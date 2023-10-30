Журналисты Forbes полагают, что замена вполне уместна в создавшемся положении

По данным российских военкоров, несмотря на высокие потери в технике и живой силе ВСУ не прекращают так называемое контрнаступление на Запорожском направлении. Отмечается, что интенсивность боевых действий снижается, но о прекращении штурмовых операций нет и речи. При этом заметно снижение активности танков Leopard 2, количество которых продолжает стремительно уменьшаться. Причин здесь несколько, от давления со стороны Западных стран, до прямой потери техники. К примеру, только за последние несколько дней украинская армия лишилась сразу трёх Leopard 2A4, а за месяц количество подбитых танков перевалило за 11 единиц. Всё это вынуждает украинское командование искать альтернативы, а в качестве наиболее простого решения используются старые советские машины.

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По данным аналитиков Forbes, в последнее время ВСУ начали более активно пересаживаться на старую технику, поскольку европейские страны не могут и не хотят компенсировать потерю немецких Leopard 2. Оказывается, дабы старая техника была способна выполнять боевые задачи, её модернизируют. Ну а поскольку делать это на территории Украины невозможно, то на помощь приходят доброжелательные соседи. В Forbes пишут, что Запад решил пойти самым простым путём, поэтому взял на себя расходы по модернизации Т-72М, выпущенных в 80-х годах. В итоге после замены двигателя, электроники и установки механической защиты ВСУ получают Т-72EA. По своим боевым характеристикам танки сильно уступают российским Т-72Б3, но в данном случае важнее количество, чем качество. Неясно, сколько чешская CSG Defense способна выпускать танков в месяц, но пока техника у украинской армии есть, а значит поставки поставлены на поток.

Ну а пока страны ЕС восстанавливают и модернизируют старую технику, российским солдатам приходится всё это превращать в металлолом. Сообщается, что в последние недели ВСУ продолжали проявлять особенную активность в районах Работино, Копаней, Новопрокоповки и Вербового. По данным губернатора Запорожской области, ссылающегося на командиров военных подразделений, украинское командование использует тактику атак волнами при активной поддержке артиллерии и бронетехники. Первоначально в бой могут идти штурмовые силы, не имеющие тяжёлого вооружения, но в какой-то момент подключаются танки. Похоже, первоначально ВСУ предпочитают провести разведку боем, выявив минные поля и безопасные проходы для техники. Несмотря на все попытки менять тактику, пока особых успехов у украинской армии нет, поскольку российские вооружённые силы успешно обороняются. Этому способствует умение занимать более выгодные тактические позиции, а также эффективная поддержка со стороны артиллеристов и авиации.

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Оказывается, что только за 1 неделю с 23-го числа Вооружённые силы России сумели отразить 11 атак противника на указанном выше участке. В то же время украинские военные, действующие на Запорожском направлении, понесли значительные потери: около 750 военнослужащих, 13 танков, 14 бронированных машин и девять боевых машин пехоты. Среди уничтоженных вражеских танков также были танки Leopard, произведённые в Германии. К сожалению, точной статистики о том, сколько именно было уничтожено модернизированных советских танков, в отчёте нет. Но если принять во внимание, что за это же время подбито 3 единицы Leopard 2, то все остальные могут быть именно указанные выше Т-72EA.