представила свой рейтинг лучших корпусов для ПК в 2023 году
8
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
8
Двухканальный режим памяти приносит на 54% больше FPS в играх по сравнению с одноканальным режимом
29
Опубликован 26-ти минутный трейлер масштабной фантастической игры Squadron 42
1
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
+
Realme GT 3 240W с быстрой зарядкой до 100% за 9,5 минут скоро появится на некоторых мировых рынках
5
Началось массовое удаление адблоков после введения новой политики YouTube
1
MSI представила компанктную видеокарту RTX 4060 Aero ITX
+
Исследователи: использование соли может повысить производительность компьютера на 32%
3
Бьюти-модель Айтана Лопес, соданная искусственным интеллектом, заработала 4000 долларов
8
Выход Galaxy Z FE выглядит реальным после утечки цен и сроков выпуска дешевого складного устройства
+
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
6
Во Вселенной обнаружен крошечный двойник Млечного пути, который противоречит законам физики
2
Welt: Нет более серьезной опасности на фронте для ВСУ, чем российские дроны "Ланцет"
+
Samsung выпустит «самый умный» смартфон с поддержкой ИИ
+
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
9

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
95
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
81
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
26
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
23
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
5
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
3
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
2

Сейчас обсуждают

Лев корл
13:17
Китайцы будут несогласны, что в мире всего два самолета 5 поколения)) А как же J20?))
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
Aslan Heroes
13:15
Ну F-35 тоже не за один день вышел. Есть полноразмерный макет и есть явные планы по тому каким должен быть истребитель. Такой самолёт нам давно нужен и к сожалению он появится только через пару лет. О...
В РФ началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate
REY_B_
13:15
А чего китайцы не чёрные? Для толерастии хватило, что "маньчжурские" императоры стали "китайскими"?
Вышел трейлер сериала «Аватар: Последний маг воздуха»
valderm
13:11
да где у нас помойка? - конечно авито: мать треха (даже Х370 за эти деьги попадаются), память треха (типа джайзер ) и проц тыс 8-9 ...
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Aslan Heroes
13:11
Су-75 это то каким должен был быть МиГ-29. Сразу видна работа над ошибками и понимание почему МиГ-29 концептуально хуже чем F-16. Нету дурацкого упора на стелс там где это не нужно. И самое главное по...
В РФ началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate
XAM
13:10
Только недавно читал статейку "DDR5-7600 делает лучшим процессором для игр Core i9-13900K, а не Ryzen 9 7950X3D — как и почему?" и снова оспаривается польза высокой частоты для игр. Если 6000+ даст в ...
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
Алексей Селивёрстов
13:09
Походу зря я купил 4070TI xD
Американская конгрессвумен Грин потребовала прекратить финансирование Украины
Дмитрий Шаманов
13:09
RX6600 сейчас самое выгодное решение цена/производительность. За 160-200 евро можешь "ставить все игры" и наслаждаться ими.
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Сергей Механов
13:08
Кроме карты в жизни нечем гордиться
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Блейд
13:06
Жильё это не показатель, оно у каждого есть . И я не собираюсь вдаваться в подробности как оно у тебя досталась, либо по наследству, либо дарственная то что тебе бабушка подарила. А по видеокарте как ...
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем