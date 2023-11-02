Блогер пока не знает, что делать с таким неожиданным подарком

По данным российских сотовых операторов, за последние полтора года спрос на смартфоны Apple пережил несколько взлётов и падений. Первыми ударили по отечественному рынку санкции. В прессе появились слухи, что яблочная компания может заблокировать все телефоны удалённо, что привело к резкому падению продаж как в официальной рознице, так и на вторичном рынке. Постепенно стало ясно, что никакой блокировки не будет, а в результате продажи начали восстанавливаться. В этот момент американская компания отключила бесконтактную оплату при помощи российских пластиковых карт, что вызвало бурю негодования у владельцев смартфонов. После этого наблюдалось постепенное снижение продаж, но до сих пор iPhone пользуются спросом, а благодаря высокой марже американская компания продолжает зарабатывать на российских фанатах яблочной продукции. Какое-то время назад стало известно, что Apple даже пошла на уступки российским властям, разрешив совершать оплату не через App Store, а при помощи сторонних сервисов.

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Что до мирового рынка, то там никаких встрясок не было, поэтому фанаты продолжают скупать новенькие iPhone 15 с завидным постоянством. При этом многие поклонники яблочной продукции обязательно обновляют свой смартфон каждый год, а о любопытном опыте рассказал блогер из TiKToker под ником @legends_gio. Любитель яблочек решил заказать для работы сразу 4 аппарата iPhone 15 Pro Max. Для себя любимого он выбрал вариант со встроенным накопителем ёмкостью 1 Тб и ещё 3 штуки с объёмом памяти 256 Гб для своей команды. Подробности того, как должны были использоваться все телефоны не сообщаются, но в данном случае это не так важно, ведь примечательным является именно посылка. Блогер ожидал небольшую коробку, но курьер принёс громадный ящик, внутри которого лежали сразу 60 iPhone 15 Pro Max.

Что любопытно, все они были флагманскими вариантами с накопителем объёмом 1 Тб, а общая стоимость такого подарочка составила 96 тысяч долларов или 9 миллионов рублей. Всё это было тщательно упаковано в 3 коробки по 20 аппаратов, а блогер оказался сильно удивлён произошедшей ошибке. @legends_gio снял всё на видео, поэтому надеется, что проблем у него с таким неожиданным подарком быть не должно. Несмотря на это он уверен, что уже вскоре с ним свяжутся представители Apple и потребуют вернуть 95 аппаратов. В случае, если яблочники откажутся от такой перспективы, то могут удалённо заблокировать все устройства. Благо такие случаи распространены, а возможность у компании имеется. Блогер опасается, что у него всё же могут возникнуть дополнительные проблемы. Например, компания потребует с него деньги за всю партию. Ну или решит тщательно изучить каждый аппарат, а после не примет часть устройств обратно. Пока неясно, как будет развиваться судьба необычного сюрприза от Apple, но @legends_gio не очень раз такому подарочку от яблочной компании. Посмотреть видео вы можете по ссылке: https://www.tiktok.com/@legends_gio/video/7296246620780399918

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