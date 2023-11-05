Эксперты Military Watch Magazine констатируют, что таким образом российский истребитель пятого поколения становится частью стратегической авиации России, а под угрозой оказываются военные базы США на Гуаме и Гавайях

Сегодня США обладают самым большим парком авиации пятого поколения. Пентагон уже успел заключить множество контрактов, продавая каждый F-35 за 100 миллионов долларов и дороже. Ну а если учитывать создание инфраструктуры, установку оборудования, постройку ангаров, обучение лётного состава и технического персонала, то сумма и вовсе кажется космической. На втором месте с большим отставанием идут китайцы, ну а российский Су-57 крайне медленно поступает на боевое дежурство.

Спорить о причинах в данном материале мы не будем, но представители «Ростеха» уверяют, что за последние годы истребитель получил множество изменений, и всё это позволило машине эволюционировать. За счёт этого повышается боевая мощь, надёжность и многие другие показатели, тогда как Су-57 уже пошёл в серию, а количество машин на страже российского неба будет стремительно увеличиваться.

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Так, российские ВСУ к концу 2024 года получат ещё 22 истребителя, а к концу 2028 году общее количество машин, стоящих на боевом дежурстве, должно составить 76 единиц. Удастся ли всё это реализовать, пока неясно, но в данном случае нас интересует другая тема, вызвавшая беспокойство у аналитиков издания Military Watch Magazine.

Американские журналисты встревожены, ведь российский истребитель пятого поколения получил в своё распоряжение совершенно новый класс ракет, соответствующий по дальности поражения Х-101/102, установленным на стратегических бомбардировщиках (свыше 3500 км). Этот значительный технологический прорыв позволяет Су-57 выполнять ударные миссии, которые ранее считались доступными лишь стратегической авиации. Новые ракеты имеют небольшой размер, а истребитель сразу же превращается в грозного противника, становясь частью тактических авиационных подразделений. При этом машина сохраняет впечатляющую дальность полёта, поскольку ракета не сильно отличается по размеру от штатных поражающих средств.

Что любопытно, некоторые аналитики и вовсе полагают, что ракеты Х-101/102 способны пройти расстояние более 5500 км, тогда как представители НАТО предпочитают считать рабочей дальностью от 3500 км. И поскольку боевой радиус Су-57 в более чем два раза превосходит радиус действий американских истребителей пятого поколения F-35 и F-22, то и угрозы, стоящие перед американскими ВВС, становятся всё более сложными. Кроме того, уже совсем скоро Су-57 получит двигатель Saturn 30, что позволит расширить область действия, поражая цели, ранее считавшиеся лежащими за пределами возможностей тактической авиации. Аналитики Military Watch Magazine указывают на тот факт, что боевая эскадрилья Су-57 размещается вблизи Тихого океана, а значит потенциальными целями становятся американские военные объекты на островах Гуам и Гавайи. Эти объекты имеют стратегическое значение для боеспособности США, поскольку там находятся базы, с которых флот перебрасывается в Восточную Азию.

Это связано не только с инициативой «Поворот к Азии», запущенной Вашингтоном в начале 2010-х годов, но и с увеличением уязвимости объектов на островах Кореи и Японии перед ударами со стороны Китая и Северной Кореи. Растущая уязвимость американских объектов на Гуаме и их важное значение для военных операций в регионе побудили Вооружённые Силы США инвестировать в строительство до 20 новых объектов ПВО на этих территориях. Принято считать, что главной угрозой для этих объектов остаются баллистические ракеты и крылатые ракеты, способные уклоняться от радаров. Новые базы на Дальнем Востоке России позволят разместить Су-57 в зоне досягаемости Гуама без необходимости дозаправки в воздухе. Также у России есть возможность разместить истребители вблизи мыса Дежнёва, что сделает возможными удары по объектам на Гавайях. Американские журналисты констатируют, что интеграция стратегических крылатых ракет в истребитель пятого поколения имеет крайне нежелательные последствия.

Ну а учитывая озвученные выше планы, уже через несколько лет Россия получит в своё распоряжение 3 полноценные эскадрильи, полностью состоящие из Су-57 (по 20 машин). Производство Су-57 находится в активном развитии, а к 2027 появится возможность выпускать по 20 истребителей в год. Поскольку Су-57 станут основой тактической авиации, то подразделения этого типа могут быть легко переоборудованы для выполнения стратегических ударов на средние и дальние дистанции. Действуя над Тихим океаном, недалеко от воздушного пространства Аляски, Су-57 смогут держать под контролем объекты в важных частях континентальной части США даже без дозаправки. Сочетание большой дальности полёта самолёта и стратегических крылатых ракет считается крайне опасным для указанных выше американских военных баз. Кроме того, Су-57 обладает низкой видимостью, что дополнительно ограничит возможности обнаружения его с помощью специализированных систем, а значит есть шанс, что ПВО не сможет вовремя среагировать на угрозу.

В Military Watch Magazine напоминают, что ракета Х-101/102 прошла боевые испытания, нанося удары по целям в Сирии и Украине. В то же время Су-57 продемонстрировал свои уникальные способности высокоточных ударов на большие расстояния, оперируя в обеих странах, включая миссии по подавлению противовоздушной обороны в Украине. Интеграция новой крылатой ракеты в истребитель увеличит его дальность поражения воздушных и наземных целей более чем в десять раз по сравнению с использованными ранее ракетами Х-59МК2, что сделало Су-57 самым дальнобойным тактическим истребителем в мире. Американские аналитики видят в этом серьёзные последствия для его роли в военных операциях и не исключают, что самолёт сможет взять на себя роль действующих российских стратегических бомбардировщиков.

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Журналисты полагают, что проблема может оказаться намного серьёзнее. Особенно, если компактные крылатые ракеты станут доступными для экспорта другим странам, которые закупают Су-57. Сообщается, что Алжир уже заказал Су-57, а если он приобретёт эти крылатые ракеты, ВВС Алжира смогут проводить удары по важным целям на большей части европейской территории даже из глубин Африки.