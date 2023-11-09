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Bublik1
Кому в России разрешат сбивать беспилотники, и почему назрела необходимость введения новых правил
Пока единого решения по этому вопросу вынести не удалось

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Большая часть жителей России живёт в привычном ритме, но есть регионы, куда то и дело прилетают украинские дроны-камикадзе. Подобные устройства чаще всего сбиваются, но осколки могут падать на дома, автомобили и в целом пугают обывателей. Ну а пока где-то слышны взрывы, в других регионах кипит жизнь, а значит людям хочется выйти на природу, где воспользоваться преимуществами новых технологий. Речь идёт о беспилотниках, позволяющих увидеть привычный мир под другим углом. Вопрос разрешения использования дронов стоит уже достаточно давно, а мнение общества на этот счёт разделилось. Как стало известно, правительство рассматривает возможность использования средств радиоэлектронного подавления (РЭП) для подавления находящихся в воздухе дронов. Вопрос был вынесен на заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), но окончательного решения принять так и не удалось. Председатель ГКРЧ и министр цифрового развития, Максут Шадаев, сообщил о том, что дискуссии будут продолжены в самое ближайшее время. 

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Напомним, ранее в российской прессе предупреждали о подобных планах правительства, а проблема кроется в том, что сегодня вопросы, связанные с применением РЭП, часто остаются вне правового поля. Оказывается, разрешения на подобные действия есть целого ряда силовых структур, а вот владельцы промышленных и энергетических объектов, где безопасность имеет ключевое значение, пока не учтены в законодательстве. Эксперты уверяют, что острая необходимость надлежащего регулирования данного вопроса обусловлена тем, что массовое использование РЭП может создавать помехи работающим радиоэлектронным системам. На этом фоне стоит напомнить, что ещё в 2019 году в России были утверждены нормы, определяющие, какие силовые структуры имеют право применять средства радиоэлектронного подавления для противодействия воздушным беспилотникам. Среди таких структур включены Министерство внутренних дел, Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Росгвардия, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная фельдъегерская служба и Главное управление специальных программ Президента. 

Суть вопроса заключается в том, что средства радиоэлектронного подавления могут блокировать или изменять сигналы дистанционного управления беспилотными аппаратами. В некоторых случаях можно посадить дрон, перехватив контроль, тогда как иногда речь идёт об уничтожении летательного объекта. В 2022 году право использовать средства радиоэлектронного подавления было предоставлено организациям ведомственной охраны, созданным федеральными органами исполнительной власти и органами власти субъектов федерации с целью защиты государственных объектов. В 2023 году полномочия по противодействию беспилотным аппаратам были расширены на сотрудников специализированных государственных унитарных предприятий, которые создаются властями субъектов федерации в периоды мобилизации, военного положения и военного времени. Аналогичные полномочия были также предоставлены сотрудникам частных охранных предприятий (ЧОП), при условии, что они охраняют объекты, в отношении которых Правительство установило обязательные требования в области антитеррористической безопасности.

При этом для того, чтобы получить право использования средств радиоэлектронного подавления большой мощности, руководитель ЧОП должен составить список сотрудников, которым предоставлены полномочия для противодействия беспилотным аппаратам. Эти сотрудники должны пройти специальное профессиональное обучение в области обеспечения антитеррористической безопасности объектов. Одновременно с этим законодатели расширили область действия систем РЭП беспилотные подводные и надводные аппараты, а также беспилотные транспортные средства и другие автоматизированные комплексы. В рамках заседания ГКРЧ рассматривался вопрос о запрете использования средств радиоэлектронного подавления лицами, не имеющими соответствующих полномочий, согласно законодательным изменениям. Использование средств радиоэлектронного подавления силовыми структурами, имеющими такие полномочия, предполагалось регулировать в зависимости от уровня реагирования, установленного на территории соответствующего субъекта федерации, мощности используемых средств и категории ведомства-пользователя этих средств. Известно, что средства радиоэлектронного подавления могут иметь разную мощность: до 10 Вт, от 10 до 50 Вт и более 50 Вт. Указом Президента России от 19 октября 2022 года установлен максимальный уровень реагирования на территориях новых российских регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области. На других территориях установлены разные уровни реагирования в зависимости от региона.

На заседании ГКРЧ было предложено, что средства радиоэлектронного подавления большой мощности могут использоваться только силовыми структурами, перечисленными в законе от 2019 года. Для этого таким структурам необходимо будет получать согласование от Министерства обороны и направлять уведомления в Роскомнадзор. Порядок использования средств радиоэлектронного подавления большой мощности должен быть разработан Министерством обороны и Федеральной службой охраны. Более того, в регионах с базовым и повышенным уровнем готовности такие средства могут использоваться только для защиты объектов государственной важности. В субъектах федерации с максимальным уровнем реагирования (военное положение) использование средств радиоэлектронного подавления допускается только силовыми структурами, уполномоченными законодательством от 2019 года. Для этого необходимо получить согласование от Министерства обороны.  В различных регионах с разными уровнями готовности для применения средств радиоэлектронного подавления (РЭП) утверждены новые правила. В соответствии с этими правилами, использование РЭП малой мощности требует направления уведомлений в Роскомнадзор. Ну а если силовые структуры и другие уполномоченные организации намерены использовать РЭП средней мощности, им потребуется дополнительное согласование от Министерства обороны.

Важно отметить, что организации, не входящие в категорию уполномоченных для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) силовых структур, смогут применять РЭП средней мощности только в стационарном режиме. В регионах со средним уровнем готовности, такие организации, чтобы использовать РЭП средней мощности, дополнительно должны получить согласование от Федеральной службы охраны. Кроме того, для всех случаев использования РЭП вблизи аэропортов (на расстоянии менее 45 километров) требуется получение согласования от Росавиации. Все эти изменения в законодательстве предполагают ужесточение контроля за использованием радиочастотного спектра средствами РЭП. Они также включают оперативный поиск и идентификацию источников радиопомех, которые могут возникнуть из-за применения средств РЭП. Речь идёт о системах приёма эталонных сигналов частоты и времени, спутниковой навигации, сетей цифрового телевидения и радиовещания, радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи. Этот контроль будет осуществляться подразделениями радиочастотной службы (Роскомнадзор).

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Для взаимодействия с Роскомнадзором в этом контексте будут обязаны Министерство обороны, Федеральная служба технического и экспортного контроля (ФСТЭК), Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел, а также оперативные штабы субъектов федерации. Кроме того, Министерству транспорта и Министерству промышленности и торговли рекомендуется обеспечить подготовку подразделений охраны в части эксплуатации средств РЭП и согласование с Министерством обороны вопросов выбора типов средств РЭП и введения их в эксплуатацию. Ну а эксперты уверены, что средства радиоэлектронного подавления и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в неопытных руках не только опасны, но и малоэффективны. Так, в отличие от беспилотных летательных аппаратов, которые могут принести пользу в различных сферах, включая сельское хозяйство, лесное хозяйство, и обеспечение безопасности объектов, средства РЭП и РЭБ могут лишь нанести вред и не приносят никакой пользы обществу. Таким образом, ограничения на применение БПЛА, как предложено в новых правилах, вызывают сомнения. В то время как антидроновые системы остаются в компетенции силовых органов и организаций, ответственных за безопасность.

#беспилотники
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