Обстоятельства смерти Максима Гацанюка неизвестны

Каждой армии нужны свои герои. В России пришли к подобным выводам спустя целый год после начала СВО, тогда как украинские власти быстро сообразили, как поднять дух населения. Аналитики обращают внимание, что за полтора года значительная часть жителей южных и восточных областей сменила настрой на диаметрально противоположный. Если ещё год назад многие не могли определиться с тем, какую сторону конфликта выбрать, то сегодня эти люди пытаются говорить на украинском языке и считают себя патриотами. Не исключено, что большая часть со временем изменит своё мнение, но в данном случае это не так важно. Суть вопроса заключается в том, что украинские власти при поддержке США придумали массу героических персонажей, которые олицетворяли дух борьбы за свободу и независимость. Как уже было сказано выше, не так важно, насколько правдивыми или ложными оказались герои, ведь нужный эффект был получен.

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Из телевизора на рядовых украинцев смотрели говорящие головы бойцов, отличившихся на том или ином направлении. Так как точной информации в местном медиапространстве нет, то важна стала именно вера в несуществующие подвиги придуманных героев. Ну а поскольку вера – это очень сильная штука, то любые попытки открыть глаза рядовому украинцу на правду встречаются в штыки. Одним словом, местное население подсело на придуманных персонажей, одним из которых долгое время был некий Максим Гацанюк. Уроженец села Погребище был мобилизован в июне 2022 года. Какое-то время он не проявлял активности, но после пресса стала тиражировать рассказы о его невероятных успехах. Сообщалось, что Максим регулярно уничтожает российскую технику, а сам танкист записывал на свой счёт больше десяти танков. При этом от интервью к интервью показания постоянно менялись, но это не мешало бойцу получить звание лучшего танкиста Украины. Похоже, одним героем у ВСУ стало меньше, поскольку сегодня стало известно о ликвидации Гацанюка. Сообщается, что он получил смертельное ранение 8 ноября в селе Соколовка Запорожской области. Более подробных деталей нам обнаружить не удалось, поэтому пока неясно, был ли боец уничтожен во время танкового боя, либо находился в этот момент в окопе. На момент смерти Гацанюку было 39 лет, а в целом для украинской армии это считается нормой, поскольку в последнее время местным военкомам удаётся отлавливать на улицах людей за 50.

В Украине смерть лучшего танкиста не комментируют, хотя при жизни он регулярно появлялся на телевидении, где рассказывал об успехах наступательной компании. Гацанюк развенчивал мифы и решительно отвергал все слухи о проблемах ВСУ. С его слов становилось ясно, что до победы украинской армии осталось совсем немного, ну а подобные заявления действовали на слушателей волшебным образом, повышая доверие к властям и веру в собственную победу. Вообще, это уже не первый герой, который погиб в 2023 году. Напомним, в августе произошло столкновение двух украинских учебно-боевых самолётов Л-39 под Житомиром. В кресле пилота одного из самолётов находился так называемый «призрак Киева». Речь шла о пилоте с позывным Джус, который также появлялся в СМИ, где давал интервью и рассказывал о победах украинской авиации. Тогда же украинское командование признало, что «призрак Киева» – это вымышленный персонаж, созданный на основе всех пилотов 40-й бригады тактической авиации ВСУ. При этом командир бригады, полковник Михаил Матющенко, был сбит ещё в июне 2022 года.

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Не лучше дела идут и у элитных частей, которые готовились лучшими инструкторами НАТО. К примеру, в октябре сообщалось о критических потерях в элитной 47-й бригады ВСУ «Магура». Бойцов отправили для прорыва в район населённого пункта Работино, где подразделение потеряло большую часть личного состава. Ну а недавно в ходе награждения были уничтожены так называемые лучшие артиллеристы Украины. Тогда руководство бригады собрало бойцов для награждения, проигнорировав угрозу с воздуха. Подобных примеров множество, ну а мы можем констатировать, что количество героев и легендарных персонажей в рядах ВСУ постепенно уменьшается, а времени для создания новых уже нет, ведь наступление завершается, а впереди тяжёлая зима, когда придётся держать оборону с минимальной помощью от Западных союзников.