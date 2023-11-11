Проблема обсуждалась на последнем заседании Государственной комиссии по радиочастотам

Прежде всего нужно понимать, что услуги спутниковой связи и передачи информации осуществляются уже достаточно давно. Есть несколько компаний, которые позволяют вам купить специализированный телефон и гулять с ним в самых отдалённых уголках нашей планеты. Плата за такое удовольствие не дешёвая, но зато у вас останется связь с миром, а это немаловажно. Сотовая связь работает далеко не везде, но никогда услуга не была популярна и считалась нишевой. Так вышло, что интерес к спутниковой связи подстегнул Илон Маск. Он вывел на орбиту сотни небольших спутников, способных осуществлять высокоскоростную передачу данных почти в любой части земного шара. Сегодня услуга доступна в целом ряде стран, но полностью заблокирована в РФ. Российские власти планируют создание собственной спутниковой группировки, но раньше конца текущего десятилетия или даже начала следующего ничего подобного не появится. Вообще, логика использования спутниковой связи вместо традиционного сотового покрытия вызывает сомнения у экспертов. Считается, что нужны значительные инвестиции, прежде чем такая услуга сравняется по стоимости с мобильной связью, но у Илона Маска такие деньги есть.

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Не стоит забывать, что современные телевизоры уже давно из аналоговых превратились в цифровые, освоили доступ в интернет, поэтому лишь немногим отличаются от смартфонов. Именно поэтому и здесь нужна высокоскоростная связь, не говоря уже о вещании телеканалов, к которым привыкли миллиарды людей по всему миру. И вот здесь и выясняется, что российские операторы до сих пор сотрудничают с иностранными компаниями, занимающимися предоставлением спутникового сигнала. У некоторых экспертов и политиков происходящее вызывает беспокойство, о чём и шла речь на недавнем заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Регулятор в области радиосвязи в России включился в активное обсуждение иностранных спутниковых систем, а также условий их использования российскими операторами связи. Вопрос вызвал нешуточные дискуссии и ещё долго будет волновать общественность. Представители ГКРЧ настаивают на том, что необходимо рассмотреть вопрос регламентации доступа российских операторов связи к иностранным спутникам.

Сообщается, что происходящее обусловлено несколькими факторами, включая отсутствие у российских спутников связи зон обслуживания с требуемыми характеристиками в Дальневосточном федеральном округе. Также стоит учитывать отсутствие у российских спутников непрерывной полосы частот и необходимость расширения спутниковых сетей с использованием существующего оборудования. В итоге принято решение, что процедура использования иностранных спутников будет регламентирована следующим образом: оператор связи, желающий воспользоваться услугами зарубежных спутниковых компаний, должен сначала обратиться к российским владельцам гражданских спутников связи. Это госпредприятия «Космическая связь» и «Газпром Космические системы». Проще говоря, если необходимые мощности будут доступны на российских спутниках, то воспользоваться услугами зарубежных компаний не выйдет. В случае полного или частичного отсутствия такой возможности (включая отсутствие ответа от российских операторов в течение 20 рабочих дней) появляется возможность направить запрос в ГКРЧ на использование иностранных спутников. Мало того, для получения разрешения необходимо не только убедиться в недоступности мощностей на российских спутниках, но и согласовать договор между российским оператором и владельцем иностранного спутника с рядом российских ведомств.

На данный момент ведомства включают в себя Минцифру, Минобороны, ФСБ и ФСО. Всё это делается с целью убедиться в том, что использование иностранных спутников не представляет угрозы интересам России и не используется в разведывательных целях. Также в договоре не должно быть положений о возможности обслуживания объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, что включает в себя услуги спутниковой связи для других юридических лиц, обслуживающих КИИ. В конце концов заявка оператора связи на использование иностранных спутников согласуется с Минцифрой, Роскомнадзором, ФСБ и госкорпорацией «Роскосмос». В случае отрицательного ответа от этих ведомств использование иностранных спутников не разрешается. Негативный ответ может быть обусловлен наличием мощностей на российских спутниках, несоответствием заявленных целей использования иностранных систем или другими обстоятельствами.

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Эксперты напоминают, что российские операторы связи активно используют иностранные спутниковые системы. В 2014 году правительство утвердило правила использования иностранных спутников связи, а с тех пор ГКРЧ стала требовать от российских операторов предоставления ответа от ГКС и ГПКС об отсутствии у них требуемых ёмкостей. Срок действия разрешения истёк в 2022 году, а значит в силу вступают новые правила, формулировки в которых стали более жёсткими, а требования трудновыполнимыми. Что любопытно, целый ряд российских компаний действительно не могут обойтись без иностранных мощностей. Например, оператор связи МТС предоставляет услуги спутникового телевидения через спутник ABS с базой в Гонконге. Компания «РТКомм.ру», которая является дочкой «Ростелекома, использует японский спутник JCSat для предоставления услуг спутникового доступа в интернет по технологии VSAT. Таким образом в обозримом будущем отказаться от иностранных спутников не выйдет, а замена действующих мощностей займёт несколько лет.