Американские журналисты встревожены, поскольку российский бюджет наполняется быстрее, чем ожидалось

Так называемый потолок цен на российскую нефть предполагал жёсткие ограничения, цель которых состояла в попытке обрушить российскую экономику. Идея была поддержана странами ЕС, а также союзниками США в некоторых других регионах. В какой-то момент ценовой потолок начал работать, что оказало негативное влияние на наполнение бюджета. Индия требовала значительных скидок, а курс рубля поплыл.

Сегодня положение на нефтяном рынке кажется более стабильным, а эксперты The Wall Street Journal полагают, что инициатива США провалилась. По факту введённые ограничения становятся всё менее эффективным и перестали оказывать влияние на доходы России. Аналитики американской газеты обращают внимание на опубликованные российскими властями данные, свидетельствующие об увеличении доходов бюджета в октябре. За этот месяц страна получила вдвое больше выручки от продажи нефти и газа по сравнению с сентябрём и на четверть больше, чем в октябре прошлого года.

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Напомним, ценовой потолок был введён в декабре 2022 года. По задумке своих создателей он не должен превышать 60 долларов за баррель, а какое-то время российская нефть марки Urals торговалась ниже зафиксированной предельной черты. Поступали предложения снизить ценовой потолок до 30 долларов за баррель, но в этом случае в США опасались, что Россия откажется от продажи «чёрного золота» на мировой рынок, что приведёт к катастрофическим последствиям. Ну а 60 долларов позволяли скорректировать доходы РФ, но не нанести рынку урон.

Похоже, в Белом доме не предполагали, что арабские страны и ОПЕК в целом окажут России поддержку и начнут снижать суточную добычу. Политический фактор сыграл свою роль, со временем российские поставщики перестали предоставлять партнёрам огромные скидки, а цена пошла вверх. Американские журналисты обращают внимание на то, что Москва использовала не только политические инструменты. Так, ранее Россия получила в своё распоряжение настоящий теневой флот из нефтяных танкеров. Все они были зарегистрированы в странах, не поддержавших американские санкции. В результате более половины экспортируемой российской нефти страхуется странами, не входящими в «Большую семёрку», а поставки в Китай, Индию и Турцию вышли за пределы ценового потолка.

В The Wall Street Journal сокрушаются на то, что введённые ограничения устарели и больше не работают. Разница между ценой российской нефти Urals и маркерной Brent значительно сократилась, а в итоге Москва получает сверхдоходы. Это привело к резкому сокращению дефицита бюджета. Аналитики приходят к выводу, что правительству удастся достичь целевых показателей по дефициту в размере 2% внутреннего валового продукта к концу года. Ранее многие Западные экономисты уверяли, что дефицит превысит 5%, но сегодня эти ребята отмалчиваются, поскольку видят последствия роста цен на российскую нефть. Американские журналисты пишут, что Вашингтон разрабатывает более эффективные меры, которые позволят взять под контроль нефтяные потоки из России. Высказывается идея вводить санкции против тех, кто нарушает потолок цен на нефть, но пока такая мысль не находит поддержки, поскольку некоторые союзники США с радостью закупают российскую нефть, а после отправляют её в Европу с наценкой.

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Высказывается предположение, что Белый дом больше не сможет влиять на ценовую политику нефтяных котировок. Контроль окончательно перешёл в руки Саудовской Аравии и России, инициативы которых способны привести к ещё большему росту цен, поскольку недавно представители Эр-Рияда заявили, что готовы ещё снизить добычу нефти в ответ на конфликт на Ближнем Востоке. Предполагается, что активные боевые действия вызовут дефицит нефтепродуктов, а намерение ОПЕК+ сократить добычу может взвинтить цены выше 100 долларов за баррель. Если вы обратите внимание на график выше, то сможете убедиться в том, что ценовой потолок не работает достаточно давно, но многие аналитики на Западе ждали именно публикации показателей наполнения российского бюджета и информации о предполагаемом годовом дефиците.