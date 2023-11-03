Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Внутри Земли нашли исчезнувшую 4.5 млрд лет планету Тейя – где именно находится загадочная планета
Отдельные части планеты расположены под Африкой и Тихим океаном

реклама

Существует мнение, согласно которому Луна представляет собой часть Земли, отколовшуюся в ходе столкновения нашей планеты с большим космическим телом. Предполагается, что речь об ещё одном планете, которую принято называть Тейя. Ранее доказательства такой теории базировались на сложных компьютерных моделях, а недавно были получены подтверждения благодаря использованию радиоуглеродного метода. Судя по всему, это далеко не всё, что удалось узнать, о чём сообщают ведущие американские учёные. Как выяснилось, несколько команд исследователей доказали, что массивные аномалии в мантии Земли, известные как крупные области с низкой скоростью сдвига, на самом деле представляют собой остатки планеты Тейя. Эта планета столкнулась с Землёй примерно 4.5 миллиарда лет назад, что в конечном итоге привело к формированию Луны. Результаты работы опубликованы в популярном журнале Nature.

реклама

Исследование основано на гидродинамическом моделировании данных от 2019 года, которые показали, что столкновение планеты размером с Марс должно было вызвать расслоение мантии Земли на глубине около 1300 километров. Верхний слой этой мантии представлял собой океан магмы, образовавшийся в результате смешивания материала первоначальной Земли с веществом Тейи, в то время как нижний слой сохранил свой первоначальный состав. По оценкам учёных, около 1.6-2% массы Земли составляют вещества Тейи. С течением времени верхний расплавленный слой постепенно охладился, и его части начали скапливаться на границе между ядром и мантией Земли, где они сохранились в течение 4.5 миллиарда лет. Для более детального исследования вещества Тейи в этом слое, учёные применили более точное моделирование. На границе между ядром и мантией были обнаружены две аномальные зоны, известные как крупные области с низкой скоростью сдвига (LLVP). Эти области были выявлены ранее с использованием сейсмического картографирования недр Земли и находятся под Африкой и Тихим океаном. Они имеют огромный размер, составляя около шести процентов объёма всей Земли. Например, тихоокеанская LLVP имеет диаметр около 3000 километров.

Особенностью этих областей является уменьшение скорости передачи поперечных волн (S-волн), которые распространяются в твёрдых средах и в вязких жидкостях. Это указывает на значительные различия в составе этих областей по сравнению с остальной мантией Земли. Существует несколько гипотез относительно происхождения этих аномалий, включая расслоение мантии Земли или наличие остатков океанической коры после столкновения Земли с другой планетой в ранние этапы Солнечной системы. При этом все относительно правдоподобные гипотезы не объясняют наличие летучих веществ в LLVP. Учёные предполагают, что эти компоненты были захвачены Тейей из протопланетной туманности за пределами орбиты Юпитера и оставались там до столкновения с Землёй. Для подтверждения, что LLVP действительно представляют собой остатки Тейи, учёные провели моделирование погружения материала Тейи в мантию Земли, учитывая его химический состав. Поскольку столкновение с Тейей привело к образованию Луны, ожидалось, что химический состав пород на Луне будет отражать состав мантии Тейи. Мантия Луны известна содержанием большого количества FeO и низким соотношением дейтерия к водороду. Моделирование показало, что это можно объяснить, если предположить, что масса FeO в мантии Тейи составляла 13-18% массы всей мантии протопланеты. 

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно расчётам, вещество мантии Тейи должно было быть примерно на 2-3.5% плотнее мантии протоземли, что привело к образованию плотных сгустков размером в десятки километров после столкновения. К моменту, когда эти сгустки достигли ядра Земли, они затвердели. Гидродинамические модели показали, что на этот процесс ушло всего 1000 лет. В конечном итоге сгустки мантии Тейи стали двумя гигантскими областями на границе между ядром и мантией Земли, сохранив свой первоначальный состав. Скорость передачи поперечных волн в этих областях соответствует скорости в LLVP. В целом, исследование предполагает, что столкновение Тейи с Землёй привело к появлению Луны. Это объясняет сходство пород Луны с породами Земли и решает ряд других загадок, таких как происхождение воды на Земле и размеры её ядра. Высказывается мнение, согласно которому Тейя скорее всего сформировалась в отдалённой области Солнечной системы и состояла из хондритных пород, богатых водой и другими летучими веществами. Изначально она находилась на неустойчивой орбите, но под воздействием гравитационных взаимодействий с газовыми гигантами постепенно двигалась ближе к Солнцу. Некоторое время она двигалась по той же орбите, что и Земля, находясь в одной из точек Лагранжа, но воздействие Венеры или Юпитера привело к фатальному столкновению. Исследователи считают, что так как гигантские столкновения являются распространёнными событиями в финальных этапах формирования планет, неоднородности в мантии, аналогичные крупным областям с низкой скоростью сдвига (LLVP) и вызванные столкновениями, также могут существовать внутри других планет.

#космос #наука #земля #интересное #тея
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Астероид, погубивший динозавров, окутал атмосферу Земли огромным количеством пыли
Британскую активистку Black Lives Matter приговорили к 2.5 годам заключения за мошенничество
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
27
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
58
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
1
Первый российский широкофюзеляжный дальномагистральный самолёт Ил-96-400М поднялся в воздух
20
Первый тест Intel Core i7-14700HX — 20-ядерная конфигурация и частота до 5,5 ГГц
+
Tesla случайно продемонстрировала способность пикапа Cybertruck ездить боком
3
Экс-советник Кучмы: политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине
+
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
3
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
9
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
41
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
5
Российская армия усиливает свои позиции на Украине: анализ польских обозревателей
+
Браузер Chrome на iOS позволяет перенести адресную панель вниз
2
В драйверах NVIDIA появилась опция для задач с интенсивной нагрузкой на видеопамять
+
Будущее мобильных технологий наступает со смартфоном Cubot P80
+
Современный российский лайнер Ил-96-400М совершил первый полёт
+
Погранкомитет Белоруссии: Киев сосредоточил 120 тысяч военных ВСУ на границе
1
Кто блокирует рускоязычные каналы о S.T.A.L.K.E.R. 2
1
ЧВК Вагнер начнёт набор сотрудников с 3 ноября
+
Технология GAA для производства 1,4-нм чипов поможет Samsung опередить конкурентов
2

Популярные статьи

"Пила Х" и "Неудержимые 4": два фильма, которые не стоит смотреть, по крайней мере в кинотеатрах
7
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
32
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
109
Какие игры мы ждем в ноябре 2023
19
Американских экспертов восхитили возросшие возможности истребителя Су-57
22
Пять лучших ударных вертолетов всех времён по версии издания 19FortyFive
12
Портал 19FortyFive назвал Топ-5 "самые из самых" советских танков
18
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Инопресса: Залужный маневрирует резервами для сдерживания наступления ВС РФ
+
Техническое обслуживание пакета дешёвых фонариков
5

Сейчас обсуждают

Igor Chulkov
03:58
Скоро галоши полетят выполнять ответственные щадания😁
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
Igor Chulkov
03:58
Тока на ваши Челленджеры
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
unhurtable
03:43
Обычная глупость: не корпус стоит основных денег а мозги и прочая электроника, а они то с какого перепуга подешевеют?
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
VRoman
03:25
Приличный монитор для меня 4К+, 40+ дюймов и 120+ Гц. За $800 LG C2 на 42-дюйма был самым лучшим выбором за свои деньги.
OLED-телевизоры LG обеспечивают наилучшее качество изображения среди всех телевизионных технологий
Yilec
03:25
На RX 5600 XT нормально идет Alan Wake 2. Не шикарно, конечно, но вполне играбельно ~30-50FPS на средних настройках 1080p. Прогрузку текстур видел только раз - после того, как игра часа 2 побыла в све...
Alan Wake 2 показывает, что видеокарты с менее, чем 8 ГБ памяти можно списывать со счетов
DIP48
03:23
Несмотря на много крику и шуму, это был "погром", в результате которого по итогам похоже реально ни один еврей не пострадал ни физически, ни материально. Зато сколько было ора, какой пиар. Гевалт, з...
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
32Влад32
03:18
Такая победа еще аукнется евреям.
ЦАХАЛ полностью взял под контроль окраины палестинской автономии и окружил сектор Газа
Dimon1996
03:13
Классно под'еб@л.
РФ станет третьей страной в мире, выпускающей литографы для производства чипов по 130-нм техпроцессу
Кирилл Судаков
03:12
Лишь бы хохлов дохлых было больше.
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
syberroma
03:02
Только в его влажных эротических мечтах.
Глава СНБО Украины Данилов верит в то, что Россия «не способна» победить Украину военным путём
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем