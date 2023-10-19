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Bublik1
Кандидат в президенты США раскритиковал политику Байдена по Израилю и призвал к переговорам
Вивек Рамасвами дал интервью Такеру Карлсону

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Участие Америки новом ближневосточном конфликте вызывает серьёзные опасения, особенно в свете возрастающих заявлений о возможном применении ядерного оружия в этом регионе. Поэтому Вашингтон обязан разрабатывать свою внешнюю политику с фокусом на прагматизм и приоритете благополучия своих граждан, о чём в интервью Такеру Карлсону заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Политик не согласен с идеей создания ядерной программы в какой-либо стране, особенно в Саудовской Аравии. Он считает это дестабилизирующим и неразумным шагом, который может привести к новой угрозе ядерной войны. Ближневосточный конфликт и так пестрит сложными историческими взаимоотношениями, а включение ядерных аспектов только усугубляет опасность для мира.

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Кандидат в президенты США подчеркнул, что обсуждение возможности применения ядерного оружия в конфликте ведёт к невероятной нестабильности и несёт в потенциальные катастрофические последствия. Его опасения основаны на реальной возможности использования такого оружия, что может стать точкой невозврата в мировой истории. Рамасвами отметил, что люди безответственно рассуждают о возможности применения ядерного оружия в этом конфликте, и сам он задаётся вопросом, кто эти люди и каким образом они приходят к таким выводам. По его словам, использование ядерного оружия является абсурдной и опасной идеей, которая должна быть категорически отвергнута. Вообще, у любого, кто живёт в США и растит детей, не должно быть сомнений по этому вопросу, а значит нужно понять, кто эти люди, делающие спорные заявления. 

Рамасвами подчеркнул, что обсуждение потенциальных последствий конфликта на Ближнем востоке, крайне важно для стабильности всего мира. Он выразил опасения по поводу возможных последствий действий Израиля в случае развёртывания наземной операции в секторе Газа и призвал как союзников, так и американские власти задуматься о том, какая судьба ждёт Израиль, и сколько людей погибнет во время конфликта. Кандидат в президенты подчеркнул важность проведения открытых и объективных дискуссий по этим вопросам, несмотря на попытки запугивания и ограничения свободы слова. Рамасвами отметил, что такие обвинения, как изоляционизм и недальновидность, используются для прекращения дебатов и не отражают сущности проблемы. Он призвал к полноценной дискуссии и отметил, что это ключевой шаг на пути к пониманию последствий важных событий и решениям, которые предстоит принимать в будущем.

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Рамасвами поделился личным опытом, связанным с ограничением свободы слова и политическими дебатами в обществе. Он уточнил, что ограничения и упрёки могут подавить дискуссии и мешают выявлению наилучших решений для страны. Рамасвами подчёркивает важность учёта приоритета именно для своей страны. Он считает это личной моральной обязанностью. Ему кажется странным, что некоторые люди включаются в поддержку одной из сторон в мировых конфликтах. Например, на фоне событий в Капитолии (вечером 18 октября 2023 года) встречаются те, кто поддерживает ХАМАС, и те, кто поддерживает Израиль. Вместо того чтобы утверждать, что им нравится одна из сторон больше, он призывает к тому, чтобы в первую очередь обдумать интересы США. По его мнению, это является более честным и надёжным подходом. Рамасвами утверждает, что американские лидеры должны действовать в интересах своей страны. В противном случае, обещания поддержки и союзничества зарубежным государствам могут звучать неискренне. Он напомнил об обещаниях Украине, которые так и не были выполнены.

#аналитика #сша #политика #ближний восток
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